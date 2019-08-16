又胃食道逆流了嗎？睡姿錯誤比平躺更慘！

▲吃東西要細嚼慢嚥，食物好消化，什麼姿勢睡都可以。（圖／記者趙于婷攝）

●錢政弘／肝膽胃腸科醫師

病患問我一個實用的問題：「晚上應該要怎麼睡，比較不會胃食道逆流？」

我們知道有嚴重胃食道逆流困擾的人，晚上常需要多墊兩個枕頭將頭撐高，才好入眠。我想這位病患的意思是，除了墊高頭外，應該要平躺睡，左側睡，右側睡，還是趴著睡比較不會胃酸逆流？

我找到一篇古老的研究提供了解答。研究是讓胃食道逆流的病患吃高油脂的晚餐和宵夜，之後用儀器記錄他們的睡姿和胃酸逆流發生的頻率，分析結果發現，最容易胃酸逆流的睡眠姿勢是「右側睡」，其次是平躺，然後趴睡，最少胃酸逆流的是「左側睡」。

▲（圖／翻攝自「錢政弘醫師的健康專欄」）

當食物從食道進入胃的時候，它是以略向左側的方向進入胃（如圖一的箭頭所示），而大部份的胃是位於腹腔的左半部（所以胃痛是上腹部的中間偏左痛），接下來到胃末端（幽門）的位置是腹腔中線偏右的地方，以往右側的方向進入十二指腸（所以十二指腸痛是上腹部偏右痛）。

這是大略的位置，相信我，真的痛起來的時候根本搞不清楚是哪裡在痛！

▲（圖／翻攝自「錢政弘醫師的健康專欄」）

當我們左側躺時，胃中的內容物會堆積在胃體部（如圖二），這時除非是胃酸太多，否則胃液不容易逆流回食道。平常做胃鏡的時候就是以左側躺的姿勢進行，這樣檢查最清楚。

▲（圖／翻攝自「錢政弘醫師的健康專欄」）

當我們右側躺的時候（如圖三），胃中的內容物會因為重力的關係，集中到「胃和食道交接處」和「胃末端」的位置，同時胃也會因重力的關係往下移，此時原本略向左側彎的交界處會因此被拉直，胃酸就有機會逆流至食道（我畫的圖角度應該平一點，沒空重畫啦）。

談到這裡會出現一個新的問題：「那我們右側睡不就可以讓胃的食物比較容易進入十二指腸嗎？」

答案是不一定。的確有研究指出，如果是一般健康的人，右側睡的時候，胃的排空會比較快。不過前提是食物已經被胃充分的消化成「食糜」，可以通過幽門進入十二指腸，不然那些未消化好的食物就會堆在幽門前面，反而會讓人有消化不良的感覺，覺得更不舒服，這時候改往左側睡，是可以緩解一下症狀，但也不宜太久，畢竟食物不能都停留在胃。

另外一個問題是「左側睡是不是會造成心臟的壓迫？」這的確是很多人擔心的問題，我目前還沒有找到完整答案，待我再好好研究一下。

結論是有胃食道逆流症狀的人，建議可以「左側睡」；重點是吃東西要細嚼慢嚥，食物好消化，什麼姿勢睡都可以！

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●本文獲作者授權，轉載自「錢政弘醫師的健康專欄」。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。