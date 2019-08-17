《賭命大富翁》翻版「寄生上流」─為了生存，你願意犧牲什麼？

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—以下含有《賭命大富翁》劇透，斟酌觀賞—



《賭命大富翁》是2019年上映的驚悚劇情電影，是一部西班牙電影推薦。《賭命大富翁》電影是聚焦在換腎的主題，故事在敘述一位原本有著祥和家庭的Antonio，不僅娶了一位漂亮的老婆，還有三個可愛的小孩，在工作上也十分穩定，但卻在一次昏倒時被診斷出腎臟問題，必須透過換腎才能保住性命，但他擔心排隊換腎的時日過長，可能還沒換到腎便已經喪命，便決定走上非法換腎的道路，但卻發現背後有著不為人知的秘密，原本穩定的生活也逐漸瓦解！

人生最難的選擇題

《賭命大富翁》最迷人的就是那人生的選擇題，Antonio本來是個人生勝利組，擁有穩定的工作與和樂的家庭，55歲的他一生都十分奉公守法，未有任何踰矩或脫序的狀況，甚至對於平日的飲食也特別講究，蔬果成為平日三餐中不可少的食材，但或許是天妒英才的關係，老天爺卻讓他的腎臟出狀況，必須靠著洗腎度過下半輩子，且為了更長久的延續生命，一定必須要換腎，但這得賠上他與妻子一生的積蓄和房子，假如換作是你，你會怎麼選擇呢？選擇性命垂危的繼續過日子，但有舒適的家和愛你的家人在身邊，還是放棄所有的一切，但卻可以多活30至40年呢？

▼《賭命大富翁》講述上流下流互相折磨利用的驚悚故事，被喻為阿根廷版《寄生上流》。（圖／東昊提供）



沒有對錯，只有對得起自己

在觀看《賭命大富翁》時，一開始便先入為主的否定了男主角Antonio的一切作為，對於他如此堅持的拋家棄子完全無法苟同，就如同他老婆對他說的：「你是一個很自私的人」，在某種程度上Antonio的確只為了自己著想，他為了換到乾淨的腎而拋棄一切，不顧家人的反對意見，但畢竟生命誠可貴，金錢和人際關係都是可逆的，但生命一但失去了就什麼都沒了，所以Antonio選擇在這不可逆的地方孤注一擲，我覺得這才是人類生存最基本的意念，一個不該被貶低或污名化的想法！

《賭命大富翁》神展開結局

《賭命大富翁》結局完全出乎意料，原以為Antonio不是因為換腎失敗而死亡，就是因為對方突然拒絕說不換了而人財兩失，但劇情卻朝著一個神展開的地方進展，平日安份守己的他也開始動了邪念，決定跨出道德底線的那一步，最後甚至十分順利的因為得到新的腎而開啟了下半人生，從一家五口變成只有他一個人，住宿從原本的獨棟透天變成公寓大樓的一個小房間，飲食上也從原本的蔬果清湯變成牛排配紅酒，我想這就是人生奧妙的地方，當上帝幫你關一扇門後，必會為你打開一扇窗的。

▲《賭命大富翁》描述器官黑市交易。（圖／東昊提供）



《賭命大富翁》的主題算是較為常見，故事的呈現方式稍嫌跳躍了些，但你不能否定電影所營造出來的懸疑氛圍，始終猜不透主角下一步的行為，電影結尾的處理方式也是十分上乘，甚至帶來極大的省思性，除此之外，最讓人津津樂道的還是電影背後所拋出來的人生選擇題，導演給出了一個打破世俗觀念的答案，沒有對錯，只要對得起自己的人生，就是一個好答案！

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