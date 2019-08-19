尤里安／無人機貴不貴？非量產武器系統的昂貴

▲於2017年出現於台北航太展的反輻射無人載具，推出後引起各界熱烈討論。（圖／DIIC）

●尤里安／現任軍事戰略評論員，淡江戰研所畢業。

6月下旬，空軍有一項預算案通過立院審議－空軍防空暨飛彈指揮部編列5年800億預算，以「劍翔計畫」為名建構反輻射無人武裝載具系統，全系統包含發射箱與拖車將於台北航太展中亮相。

山寨哈比無人機？

這套無人機於2017年台北航太展中首度公開亮相，正式名稱為反輻射無人載具系統（Anti Radiation Drone），當時並無告示牌且並無任何說明，性能諸元中科院也一概不說明，外界也只能以外型來推測其功能－以色列的哈比（Harpy）無人機。哈比無人機系統由發射車、控制車與輔助車輛構成，任務就是一次性的自殺武器。先前有關這型無人機的推論在6月末的新聞獲得證實－國造無人機群可鎖定敵雷達或是武器電磁波攻擊，航程涵蓋中國東南沿海雷達站。

至於是否是山寨以色列哈比無人機的論斷則是見仁見智。

▲以色列發展無人機領域甚早，目前除了多型中長程偵察無人機外，也有專門用於自殺攻擊的反輻射無人機。（圖／IAI）

無人機武器系統貴不貴？

外界很難去評估武器系統是否昂貴。首先是資訊不夠發達無法評斷，最簡單的方式就是以編列預算除以武器系統套數獲得每套系統的金額，目前從立法委員質疑的後續新聞中得知，每套反輻射無人機預算近億。對於這種質疑，中科院發佈新聞稿如下：該院配合國防部執行相關科研案，均以確保國防戰備目標為本務，配合支援國防科技開發需求，在相關經費編列上，均採務實撙節的原則。而反輻射無人機每架單價的估算，均屬媒體自行臆度，與實際系統費用相去甚大。中科院說，國防關鍵科技開發不易，中科院執行各項國防科研案，均秉持深耕奠基，戮力發展的精神，籲請國人給予支持。但這還是無法說明每套價格－機密。

以其他國家採購的同等級無人機做比較，例如新無人機與哈比無人機相較，單價一定比較高。又或者是無人機為近年武器新寵，價格本來就是那麼貴，立委不知道市場行情？以近期Insitu公司向亞洲4個國家出售34套掃描鷹（ScanEagle）無人機為例，包含後勤、零附件等價格為4,790萬美元，平均每套單價為140萬美元，乘以30也才4,200萬台幣，以此觀之國產反輻射載具確實貴。

但類似掃瞄鷹之類的無人機，算是成熟而且量產的無人機，單價上自然比較便宜，況且許多自製武器只要不外銷，都會比外國其他同級產品為貴，例如日本的十式戰車。期間還要加總設計、研發、測試等費用，自然會比較貴。

但礙於國情與保密因素，目前只能知道，立法委員質疑每套反輻射無人機預算近億元嫌貴的報導。

▲美國雖然在無人機的發展上較以色列為慢，但近期有後來居上的趨勢，美國運用無人機的特色是慣常與有人機搭配，無論是新銳的F-22戰機或是擔任載台的運輸機。（圖／DARPA）

反制與反反制

以色列約莫在1990年代末期向中國銷售哈比無人機，後續在做性能升級時引起美國方面抗議，迫使中國朝著自製方向去努力，最終成果就是ASN-301反輻射無人機。

這型無人機於建軍90週年的大閱兵上公開展示，是西北工業大學研製、200公斤重、最大飛行速度220公里的渦槳無人機；1個火力系統由1輛地面控制車、3輛發射車與輔助機具構成，每輛發射車有3X3個發射箱，1個發射箱備有2架無人機。

早在2017年3月的阿布達比防衛展上，中國就展示了ASN-301無人機，按照中國近幾年發展的速度來看，ASN-301無人機已經量產，性能會較哈比無人機強，價格也相當有競爭力。

看到ASN-301以及中科院反輻射無人載具的新聞，我們必須思索的有兩點，第一，台灣軍方如何面對大量的ASN-301無人機？如何判定是偵察、消耗昂貴的防空飛彈還是只是測試我防空武力？如果以飛彈攔截費用高昂的話，快砲能否勝任？快砲追蹤雷達性能是否要提升？能否以發射強烈干擾源等軟殺方式，切斷ASN-301無人機與發射基地的聯繫？這些都必須有關單位趕緊研擬相關戰術、戰法。因為金馬與烏坵外島這類防務需求迫切。

第二是，台灣研擬類似的無人載具，性能是否會比哈比以及ASN-301無人機性能更突出？如果是以及必需要的話，那麼整體費用較以色列與其他國家為高是可被接受的。如果無法在性能上較為突出的話，那麼就必須放棄這種發展途徑，將有限的經費用於中國使用這類無人機的防範措施。

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