苦苓／誰都解除不了香港的困境

▲香港情勢漸趨失控。圖為在台港生「香港邊城青年」在台灣大學附近地下道發起「連儂牆」活動。（圖／記者許展溢攝）

●苦苓，本名王裕仁／知名作家，曾獲時報文學獎散文獎、聯合報小說獎。

老丁：唉，這個香港一直這樣下去，不管結果是怎樣，一定都是兩敗俱傷，甚至三敗俱傷的，怎麼辦？

老王：沒辦法！你知道凡是示威抗議的群眾運動都是要有「頭人」的，也就是領導團體，他們除了決定行動方針，更是要跟被抗議方談判的代表。

老丁：可是這次香港的運動幾乎都是網路上自發式，所以根本沒有真正的代表人、帶頭者呀！

老王：這麻煩就大了！因為群眾運動本來就容易產生鷹派、鴿派分裂，例如某些人覺得適可而止（例如五個訴求被接受三個），某些人卻不達全部目的誓不甘休。那像這樣「群龍無首」，一定是喊衝喊拚的人占上風（而且他們只要繼續行動，也沒有組織能夠制止），這就會讓運動越來越升高......

老丁：那如果政府方面略做一些讓步，是否會好一點？

老王：可是林鄭月娥根本沒有實權做任何決定，只好不斷「跳針」講一樣的話；聽得大家越來越反感、越火大，原來香港政府也是沒有「頭人」的，要怎麼談、怎麼讓？

老丁：哇！兩邊都沒有可以談判的人，誰想下台階也都沒有台階可以下，那這個僵局只會一直持續下去……，但至少可以不往「暴力」的方向發展吧？

老王：這你就不懂了！群眾運動既然是號召大眾，當然是來者不拒，你怎麼知道參加者必定和你理念一致呢？說不定他就是對政府或警察不滿的「邊緣人」，趁這機會混在人群中對警察動手出氣，「暴力」不就來了？

老丁：對哦！所以一般群眾運動都要組織「糾察隊」，就是避免被少數人把和平的示威「變調」成暴力抗爭。

老王：但既然是沒有領導人的運動，就更難阻止少數人過激的行為，而且你要知道，群眾運動裡一定會有警方派來「臥底」的人！

老丁：為什麼？是為了充分掌握運動的發展方向嗎？

老王：不只這樣，在雙方陷入僵局、都無計可施時，臥底的人可以用民眾的身分，率先對警察做出暴力行為，那麼警方就有充分理由「以暴制暴」，這種手法以前共產黨和國民黨在對付群眾運動時，早就屢見不鮮啦！

老丁：對吼，只要身上沒有制服證件，「官」可以秒變「民」，又冒充「民」來打「官」，那麼「官」就可以理所當然譴責所有的「民」，強力鎮壓這些「民」。

老王：不只這樣！還有另外一些「民」，可以「徵收」來做為反動示威者的代表，讓「民」與「民」起衝突，那當然是暴亂了！「官」又有更充分的理由來鎮壓、抓人，而且抓的是那些真正的示威者。

老丁：嗯，就像「美麗島事件」一樣，傳說那麼多警察被打傷，結果沒抓到半個動手打警察的，倒是把當時所有的反對人士一網打盡了！

老王：還有一種情形，你設身處地想想：這些警察必須奉命行事、為了層出不窮的運動疲於奔命，又累又煩、還被不斷挑釁，難免也有控制不住火氣、出手過重的時候，這下子又變成警察暴力，雙方的仇視和對立就更嚴重了！

老丁：既然雙方都沒有「頭人」可以談判協調，警察與民眾又已失去互信基礎，難怪會由「反逃犯條例」一路升高到「時代革命，光復香港」，看來這個局已經是無解了。

老王：沒有錯！到時候不只香港人和香港人對立，香港人和香港政府對立，香港人最後勢必也會和中國政府對立，這條路已經「回不去了」！

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