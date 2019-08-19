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雁默／幼仔政治草草入殮　太陽花死透了嗎？

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▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

●雁默／自由撰稿人

黨主席辭職，挺蔡黨籍立委再跳船，代表太陽花年輕世代參政的時代力量黨崩毀，只剩兩個中年大叔撐場面，幼仔政治奄奄一息，太陽花死透了嗎？

五年前那場風起雲湧的青年運動，催生了時力，並在2016年囊括74萬政黨票，取得兩席不分區立委。這個票數是選民對年輕人的期許，希望政壇加速新陳代謝，孕育出新政治。在改朝換代的時期，柯文哲也獲得大量年輕選民支持，一時間，台灣政治瀰漫年輕化的氛圍，那些陳腐的，過時的，淡出鳥兒來的政治作風便呈現瀕死狀態。老態龍鍾的國民黨，成為告別舊政治的當然祭品。

不過，新政治來了嗎？根本沒有。

年輕的政治勢力一出生就畸形，夭折是必然，最終只剩柯文哲勾住首富自保，並親手捏死幼仔政治，踉蹌逃回傳統政治軌道。

所謂畸形，是指幼仔們在太陽花學運裡昭示的是不切實際的假議題，包含反中，以及諸多西方自由派價值，與台灣社會真正深刻的財富分配不均現象脫鉤，甚至背道而馳。至於柯文哲現象，本就是台灣民主轉型下的畸形兒，支持者並不知道阿北的理念與抱負具體到底是什麼？阿北自己也不知道。

年輕人參政的主要意義，應是對社會弊端的深刻反省，如美國年輕人現在風靡社會主義，就是對資本主義下財富過度集中於極少數富人階級的不滿。當今美國最富有的1%家庭，其收入是其餘99%家庭的26.3倍，這1%富人擁有美國資產40.8%。而且，富人所交的稅金逐年下滑，愈富，稅率還愈低。

這種財富分配的極度扭曲，使得美國年輕選民愈發認為應使用社會主義工具清洗社會不公，這才是真議題。事實上，香港年輕人現在的躁動，也是基於同樣因素，但他們被引導至「反中」假議題上務虛，失敗就是必然的。能量釋放於虛矯的方向，除了自我毀滅，不會有其他結果。這就是幼仔政治。

柯文哲勾搭首富雖然主要是為了私利，但阿北恐怕也很清楚，務實路線是第三勢力不能不走的方向，切割幼仔是遲早的事。時力的腳印血跡斑斑，一路走到黑，原因不只是選制有利於大黨，另一個核心問題是：假議題只有大黨玩得動，小黨是使不上力的。

假議題的操作，成本可不低，畢竟造謠要達到效果，本身就是個錢坑，也需要透支各種公眾人物與媒體的社會資源，不如此，難以影響大眾意向。黃國昌、徐永明為什麼要作秀呢？因為只要是大叔都知道，不作秀無法操作假議題，就專注於務實的揭弊總也得有弊案與情報，弊案不夠大還難以吸引關注，因此揭弊的機會可遇不可求。

▲洪慈庸退出時代力量。（圖／記者屠惠剛攝）

讀者不妨回憶時力的政治歷程，相較之下，林昶佐與洪慈庸的新聞曝光度，遠低於上述兩位大叔，誰也說不出來林，洪這兩個幼仔這三年到底做過什麼，說過什麼吧？更別提前黨主席邱顯智了，誰認識他啊？

幼仔們到底在彰顯年輕人想法的工作上，有何具體斬獲呢？在低薪問題上、在高房價問題上、在服務業不振的議題上、在大學學費的議題上、在生養孩子的議題上、在租房環境的議題上、在青年創業的議題上、在減輕年輕人負擔年邁父母各種費用的議題上，在以上這些務實的真議題上，幼仔黨一無所獲，也毫無角色，更沒搭建政策舞台，嘗試引起年輕人的共鳴，匯聚改革的力量。

一天到晚空口虛談各種價值，鼓譟反中情緒，這塊空間早已遭民進黨佔好佔滿，根本沒有小綠的位置。對選民而言，既然品牌沒什麼區別，選幼仔黨的理由在哪裡呢？選民進黨不就好了？

說穿了，幼仔黨包含柯文哲的幼仔群組，只有抒發年輕人不滿情緒的暫時作用，一無解決方案，因此只能在意識形態裡迷航，然後遭大黨邊緣化。

眾皆曰柯文哲民調支持度不可小覷，但我只相信真實選票產生的民調，「九合一」柯文哲的得票與幾乎落選，最能顯示其支持度不穩的真相。柯愈是自我吹噓，就表示愈心虛，幼仔票是絕不可靠的。其之所以不可靠，就在於政黨不斷餵食年輕人務虛迷幻藥，不踏實的意識形態路線不會得出紮實穩定的支持。

大叔大媽心裡很清楚，年輕就是幼稚，畢竟誰沒年輕幼稚過呢？年輕人可取之處就是改善現狀的積極性更勝於中老年人，但涉世未深終遭私心自用的大叔大媽耍弄與利用。因此，幼仔政治暴起暴落，如今奄奄一息也不奇怪。

民眾黨，是一個捏爆幼仔幻夢的存在，百分百是一個權力邏輯下的產物，柯文哲心知沒有郭台銘的務實路線與財力，自己岌岌可危的支持度，只會在綠營假議題的疲勞轟炸下迅速流失，終至消亡，再加上郭懂看起來情緒大於理智很好騙，因此千方百計勾搭之。

還不願離開阿北的幼仔們，顯然在逼自己長大，自我適應成人版權力遊戲，完全認同郭台銘說溜嘴的那句「年輕人選票騙到再說」。當年輕人理直氣壯地騙年輕人，可說幼仔政治已死，太陽花更是死透。玩政治，真的還太嫩。

大企業家參政，郭懂不得不先自我庶民化，而若與柯文哲合流，又不得不自我幼仔化，求勝的代價如此之高，終究還是換回一場空，因為台灣外部情勢嚴峻，選戰主軸已難導向務實民生議題。

如果郭懂自我幼仔化的基礎建立在「抗中」，這場戰役必敗，因為這是藍綠意識形態基本盤的對決。民眾黨的不分區席次或許能有所斬獲，但卻不是郭台銘的戰利品，郭懂只有頭號戰犯的位置可待，死得會比宋楚瑜更快，還沒親民黨續命。

幼仔政治是一種討好矯情虛妄，流於情緒的幼稚路線，年輕人需要的是教育與引導，而不是老江湖的曲意逢迎。時力黨四歲夭折，按此路線走下去，民眾黨也只會更短，而深刻真實的社會問題，永遠無法獲得解決，只有虛耗到「一國一制」為止。

郭懂明知鑰匙在大陸，若耽溺於幼仔情緒，非但無法為台灣開門，還多加了一把自困之鎖。香港事件無形中已提前了兩岸統一的日程，對岸也沒有在中美對抗下認賠殺出，你的東西南北之策，就算以「抗中」之姿騙到年輕人選票，也沒有「再說」了。

避免幼仔化自毀的最佳途徑，是在選前就去對岸找那把鑰匙，或去白宮找川普壓制在台灣興風作浪點戰火的鷹派，而不是選後再說。在台灣看大數據噴口水，郭柯王合流也只是小於藍綠的「小白」，而且比時力還畸形。

沒有獨立思考能力，眼高手低的台灣「小清新」，只能依附於大叔大嬸的腳下求「禮讓」，幼仔政治草草入殮，剛好而已。

►蔡英文是美方最佳的台灣牌？

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