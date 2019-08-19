投書／為杜反韓的悠悠眾口　藍色恐怖的一言堂

▲國民黨日前宣布通過「禁黑韓條款」。（圖／記者陳凱力攝）



●南方客／大學兼任教師（師大國文系）

儘管韓國瑜在初選後成為國民黨總統提名人，但黨內不服者眾，「換柱2.0」的雜聲極多；除了大老趙守博要他戒酒，日前國民黨中評委陳宏昌也公開批評他「整天打麻將、吃喝玩樂、抱女人」，韓國瑜嗆告，並自稱「我韓國瑜自從擔任市長以來，沒再打過一場麻將、也沒醉過一場酒」；不過，卻被高雄市議員林智鴻踢爆，且有圖為證；他不知檢討自己，卻指控有人用國家機器在監視他、成天黑他，未免可笑。

七月中高雄淹大水災時，韓國瑜曾神隱22小時，至今仍未交代他去了哪裡，難道不是宿醉未醒嗎？前幾天高雄下豪大雨，那瑪夏淹水時，他不坐鎮指揮中心，卻跑去南投拚選舉，不顧高雄人的死活；他無心於高雄市政，初選上市長就職不到三個月，就「吃著碗裡，望著盤裡」想選總統，這恐怕是舉世所未曾有的怪事；既無心於市政，卻捨不得辭職，還要帶職參選，何苦呢？

若非韓國瑜愛說大話、話又說滿，相信沒有人會愛爆料，真正應了「若要人不知，除非己莫為」的古話；奉勸韓國瑜不要一味怪罪他人，還是反求諸己，專心市政，或許還能擺脫「草包」及「福利委員會的執行長」的封號。

想當初柯P剛當選第一任台北市長時，常被民眾拍到「野生」照片，卻從來沒聽說他抱怨有人跟監他；因為他是真正的素人從政，又早出晚歸，勤於市政，被拍到的照片都是十分親民庶民的搭捷運、走路、騎腳踏車的，不是「喝酒、打牌、抱女人」或「爛瑜充樹（庶）」引人非議的負面行為。

如今，國民黨為了救韓國瑜，竟一口氣開除了三個公開批評他的黨員，最先被開鍘的是中評委員陳宏昌，接著是前高雄縣長楊秋興及黨代表敖博勝；國民黨還隨即訂下韓國瑜條款，以後再有批評他的，一律以黨紀處理，想藉此來杜反韓的悠悠眾口，儼然成了藍色恐怖的一言堂。物理學有一條定律，「作用力越大，反作用力越強」，在往後的五個月，咱們且拭目以待吧！

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