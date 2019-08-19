吉祥物的成功　取決「感性」設定？

▲吉祥物設計完成之後，最重要的就是擬人化的過程。（圖／記者黃克翔攝）

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當你想到「企業」的時候，會出現什麼樣的畫面？是頭髮整齊乾淨、服裝西裝筆挺、講話談吐專業？還是辦公室明亮寬敞，電腦螢幕充滿了線條圖跟報表數字？

通常人們在想到「企業」的時候，會覺得企業是屬於商業行為的一種組織，所以很容易就感受到理性的氛圍，一種帶著嚴肅冷靜的形象。

因此，為了改善這種感覺，使企業更加親民，與消費者拉近距離，許多企業都紛紛推出了屬於自己的「吉祥物」角色，想以感性的行銷方式，來提升企業的形象。

沒錯！「吉祥物」就是由自己所創造出來的形象代言人！

吉祥物的規劃與設計

「吉祥物」屬於一種擬人化的可愛卡通角色，不僅可以運用在企業，也能用在城鎮、比賽、活動形象，是提升組織與消費者良好互動的接著劑，用心經營到有名之後，還能發展出週邊商品，透過粉絲加持的效應，為組織賺取更多額外的利潤收入。

現在就讓我們來看看，關於「吉祥物」的規劃方式與設計重點：

1. 連結 - 跟形象是否有關聯性？

在進行吉祥物設計時，一開始要先確認企業、活動的主要精神，或是提供的服務、產品的強項，以這些為設計目標，開始進行聯想，讓吉祥物的印象、特色，可以符合想要傳達的精神。

例如：企業強調「快速服務」，就會讓人聯想到兔子、豹、跑車...等，與速度有關的元素。

2. 風格 - 跟形象是否符合？

選好吉祥物的角色之後，接著就要融合企業、活動的主要顏色，或是外觀、制服，讓吉祥物與整體視覺規範一致，延續品牌印象與風格。

a.顏色

選用企業、活動的標準色來搭配，使整體顏色感受一致。

b.統一美學

統一每次要呈現出來的樣貌，包含填色方式，以及有無外框線、外框線的粗細等。

c.形狀

不要使用太複雜的構圖，要盡量簡化，外觀越接近幾何圖形，越能讓消費者快速的記住。

▲製作人偶裝，在實體活動、街道上與民眾進行互動遊戲，創造更真實的感受。（圖／CFP）

3. 擬人化 - 跟消費者如何互動？

吉祥物設計完成之後，最重要的就是擬人化的過程，跟卡通角色一樣，要擁有自己的故事與個性，讓消費者可以感覺到，這個吉祥物是真的活在現實生活當中，是屬於這個宇宙中的一種生物。

a.個性

每個人都有自己的個性，要為吉祥物設定一個明確的個性，越鮮明越好。

b.故事

每個人都有自己的故事，所以吉祥物的由來，就需要一個故事來營造，而故事內容要與個性設定有所呼應。

c.生活化

有互動感，才會讓人類感覺真實，我們可以在網路上放一些吉祥物的照片、插畫，來表達吉祥物的心情，創造日常生活的情況，或製作人偶裝，在實體活動、街道上與民眾進行互動遊戲，創造更真實的感受。

這邊要特別注意，當吉祥物開始進行實體活動之後，絕對不能曝光人偶裝裡的操偶人員，換裝時一定要謹慎的躲起來，不能被任何人看見，否則將會失去吉祥物擬人化的意義，若是擬人化的操作失敗，吉祥物很可能就會淪為消費者眼中，一個普通到不行的卡通圖像而已。

成功品牌打造熱門吉祥物

「吉祥物」是屬於視覺識別系統的一部份，所以絕不會是無中生有，沒有任何關聯的一個奇怪角色！

在仔細觀察吉祥物市場之後，我們不難發現，很多企業、城鎮所創造出來的「吉祥物」，失敗率非常的高，因為大家都把他想得太簡單了，以為只是畫個角色圖案，就可以解決掉所有的問題，但其實每一個吉祥物成功的案例當中，都包含了色彩學、行銷學、心理學、品牌經營、視覺識別系統...等非常多的知識與學問，所以千萬不要認為吉祥物只是畫個圖案而已，那是非常錯誤的觀念，依邏輯來說，吉祥物的存在就跟藝人、品牌一樣，都是需要花很長時間去規劃經營的。

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●本文獲作者授權，轉載自方格子「CJC設計實驗室」。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。