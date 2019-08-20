女法官泣訴遭分案霸凌　最高法院廢除保密分案後 電腦或人工分案？｜行動法庭 第27集

最高法院是終審法院，所作的判決是確定、終局的判決，具有一槌定音的效果，因此，最高法院相當重要。過去，最高法院擔心外界干預審判和維持審判獨立，實施保密分案的分案制度，也就是說，案件分給哪個法官審理，完全是機密，不得公開，長期下來，反而遭致外界質疑是黑箱作業，操控審判，在外界的批判的聲浪下，最高法院在民國101年宣佈廢保密分案制度，但似乎是廢了半套而已，引進了電腦分案設備，外界仍然不得而知最高法院是如何分案或案件的承辦法官是誰，直到去年107年六月，最高法院在外界壓力下，廢除所謂的「分案法官」，保密分案制度至此徹底終結。但最近，監察院三位監察委員突襲最高法院調查分案，而曾任最高法院的女法官楊絮雲和和她的先生高院庭長周盈文破天荒的，夫妻檔挺身公開召開記者會，直指最高法院霸凌分案、且最高法院的分案是人為操作，影響當事人的權益非常大。今天行動法庭邀請曾經擔任最高法院助理，現在是律師的陳維鎧律師和司改會主仼蕭逸民一起討論。

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