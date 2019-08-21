宋兆文／北京對香港鎮壓的可能？分析武警行動部署

▲筆者研判武警機動第93師，已在深圳香港邊界完成集結，待命出動鎮壓。（圖／路透）

●宋兆文／前海軍陸戰隊上校、現為國防部資深諮詢委員，國軍將領與兩岸三地媒體稱「宋老師」，著有《決戰釣魚台》、《遙遠的國土》、《釣魚台戰役》。

香港抗爭事件，已進入第11週，香港民眾動輒聚集百萬以上人數，聯袂走上街頭，聲勢十分浩大，北京當局因考慮國際觀瞻，雖然暫時沒有採取武力鎮壓行動，但是個人研判，已就近調集駐福建省莆田市之武警8710部隊，即為武警機動第93師，已在深圳香港邊界完成集結，待命出動鎮壓。

前幾天武警93師刻意對外展示：部隊鎮暴訓練、水砲車（射出極強力水柱）、鎮暴車（發射催淚瓦斯與震撼彈）、工程車（攻堅）、推土機（推除障礙）、單兵驅逐鋼環叉、盾牌、齊眉棍、短棍等裝備。

中共武警總人數152萬，隸屬中央軍委會指揮，其中14個武警機動師，為專業反暴動/反恐部隊，除去鎮暴裝備外，並配賦作戰裝備，如同正規的摩托化步兵師，平日訓練嚴格，可執行作戰任務，實力不可小覷。在香港深圳邊界集結的武警93師，下轄武警第253團、武警第277團、武警第278團、武警第710團，共四個武警機動團，加上師部直屬營連，轄有官兵約一萬兩千人上下，全師由輪型車輛與裝甲車輛，快速機動執行任務。

雖然大陸媒體對香港抗爭事件之撻伐，猶如排山倒海，極力慫恿立即對香港進行武力鎮壓，但是北京當局，仍在冷靜克制隱忍，希望以「拖」字訣，耗盡港人鬥志後，事件和平落幕。但是香港抗爭事件，雙方各有堅持而不願妥協，一旦港人失控衝擊港府，產生警方有人流血死亡，或港人佔領政府機構，或在街頭大規模縱火與搶劫之時，武警93師將毫不猶豫開進香港，鎮壓脫序行為，有效掌控整個香港。

▲北京當局，仍在冷靜克制隱忍，希望以「拖」字訣，耗盡港人鬥志後，事件和平落幕。（圖／路透社）

在香港警察，以及大陸南部戰區「解放軍駐港合成旅」協助下，武警93師跨越邊界大橋後，將兵分多路，迅速進入香港各地，預計六小時之內，控領各交通要域，保護港府機構，完成對香港有效掌控。掌控期間，允許正常上班上課與各類市場經濟活動，禁止任何集會遊行，實施宵禁，配合港警抓捕異議份子，剷除異議團體，問題未徹底解決之前決不撤離香港。

「解放軍駐港合成旅」部隊，包含：2個裝甲步兵營、3個摩托化步兵營、1個特戰營、1個砲兵營、1個工兵化學營。海軍南海艦隊駐港艦艇大隊（解放軍38081部隊）駐昂船洲海軍基地，部署056型護衛艦2艘、037II型導彈艇6艘、074登陸艦4艘和其它輔助艦艇。

南部戰區空軍駐港航空兵團，駐石崗機場，裝備直-9、直-8直升機。駐港部隊空軍轄有防空營，裝備獵鷹-60防空飛彈，陸盾2000防空系統。大陸駐港現任指揮官為陳道祥少將，政委書記為蔡永中少將，總人數約1萬1500人。若需要更多部隊支援，解放軍空降兵第十五軍，可在4小時之內，運送一個旅級空降部隊，降落香港機場迅速增援，因此北京當局有絕對優勢兵力，應付香港抗爭事件。

網路上有政治白癡們說，若大陸武力鎮壓，美國會從日本調派駐日美軍介入。老天啊！請政治白癡們幫幫忙吧，香港是回歸大陸，是中國大陸的領土，美國若以軍事行動介入，等於向大陸宣戰！美國非但師出無名，而且當前戰力有所未逮，美國能做的，就是聯合盟國對大陸實施經貿制裁，絕不可能有任何軍事行動！政治白癡若因酷暑熱昏頭，請大量喝冰水，多吹吹冷氣，保重！

台灣綠營政治人物，在仇中意識形態作祟之下，利用各種機會，喊出「今日香港，明日台灣」毫不負責，挑撥離間的欺騙口號。我們是民主自由的國家，已經建國108年，香港只是大陸所屬的行政特區，拿我們國家地位和香港政治特區相比，這是否定我們的國格，否定所有中華民國國民的自尊。

我們有現代化國軍，維護國家安全與民主自由制度，香港是自願回歸大陸，請問是想要出賣台灣回歸大陸嗎？

香港商業市場、國際經貿、學校教育、旅遊觀光業等，近乎全部停擺！香港首富李嘉誠，沉痛的喊出「黃台之瓜、何堪再摘？」的警語，民進黨是踩著港人痛苦與血淚，蓄意喧染港獨，藉此擴大台獨聲勢，獲得明年大選的政治利益！

民進黨藉由「今日香港，明日台灣」口號，加深我們與大陸在政治與軍事上的對立，加深台灣無知民眾仇中/排中/反中的心態，蓄意觸怒北京當局，讓大陸堅定爾後武力犯台的理由，正把台灣一步步的推向戰爭地獄，想來令人扼腕浩歎不已！

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