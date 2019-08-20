【F16V批准售台】梅復興／F-16C/D Block 70軍售指日可待

▲川普團隊最後決定在此時正式批准通告國會F-16戰機的軍售案，本來就是意在對已被其定位為戰略競爭對手的北京進一步施壓。（圖／翻攝自美國洛克希德馬丁公司）

●梅復興／台海安全研析中心主任，長期鑽研國防，嫻熟美台安全關係，曾創辦並主編《臺海軍情》電子期刊。

美國總統川普8月18日證實已批准對臺灣出售價值80億美元的F-16戰機；而國務院也已於16日向國會非正式的 「預先通告」 該軍售案。美方正式通知國會，完成該軍售法定程序顯已指日可待。

其實，美政府對國會重量級議員的非正式簡報早在7月中上旬即已展開。但之所以未能按原定規劃的期程在7月底8月初國會夏令休會前完成正式通告，乃是因為美國國務院的意見。

華府政策人士日前透露，美國務卿龐培歐7月底到亞太地區訪問，行前特別向川普表示，對臺出售F-16戰機的釋出時機 （注意，不是同不同意出售，而是何時正式宣佈），希望能等他亞太之行歸來並有機會跟總統當面報告商討後再決定。有鑑於此，再加上美中貿易談判7月30日將在上海將舉行的考量，川普當時同意延後通告國會的決定。

龐氏於8月4日自泰國返回華府任所後，經偕同國家安全顧問波頓一起跟川普咨商，白宮終於批准了正式啟動「預先通告」的程序。

▲川普政府本週稍早開始正式向國會進行對臺軍售F-16C/D Block 70戰機案的「預先通告」。（圖／路透）

從決策的時點來看，這次放行戰機軍售案通知國會的決定顯然與上海會談頓挫，貿易戰進一步升溫進階，而平壤又（不可能沒有北京的默許下）在曼谷東盟峰會刻意讓美國碰壁，甚至中共處理香港事態日益惡化等，均為壓垮國務院傳統（主張「戰略接觸」，盡量避免在軍售等方面過度刺激中共的）立場與阻力，讓川普核心班子執意改對北京加碼施打這張臺灣牌的最後幾束稻草。

川普政府本週稍早開始正式向國會進行對臺軍售F-16C/D Block 70戰機案的「預先通告」（pre-notification）。依照慣例，這所謂的「預先通告」 為期最長可達正式通告前的一個月，但此程序並無規定最短期間。也就是說，理論上，只要在開始非正式預先通告後的一段「合理時間」後，即可正式通知國會。而這段時間，根據一位圈內朋友的看法，很可能是「數以天計，而非以週計」（「in a matter of days, not weeks」）。

雖然嚴格來說軍售案毋須在國會開議時遞送正式通告，但美國國會9月8日以後才恢復議事，還是一個我們可以參考的時點。不過，由於需要在近期内正式通過這項軍售的主要目的還是在配合臺灣立法院的會期，以確保足夠時間審查鳳揚案所需之特別預算。故立法院9月間何時正式開議，將會是另一個時程上限。

▲中國外交部發言人耿爽表示對於美方批准戰機售台，中方表達強烈不滿與抗議。（圖／大陸外交部）

至於部分美方評論家所提出售臺戰機將會激怒中共的可能，臺灣問題雖被北京視為核心國家利益，但刺激暨反應在程度上仍是有別的。譬如說，中共對於美國軍售臺灣，美軍機艦訪臺，美軍協防臺灣或美國承認臺灣獨立等不同檔次的跨越，不可能都等同視之，北京的反應亦自必也會因刺激程度不同而各有迴異。

對臺出售新戰機是長期以來北京不斷強調的「紅線」。如今一旦被跨越了，北京理應必須做出強烈反應，否則日後威信何存？然而，在攸關國家經濟發展前景的中美貿易衝突正持續升級的當爾，又適逢臺灣大選將屆，北京將如何選擇足夠強烈而又合宜，而且不至於會讓中美衝突更激化，甚至走向失控，又不至於對臺灣選舉產生過於不利於北京之結果的反應方式暨出手力道，勢必會煞費考量，對中共而言也會相當煎熬。

更何況，延宕了逾月，川普團隊最後決定在此時正式批准通告國會F-16戰機的軍售案，本來就是意在對已被其定位為戰略競爭對手的北京進一步施壓，故就務實面來説，並無所謂「激不激怒」的問題。美方確切的策略計算與底線我們當然不得而知，但概念上應不外乎透過不斷的出招攻擊（祭出讓中共會蒙受重大損失，皮肉傷痛或顏面難堪的舉措），一來迫使北京選擇在其相對態勢更進一步惡化前達成協議，二來顯然也顯然暗示習團隊，再往下去，雙方衝突的範疇將延續擴大到其所更不樂見的（經貿政策之外）領域，從而提供壓制中共政權内部反對與美達成妥協的勢力所需之額外彈藥。

能購得新戰機固然是日益孤立的臺灣近年來難得的戰略小捷，但我們在慶幸27年來首度獲得美國再供售新戰機這個饒富軍事與政治加持意義的突破之時，當然也務須密切關注北京的可能回應，並嚴加防杜。蓋中共反擊的形式未見得只會局限於歷來慣用的（對美的）外交抗議，斷絕（中美）軍事交流，針對性商業制裁等或（對臺的）文攻武嚇，經濟武器化等伎倆。我們更應留意其進一步的挑唆分化，政治激化等三戰鬥爭手段，甚至改借力使力，藉由透過其宣傳通路政治運作此軍售案暨或其特別預算等，而在明年初的選舉中酌謀更深層之政治與統戰利益。

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