韋安／改革者形象破滅　柯文哲沒戲了？

●韋安／資深媒體人、策略規劃

柯文哲力求改變臺灣政治文化，思想家和先行者的形象，讓他在藍綠夾殺下可以屹立不搖。但對更高權力的覬覦，卻讓他也套上了「鑲鑽的權力魔戒」。最後一搏的表現與掙扎，讓他157的智商，好像掉到只剩下後面的兩位數。

臺北市長柯文哲，最近突然對權力「魔戒」這個問題，發生了濃厚興趣。在接受媒體訪問時，他説，選後韓國瑜之所以拒見他，是因為韓早就想選總統了， 諷韓「魔戒套上去拔不下來」。

柯文哲為什麼突然冒出韓國瑜權力「魔戒説」？以他的高智商當然不足為奇，但也可能，是抄來的，和被激出來的。

8月7日，《風傳媒》刊出一篇評論，《總統、魔戒、郭台銘》，文中提到：「（臺灣）只要有能力和總統大位粘上邊，或是有實力的競逐者，以及有幸坐上這個位子的人，仿佛都會帶上了『魔戒』，變得異於常人，或是不正常了。從李、扁、馬、蔡，都是這樣。」

8月15日，《風傳媒》又刊登了另一篇評論，《柯文哲「狂」得過韓國瑜嗎？》，又寫到，「柯文哲最近很狂！就像是『年輕貌美的小三』，搏上位想升級『正宮』夢碎後的覺醒。」「對韓國瑜的批評更是猛烈，指韓『得意忘形』，『韓國瑜把國民黨整到毀了』， 『能力可訓練，品德很難』」。「去年1124之後，柯文哲對韓沒少過利誘獻媚，但連見面蹭個『三分情』的機會都沒有。這個往日受他施恩器重，對他點頭哈腰的『部下』，實在太不給他薄面。」

從這些脈絡連貫和聯想一下，讀者可以判斷，柯文哲批韓國瑜的「魔戒説」，所來為何？

的確，韓國瑜是有些「魔戒」中毒症，在當選高雄市長四個月後，就搞出「5點聲明」，表態競逐2020總統大位，但柯文哲何嘗不是與韓「同病相憐」。

如果説，韓國瑜的權力「魔戒」是銀的，則柯文哲的「含金量」更高，是「鑲鑽的魔戒」。

▲柯文哲、韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、李毓康攝）

從籌組政黨的消息傳出，到沸沸揚揚郭柯王「大聯盟」，再到近日柯文哲主動爆料，説郭王都曾找過他當副手，等於讓郭柯王聯盟破局。然後又説自己「逼不得已」，有可能只好跳下來選。我們可以梳理出這樣一個脈絡：

柯組「柯黨」，慫恿郭出錢、出人、出力，去打一場不可能贏的戰爭，而自己留在臺北市長位子上，保有「坐好坐滿」與誠信的美名。

但自詡智商過人的素人政客，怎麼能操控得了商場老手郭董，和政壇不倒的「公道伯」呢？兩人都開口要柯跳下「當副手」，因為這樣才有「贏」的機會，結果當然會破局的。而柯157的智商，在郭王面前，只剩下57。

更讓郭王「不寒而慄」，是柯文哲的真實意圖究竟為何？柯是否想讓郭臺銘在無勝算之下，把韓拉下來，讓蔡連任。民進黨繼續把國民黨打個半死，四年後的2024，他就能輕而易舉打敗藍綠，當上總統。

如今，在郭柯王聯盟破局後，他只好跳下來選，而他唯一的目的是最後的「棄保效應」？同樣是要把韓拉下來，讓蔡連任，四年後等著收割？

從柯最近的言行中，可以看出這方面的苗頭。他批蔡「身邊的每一個人都貪汙」，但這是毫無證據力的空言。蔡主政的過去幾年，根本沒發生過什麼重大貪腐弊案（私煙案總金額不過千萬左右），柯的「重批」一點也傷不了蔡政府，但能拉走藍營票。

柯批評韓「得意忘形」、「把國民黨整到毀了」、「能力可訓練，品德很難」，卻是充滿了算計、惡毒和人格抹殺。看似他暴打藍綠，卻有著「真打」、「假打」之分。

即使韓國瑜的在峇裏島的「麻將照風波」，已經證實是連衛生麻將都算不上「家庭麻將教學」，但柯文哲卻緊咬不放，將此事描繪成嚴重的誠信和道德危機。

還有，柯文哲吞吞吐吐，説蔡衍明曾逼他講一些違心之話，他堅持不說，而韓國瑜說了，所以蔡就棄柯挺韓。讓大家還以為，一定是被要求説什麼「挺中舔共」的噁心言論。結果他證實，只是被要求表態認同，無關痛癢的「無色覺醒」宣言，可見柯心思的險惡和謀劃。

柯文哲太急了，因為他想要在沒有自己機會的2020，奠定2024穩贏的基礎，圖窮匕見地瘋狂演出。但在情急之下，毫無遮攔地暴露出，其權謀與算計的本像，結果別人並未「上鉤」，而他敢言、誠實、白色、改革者的形象，也隨之破滅。

他在臺灣政壇的政治生命，在過去一個月戲劇性高潮中，自導自演走到盡頭。柯文哲的小聰明與大智慧，也折射出今天臺灣的悲哀，人人都是「魔戒」追隨者。聰明反被聰明誤，柯文哲有可能從此再也沒戲了！

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