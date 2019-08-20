ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

你真的需要《蘋果新聞網》嗎？免費與收費的心理差距

雲論

▲台灣《蘋果日報》總社。（圖／翻攝Wiki／Solomon203 CC3.0）

●康文炳 ／資深編輯、媒體人、作家，嘗試為台灣編輯知識的本土化建構，做出一點努力。

先承認失誤。《蘋果新聞網》前期宣傳作業一再強調「以日收費」，我誤判了它們已預設了降低讀者「斷訂」的心理機制，真的採取「以日計價」，讓讀者不自覺地忽略續訂的「時間缺口」。

倒是《蘋果新聞網》公布的兩種訂閱周期的價格（月費120元，年費1152元），與我原先設想的較接近。我想，依黎智英的個性，會採取破壞性的訂價策略，在月費300元的市場行情中，訂下月費99元（每日3元）的標準。現在看來，月費有些誤差，年費1152元除以365天，則已接近每日3元（3.15元）。

當然，問題不在每日3元還是3.15元，月費99元還是120元；問題的關鍵還是在於「免費」與「收費」的巨大鴻溝。360萬登錄會員，僅14萬人成為10元注冊會員；值得注意的是，這個數字的成長，在蘋果公布收費標準之後就停滯了，未來14萬人會有多少人轉換成月費年費會員，看來短期內並不樂觀。

往往，「免費」與「收費」的鴻溝，並不在於數額多寡，而在於心理門檻。14萬人（這些人已表明多少有閱讀蘋果的需求）真的在意每日3.15元嗎？答案是，也不是。

前陣子香蕉盛產時，上班的路上有人賣香蕉，一根一根賣，每根5元，買的人不多；我想，如果是免費，鐵定大家搶著拿。人們真的在意5元嗎？我想也未必，問題是，當產品或服務是免費時，消費者不會意識到自己的需求，先拿了再說；但只要它不是免費的，消費者就會反思：「我真的需要嗎？」

你真的需要《蘋果新聞網》嗎？沒有讀者普查，很難一概而論；但如果把《蘋果新聞網》的報導分為「軟性內容」與「硬性內容」，我想，很少有讀者願意為前者付費，畢竟這些只是可有可無的訊息。遺憾的是，目前看來，《蘋果新聞網》還持續在衝「軟性內容」的即時新聞數量；瑣碎、無聊、造作，有時已到了令人厭煩的地步。

無論《蘋果日報》或早前的《壹週刊》，壹傳媒的編輯手法，從來是把高雅與庸俗混為一鍋，以求得雅俗共賞的綜效。然而，這也是壹傳媒的品牌形象始終無法提升的原因；而這種品牌的價值感與信任感，正是訂閱制的核心。

美國知名的網路媒體BuzzFeed，同樣採取這種雙軌策略，在報導八卦內容的同時，還高薪禮聘了6位普立茲獎得主，專責製作深度調查報導。結果，在眾多主要媒體信任度調查中，竟排名倒數第二；最後，公司不得不選擇將新聞網站切割獨立。

其實，身邊很多朋友是從維持台灣媒體生態平衡的角度出發，而考慮訂閱《蘋果新聞網》。雖然他們也同樣不滿《蘋果新聞網》八卦、瑣碎、媚俗，甚至民粹，但卻認為，在政治環境日益極端化的台灣，無論如何需要一份政治上較勇敢、利益上較中立的《蘋果日報》。

在台灣特殊的政治時空下，《蘋果》的確是一個有趣的複合體，除了產品內容外，部分讀者與《蘋果新聞網》還有「情感認同」的關係。而「認同」，正是媒體贊助制的基礎，這是英國的《衛報》、台灣《報導者》等媒體的經營路線。當然，《蘋果》自己也很清楚這樣的關係，近日藉由香港的反中示威，大做訂閱宣傳，就是明證。

總體而言，加加減減，我對《蘋果新聞網》推訂閱制的前景並不感樂觀；回想過去一個月自己的閱讀情境，如果絕大多數的新聞，讀者只瀏覽標題而沒有點入閱讀的欲望，恐怕就很難進一步付費了。

熱門文章》

►新聞有價？蘋果日報收費10元須跨過多大的鴻溝

►蘋果日報「鎖蘋」後捨棄流量　圖的是什麼？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自康Sir的編輯七力粉絲專頁以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 雲論康文炳 康文炳 康Sir的編輯七力 蘋果日報 壹週刊 會員 訂閱 黎智英 壹傳媒 收費 免費
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
想快樂的事就好？當正面思考成為「有毒雞湯」
何振盛／柯P組黨　「雲深不知處」的核心價值？
趙春山／兩岸逆境中，蔡英文的左思右想
你真的需要《蘋果新聞網》嗎？免費與收費的心理差距
韋安／改革者形象破滅　柯文哲沒戲了？

推薦閱讀

【F16V批准售台】梅復興／F-16C/D Blo..

借鑒韓國性拷問事件：民主之火燃於侮辱女示威者

「有人寵真幸福？」被寵壞的公主，不會有真幸福

單厚之／國民黨的「大體」條款

梅復興／ 新購的F-16 Block 70 戰機不..

孫天美／大馬首相尊崇的印度通緝犯　竟揚言驅逐華裔

手搖飲獵巫的謬論：不打中不打外，專打台灣品牌？

苦苓／誰都解除不了香港的困境

投書／為杜反韓的悠悠眾口　藍色恐怖的一言堂

尤里安／無人機貴不貴？非量產武器系統的昂貴

相關文章

韋安／改革者形象破滅　柯文哲沒戲了？

韋安／改革者形象破滅　柯文哲沒戲了？

柯文哲在情急之下，毫無遮攔地暴露出，其權謀與算計的本像，結果別人並未「上鉤」，而他敢言、誠實、白色、改革者的形象，也隨之破滅。

2小時前

YouTube：下個月起原創影片將向所有用戶免費開放

YouTube：下個月起原創影片將向所有用戶免費開放

王高成／川普關心香港是真情還假意？

王高成／川普關心香港是真情還假意？

【F16V批准售台】梅復興／F-16C/D Block 70軍售指日可待

【F16V批准售台】梅復興／F-16C/D Block 70軍售指日可待

單厚之／國民黨的「大體」條款

單厚之／國民黨的「大體」條款

讀者迴響

行動法庭

女法官泣訴遭分案霸凌　最高法院廢除保密分案後 電腦或人工分案？｜行動法庭 第27集

女法官泣訴遭分案霸凌　最高法院廢除保密分案後 電腦或人工分案？｜行動法庭 第27集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

F-16C/D Block 7..

F-16C/D Block 7..

借鑒韓國性拷問事件：民主之火燃..

「有人寵真幸福？」被寵壞的公主..

國民黨的「大體」條款

新購的F-16 Block 7..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面