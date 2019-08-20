你真的需要《蘋果新聞網》嗎？免費與收費的心理差距

▲台灣《蘋果日報》總社。（圖／翻攝Wiki／Solomon203 CC3.0）



●康文炳 ／資深編輯、媒體人、作家，嘗試為台灣編輯知識的本土化建構，做出一點努力。

先承認失誤。《蘋果新聞網》前期宣傳作業一再強調「以日收費」，我誤判了它們已預設了降低讀者「斷訂」的心理機制，真的採取「以日計價」，讓讀者不自覺地忽略續訂的「時間缺口」。

倒是《蘋果新聞網》公布的兩種訂閱周期的價格（月費120元，年費1152元），與我原先設想的較接近。我想，依黎智英的個性，會採取破壞性的訂價策略，在月費300元的市場行情中，訂下月費99元（每日3元）的標準。現在看來，月費有些誤差，年費1152元除以365天，則已接近每日3元（3.15元）。

當然，問題不在每日3元還是3.15元，月費99元還是120元；問題的關鍵還是在於「免費」與「收費」的巨大鴻溝。360萬登錄會員，僅14萬人成為10元注冊會員；值得注意的是，這個數字的成長，在蘋果公布收費標準之後就停滯了，未來14萬人會有多少人轉換成月費年費會員，看來短期內並不樂觀。

往往，「免費」與「收費」的鴻溝，並不在於數額多寡，而在於心理門檻。14萬人（這些人已表明多少有閱讀蘋果的需求）真的在意每日3.15元嗎？答案是，也不是。

前陣子香蕉盛產時，上班的路上有人賣香蕉，一根一根賣，每根5元，買的人不多；我想，如果是免費，鐵定大家搶著拿。人們真的在意5元嗎？我想也未必，問題是，當產品或服務是免費時，消費者不會意識到自己的需求，先拿了再說；但只要它不是免費的，消費者就會反思：「我真的需要嗎？」

你真的需要《蘋果新聞網》嗎？沒有讀者普查，很難一概而論；但如果把《蘋果新聞網》的報導分為「軟性內容」與「硬性內容」，我想，很少有讀者願意為前者付費，畢竟這些只是可有可無的訊息。遺憾的是，目前看來，《蘋果新聞網》還持續在衝「軟性內容」的即時新聞數量；瑣碎、無聊、造作，有時已到了令人厭煩的地步。

無論《蘋果日報》或早前的《壹週刊》，壹傳媒的編輯手法，從來是把高雅與庸俗混為一鍋，以求得雅俗共賞的綜效。然而，這也是壹傳媒的品牌形象始終無法提升的原因；而這種品牌的價值感與信任感，正是訂閱制的核心。

美國知名的網路媒體BuzzFeed，同樣採取這種雙軌策略，在報導八卦內容的同時，還高薪禮聘了6位普立茲獎得主，專責製作深度調查報導。結果，在眾多主要媒體信任度調查中，竟排名倒數第二；最後，公司不得不選擇將新聞網站切割獨立。

其實，身邊很多朋友是從維持台灣媒體生態平衡的角度出發，而考慮訂閱《蘋果新聞網》。雖然他們也同樣不滿《蘋果新聞網》八卦、瑣碎、媚俗，甚至民粹，但卻認為，在政治環境日益極端化的台灣，無論如何需要一份政治上較勇敢、利益上較中立的《蘋果日報》。

在台灣特殊的政治時空下，《蘋果》的確是一個有趣的複合體，除了產品內容外，部分讀者與《蘋果新聞網》還有「情感認同」的關係。而「認同」，正是媒體贊助制的基礎，這是英國的《衛報》、台灣《報導者》等媒體的經營路線。當然，《蘋果》自己也很清楚這樣的關係，近日藉由香港的反中示威，大做訂閱宣傳，就是明證。

總體而言，加加減減，我對《蘋果新聞網》推訂閱制的前景並不感樂觀；回想過去一個月自己的閱讀情境，如果絕大多數的新聞，讀者只瀏覽標題而沒有點入閱讀的欲望，恐怕就很難進一步付費了。

熱門文章》

►新聞有價？蘋果日報收費10元須跨過多大的鴻溝

►蘋果日報「鎖蘋」後捨棄流量 圖的是什麼？



►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！