趙春山／兩岸逆境中，蔡英文的左思右想

▲蔡英文專精對外談判，深知自己口袋裡有多少籌碼，不會輕易出牌。（圖／記者季相儒攝）



●趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授

接近總統大選，思考蔡英文的大陸政策，不能只從執政者的角度去看，必須和選票「掛鈎」。2019年3月11日，蔡英文召開國家安全會議，提出因應及反制「一國兩制臺灣方案」指導綱領，內容包含兩岸、民主法制、經濟、外交、安全、國防與社會七個方面。涉及兩岸部分，綱領指出「正面看待兩岸交流，堅持對等尊嚴原則，以民主為互動基礎，參考主要民主國家作為，全面檢視兩岸交流相關規定的落實。積極反制中共假藉交流，對臺灣統戰滲透，干預國內事務」。中共官方則以「新華社記者」名義，從3月18日至20日，連續三天發表文章，抨擊蔡政府所提的綱領。

兩岸關係在臺灣大選期間，沒有緩和的可能。「親美抗中」成了蔡英文唯一的選項。5月7日，立法院迅速三讀通過《國家機密保護法》，這個舉動被解讀為排除馬英九和吳敦義選前訪問大陸的可能性。當事人和國民黨都表示不滿，但也無可奈何。蔡英文不會讓競爭對手在選戰中，有炒作兩岸議題的機會。

從總統掌管兩岸、外交、國防等事務的角度看，蔡英文對這些領域並不陌生。李登輝還評價說，「蔡英文的歷練與2000年當時僅擔任過臺北市長的陳水扁很不一樣」。問題是，此一時也，彼一時也，蔡跟扁的處境也不一樣。從李登輝、陳水扁到馬英九，臺灣領導人都有直接或間接與北京高層接觸的管道。蔡英文有沒有？這是臺美中三地學者經常會討論的問題，但只有當事者能提供正確答案。對岸一位智庫人士告訴我，沒有管道是很奇怪的事；我答說，我寧願相信沒有，因為如果有管道，兩岸關係卻還搞成這樣，問題才更嚴重。」

林濁水曾公開為文批評蔡政府國安會的人事和運作，稱「國安會不管國安」。一位扁政府時代的退休國安會官員也加以呼應，說蔡英文對國安會不夠重視，她比較重視與個別諮詢委員的關係，國安會難以發揮團隊作戰的功能。

從2016年5月蔡政府執政至今，國安會歷經三位祕書長：吳釗燮、嚴德發及李大維。兩位專長外交，一位專長軍事，副祕書長的專業也非大陸研究，反而是偏重對美關係，難免不從美國的觀點看兩岸問題。李大維被視為「老藍男」，但行事穩健，作風一向極低調。李大維於5月13日至21日訪問美國，回國後邀我餐敘，就當前臺美中情勢交換意見。事後我才知道他和美國國家安全顧問波頓（John Bolton）才見過面。

他飯桌上隻字未提，謹守本分。難怪蔡英文對他相當倚重。

蔡英文的大陸政策工作團隊，主要成員都是她過去在陸委會的班底，包括傅棟成和詹志宏等人。他們有處理大陸事務的長期經驗，深受蔡的信任。但整體來說，蔡英文的國安團隊，重點在處理軍事和對美關係。兩岸「已讀不回」，大陸政策沒有太多活動空間。

蔡英文謹言慎行，深藏不露。民進黨的朋友告訴我，常見總統「左思右想」，但不知她在想些什麼。我想她所處的環境迫使她必須三思而後行。蔡專精對外談判，深知自己口袋裡有多少籌碼，不會輕易出牌。一位深諳美國政情的大陸學者告訴我，蔡對美國的要求並非照單全收；而面對中共的壓力，她還是有自制的耐力。美國前總統柯林頓曾在其回憶錄中說，「在我看來，中東和臺灣是兩個恰恰相反的外交問題。如果中東地區的領袖什麼都不做，局勢便會惡化。相反的，我認為中國和臺灣的政治人物不做愚昧之舉，問題自然會隨著時間而解決」。針對大陸政策，蔡不思有所作為，即不想做愚昧的事；但重要的是，蔡必須確定時間是站在她這邊。

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