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吳景欽／施政謬策！請移民署查賄選？

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▲日前在警政署舉辦的座談會中，內政部長徐國勇指示，移民署也應加入查賄。（圖／記者吳奕靖攝）

●吳景欽／真理大學法律系所副教授

隨著總統與立委選舉的接近，查賄工作也成為檢警機關的重點。日前在警政署舉辦的座談會中，內政部長徐國勇指示，移民署也應加入查賄。這種說法或為強調政府查賄之決心，卻無視法律的優位性。

內政部移民署其主管事務是入出境事務。而就違反《入出國及移民法》的法律效果，雖多為行政罰，但亦有刑罰存在，如第73條第1項，以非法方式運送物品罪，故移民署就此等事項亦具有犯罪偵查的司法警察地位。

但此等必須法律授權的司法警察，其所能行使的職權僅以法律規定者為限。目前包括《移民法》、《國安法》等，既然無授權移民署可以查察賄選，檢察官自不能指揮其查賄，身為移民署長官的內政部長，擅自叫移民署查緝賄選，有違法治國原則。

司法警察雖為檢察機關的輔助機關，但並無強制處分權，對於傳喚犯罪嫌疑人若不到場，司法警察也可向檢察官聲請拘提票，以強制其到場。又司法警察亦可得檢察官許可，向法官聲請搜索票為搜索。甚至司法警察也有逮捕現行犯與通緝犯，以及緊急逮捕與搜索權。顯見司法警察雖在形式上聽命於檢察官，卻在犯罪偵查上具有重要地位。

▲目前可以查察賄選者，除一般警察機關外，亦屬於調查局的職權。（圖／翻攝自Google Maps）

依據《刑事訴訟法》第239條第1項，具有犯罪調查權限者，主要為警察與憲兵，至於其他機關，根據此條項第3款，若依據法令，就特定事項具有犯罪調查權者，也因此具有司法警察身分。故就非屬警察、憲兵的機關，是否有司法警察的權限，就應看法律有無具體授權。如廉政署廉政官針對公務員貪瀆案件，海巡署針對走私案案件都是。

就目前的賄選查察，乃是以檢察官為主體，但因其以一人獨任辦案為原則，面對查賄工作，勢必得由警察機關大力幫助。至於目前可以查察賄選者，除一般警察機關外，亦屬於調查局的職權，也成為檢察官可以指揮調查賄選的司法警察。

或許，一個可以勉強解釋的理由為，內政部長的所謂查賄，只是叫移民署加強對移民的反賄選教育及接收賄選資訊，這不會對人權造成侵害。惟關於反賄選的宣導，本就是各行政機關的例行公事，而對於賄選情資的蒐集，並非移民署的職權，若有收到此類情資，也必須移送檢察警機關處理，實無庸內政部長多言。

為了維護選舉的公平與廉潔性，內政部要求警察機關強化查賄工作，無可厚非，只是若要求無賄選調查權的移民署加入，甚至還強調高雄地區是查賄的「重中之重」，既違反法律，也讓人對執法的公平性產生強烈質疑。

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