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吳淡如／女人選男人，往往反映出妳要什麼人生

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▲與其說是選了男人選了命運，不如說，是我們的個性選擇了命運的吧。（圖／視覺中國CFP提供）

●吳淡如／暢銷作家、電視主持人、廣播人，愛讀愛寫且愛玩，藉由流暢易讀的文字，使大家悠遊在最浪漫的文學世界。

「妳記得小婷嗎？以前唸我們隔壁的隔壁班，圖畫得很好，文章也寫得很好，不太愛講話、瘦瘦高高的、臉小小的、很飄逸的女生？」

偶爾的機會遇到從澳洲回來的阿真，聊著聊著就聊到年少時的舊識。

小婷曾與我唸同一所學校，很早就是大家公認的才女。

她總是獨來獨往，見了人頂多微笑點個頭，由於在一群懵懂青澀的中學女生中，她顯得十分鶴立雞群，我們都認識她；但她的朋友並不多，也擅長畫圖的阿真算是和她最好的。

阿真不久移民澳洲，小婷唸了很好的大學，大學畢業没多久，阿真見到小婷時，小婷跟一位美國人同居。

「那個美國人嚇死我了。他很像嬉皮。那時小婷邀我吃飯，我到他們家，發現他穿著內褲躺在沙發上喝啤酒，地上已經堆了一些空罐子，看到我，他也只是傻笑。像一隻住在她家客廳的流浪狗。」

看到阿真驚訝的表情，小婷只是淡淡的說，「他就是那個樣子，他的人生觀和一般人不一樣。没辦法啦，我不喜歡通俗人生。」

小婷不久懷了孕，還是和嬉皮結婚，度蜜月時，到澳洲住在阿真家。阿真這才仔細打量了那位嬉皮，哇，他竟然穿著一條破爛的睡褲和像流浪漢一樣的破拖鞋…嘴裡正中央還缺了兩顆門牙！雖然他不在意，但看在自稱「正常人」的阿真眼裡，毛骨悚然──怎麼一個人連外表都可以荒廢成這個樣子，那他的人生能有什麼規矩？果然，小婷和她先生寄住的那二週，阿真家像被偷襲的珍珠港。「有個晚上他喝醉了，竟然把我的鞋櫃當馬桶…」

小婷只是一再道歉。

阿真氣到從此没和小婷連絡。過幾年才接到小婷的消息，不知道為什麼，小婷的孩子没了，而她也離開那個美國人，獨自生活。小婷没有當過一天上班族，幸好，她還可以接一些翻譯稿維生。「可是，在我看來，她還在自命不凡、憤世嫉俗，深陷在過去的痛苦裡出不來。」阿真說：「回頭看同學的遭遇，我覺得女人真慘，選了男人，也等於選了命運。」

我們會選什麼樣的男人為偶，都與我們本身的個性有關，與其說是選了男人選了命運，不如說，是我們的個性選擇了命運的吧。不喜歡通俗人生的人，註定要走得坎坷一點，還好人生的劇碼並非一成不變，有一天，如果你的個性變了，大轉彎也會出現！

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●本文獲作者授權，轉載自吳淡如部落格《且行且珍惜》。以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

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