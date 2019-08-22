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陳一新／川普的4S 戰略 vs. 習近平的4P戰略

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▲儘管美中都展現打「貿易持久戰」的準備，但是ㄧ旦貿易戰加劇，或是演變成貿易持久戰，對誰都沒好處。（圖／達志影像／美聯社）

●陳一新／現任中國文化大學政治學系講座教授、曾任淡江大學美國研究所教授與所長。為美國紐約哥倫比亞大學政治學博士。曾任立委。 在美中兩強之間，主張台灣應與兩邊維持良好關係，以充分發揮槓桿作用，收左右逢源之效，且台海兩岸應在「九二共識」的共同政治基礎上，推動和平發展關係。

在本專欄上一篇文章中，筆者指出美中貿易戰基本上是兩敗俱傷之局，沒有大贏家，誰也討不了好，只有誰受傷更重的問題。然而，美國總統川普為何仍要對中國大陸掀起貿易戰、科技戰，甚至金融戰呢？

川普對中國發動貿易戰中原因有三：一、中國大陸超德趕日，漸漸有凌駕美國之勢。二、美國現在還有實力在大數領域制壓大陸崛起，再過十年或二十年，華府可能只有徒呼負負，將霸權拱手讓出。三、與傳統戰爭所付出的代價相比，美國和中國大陸打貿易戰、科技戰、金融戰還算是便宜的，而且這些領域都是美國的強項。

歸納美國近年「國家安全報告」、「國防戰略摘要」、「美國核武態勢」、「印太戰略報告」以及副總統潘斯在赫德遜研究院的演說，可以想見川普有意對大陸發動4S 戰略，以維繫美國霸權領導於不墜。

什麼是川普的4S 戰略呢？第一個S是美國將全力「減緩」（slow down）中國大陸的經濟成長率，因為大陸的經濟成長一放緩，不僅失業率增加，社會震盪不安，還會衍生出很多問題，影響到經濟、政治等其他層面。屆時，大陸搶救都來不及，自然沒有餘力與美國爭奪全球的牛耳。

第二個S 就是美國將竭盡所能「遲滯」（stagnate）中國大陸的科技發展。從美國對中興、華為、無人機到超級電腦的制裁或抵制，可以看出美國知道不可能完全阻止中國大陸的科技發展，但卻有能力「遲滯」大陸的科技發展。

第三個S 則是繼「減緩」對手的經濟成長率與「遲滯」潛在競選爭者的科技發展之後，美國就能「打擊」中國大陸的軍事現代化。其中主要理由就是較低的經濟成長率將使北京更難為人民解放軍籌措經費，而科技發展「被遲滯」之後，也將影響大陸國防研究單位的研發能力。

第四個S就是，當中國大陸的經濟成長率「減緩」，科技發展「被遲滯」，軍事現代化遭到「打擊」，美國將更有能力與信心對中國大陸的一帶一路「設立路障」（set barriers）。當大陸的一帶一路大戰略受到負面影響之後，中國大陸的「戰略機遇期」也就遙遙無期了。

▲川普認為自己是命中註定被選中的人，導正前總統們一直沒做的國際大事。（圖／路透）

面對川普的4S 戰略，中國大陸領導人習近平當然也不是省油的燈。綜合他的治國理念與他的對美政策，可以綜整出一套4P戰略。

什麼是習近平的4P戰略呢？第一個P是是以實力為基礎的「耐心」（patience）。人民日報提出：「談，可以 ; 打，奉陪 ; 欺，妄想」九字真言，就展現出北京的「戰略淡定」。

第二個P就是具有自制能力的「愛國主義」（patriotism）。愛國主義如任其發展就會淪為「民粹主義」，自非北京所樂見。「環球時報」揚言，大陸正向人民悄悄發動對付美國貿易戰的民族主義，庶幾近之。

第三個P則是義無反顧的「堅毅不拔」（persistence）。大陸領導人相信「愚公移山」和「鐵杵磨成針」的堅定精神。面對美國排山倒海的貿易戰、科技戰、金融戰的壓力，中國大陸恐怕也別無選擇，只有以義無反顧的「堅毅不拔」的精神來面對挑戰。

第四個P就是竊取西方科技的「剽竊」（piracy ）政策不可停，「自力更生」（self-reliance）也刻不容緩。「剽竊」政策不可停是因爲中國大陸現在還沒有能力迎頭趕上，但習近平也瞭解「自力更生」發展自己的高科技也是非得走的一條道路。

綜合以上所述，只要川普連任，他的4S 戰略應還會走相當長的一段時期。而習也會用4P戰略作為肆應。

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