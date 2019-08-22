ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

林益宏／泛富邦有線電視集團市場影響力過五成！NCC管還不管？

雲論

▲華麗轉身說說而已？蔡明忠竟成為有線電視霸主。（圖／記者邱倢芯攝）

●作者／林益宏

國家通訊傳播委員會（NCC）將在今天（22日）下午針對「台固MSO（多系統經營）」5家系統之一的「觀天下」申請換發有線電視經營許可執照一事召開公聽會，這也是有線電視系統申請換發經營許可執照以來，NCC首次以開公聽會這麼嚴謹的態度面對。為什麼呢？

泛富邦有線電視集團總戶數182萬8759戶　已超過法定三分之一

根據NCC今年第二季的有線電視系統訂戶數統計資料，五大MSO（多系統經營）中，中嘉（12家系統）有113萬3806戶、凱擘（12家系統）有103萬8087戶、台灣寬頻（4家系統）有68萬5974戶、台固（5家系統）有55萬2531戶、台灣數位光訊（6家系統）有46萬4594戶，另有25家獨立系統業者共113萬9695戶；總計全國有線電視總訂戶數有501萬4687戶。

雖然五大MSO的用戶數都沒有超過全國總訂戶數三分之一的規定，不過熟悉有線電視產業的市場人士分析，這五家MSO中，凱擘是蔡明忠兄弟（富邦）出資的大富媒體擁有；台固上游是台灣大哥大，而台灣大哥大上游又是富邦；再加上外圍關係系統台「大新店民主」和「屏南」，總計「泛富邦有線電視集團」的用戶數達182萬8759戶，已超過167萬1563戶（總戶數三分之一）的規定，也難怪NCC要召開公聽會加以釐清。

台固觸犯黨政軍條款已久　如何解套？

2002年，富邦集團標下台北市政府所擁有的台北銀行共9億7,236萬餘股（股權比例約45％），並在同年12月23日完成股份轉換作業；台北市政府轉為持有富邦金控11億5900萬餘股，佔其股權比例約15％。

而台灣固網（台固）則是由台灣大哥大投資的公司，台灣大哥大又隸屬富邦集團，在台北市政府持有富邦股權的情形下，等於台北市政府間接投資媒體，因此NCC曾多次以違反黨政軍規定處罰台固旗下五家系統業者，但是也遭業者以行政訴訟反擊成功。

市場人士分析，這次NCC針對「觀天下」申請換發有線電視經營許可執照開公聽會，另一層意義就是要知道業者如何解決黨政軍問題，畢竟這個問題總不能擺到爛，裝作沒看到！

▲練台生就算仍有20多個頻道代理權利，也只有三分之一的代理市場，只能跟凱擘平起平坐，但是系統的實質影響力，則遠遠不如蔡明忠。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

華麗轉身說說而已？蔡明忠竟成為有線電視霸主！

2017年11月16日傍晚，凱擘突然宣布，明年起，將放棄有線電視頻道代理商業務；放棄代理業務後，可打破系統商兼代理商捆綁銷收及頻道搭售聯賣的現況，有助健全市場、促使頻道商積極提升節目品質，可謂「華麗轉身」。但真的是如此嗎？

NCC這個月14日邀請大享、浩嗚、優視、永鑫等四家頻道代理商，以及北都、全國兩家有線系統協商2018年頻道授權費爭議，目前確定大享、浩嗚、優視這三家代理商，合計22頻道已發出9月1日「下架同意書」，若發生斷訊，雙北市將有13萬戶受影響。

市場人士表示，浩嗚的前身是浩緯，是凱擘另一家頻道代理，隸屬富邦集團；優視則是台固的頻道代理，也隸屬富邦集團；至於大享，它其實是凱擘「華麗轉身」後的再回歸，唯一不同是沒有直接介入，卻握有實權。

市場人士表示，當時凱擘宣布放棄頻道代理後，受影響最大的就是東森和緯來兩大家族頻道，之後一位有線電視產業大老跳出來獨資成立「大享」完成代理東森和緯來的簽約動作，但實際上他只是「代操」。

今年1月18日，大享負責人變更成王鈞國，他是富邦集團旗下台灣大寬頻的夥伴，前紅樹林有線系統台獨立董事，象徵蔡明忠重新取回凱擘原失去的東森與緯來家族頻道，而除了這個換人舉動，大享5月時更獲得代採購台灣寬頻（TBC）頻道的業務。

市場人士分析，目前泛富邦有線電視集團總戶數182萬8759戶，若結盟台灣寬頻的68萬5974戶，實際影響的戶數將高達251萬4733戶，等於主宰台灣半數有線電視市場。

練台生就算仍有20多個頻道代理權利，也只有三分之一的代理市場，只能跟凱擘平起平坐，但是系統的實質影響力，則遠遠不如蔡明忠。

凱擘CEO王鴻紳強勢主導有線電視市場　蔡明忠不知情？

泛富邦集團除了在有線電視系統擁有實質影響力，大享、浩嗚、優視這三家「泛富邦頻道代理商」所代理的主流頻道數量更多達25個。在這樣的絕對優勢下，不僅繼續用MG（有線電視新加入經營的系統，在購買頻道版權時的最低保證戶數，通常以該經營區內行政戶數為基準，來做為版權收費起跳價格）要求新系統業者付頻道授權費，也用系統實質影響力不讓付費上架的頻道業者調降上架費。

民國101年，NCC開放有線電視系統業者跨區經營後，因為新進業者要增加市佔率，不斷推出促銷價搶客，在用戶減少以及價格戰的衝擊下，舊的系統業者開始出現獲利大幅下滑的現象。凱擘旗下12家有線電視系統台中，包括台北市的金頻道、大安文山、陽明山，去年都是近10年多以來首度虧損，新台北則連虧2年，另外，新北市三重全聯有線、彰化新頻道在去年也是首虧。而台固媒體旗下區域有線電視系統新莊永佳樂去年每股虧損4.8元。

▲北都數位有線電視。（圖／北都提供）

這些虧損，就是因為北都（台北市）和全國（板橋、三重、新莊、土城、蘆洲）插旗所致。

市場人士表示，目前北都、全國與六大頻道代理商都有授權費爭議，但是中嘉旗下的全球還沒發函，至於永鑫、佳訊兩家則是發函，請全國、北都盡速洽談合約，並未通知要下架，唯獨大享、浩嗚、優視這三家「泛富邦頻道代理商」已發出9月1日「下架同意書」，表面上是商業機制談不攏，但實際上是不是有人趁機挾怨報復？相信外界心中自有一把尺。

另外，付費上架的頻道業者，由於大環境不佳，也希望調降上架費降低經營成本。市場人士透露，凱擘CEO王鴻紳利用實質影響力，聯合凱擘、台固和台灣寬頻（TBC），強勢主導上架費，就連頻道業者要減少頻道數也不接受，目前雙方呈現僵局。

市場人士分析，縱使蔡明忠現在儼然成為有線電視霸主，但是以他平時待人處事的態度，不至於到處與人為敵樹敵，是否有幕僚想要隻手遮天，主導市場？恐怕是蔡明忠要特別注意的問題。

熱門點閱》

►頻道上下架爭議　應運用科技工具防範未然

►有線電視分組付費牛步　MOD自由選能打破潛規則嗎？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 林益宏 雲論林益宏 NCC 國家通訊傳播委員會 公聽會 觀天下 台固 富邦 蔡明忠
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
林益宏／泛富邦有線電視集團市場影響力過五成！NCC..
【F16V批准售台】張誠／台海和平關鍵　倚靠全球國..
陳一新／川普的4S 戰略 vs. 習近平的4P戰略
投書／國家機器如影隨形　驚弓之鳥如履薄冰
吳淡如／女人選男人，往往反映出妳要什麼人生

推薦閱讀

【F16V批准售台】揭仲／飛行員不足？新戰機的影響..

吳淡如／女人選男人，往往反映出妳要什麼人生

投書／國家機器如影隨形　驚弓之鳥如履薄冰

陳一新／川普的4S 戰略 vs. 習近平的4P戰略

【F16V批准售台】張誠／台海和平關鍵　倚靠全球國..

梅復興／ 新購的F-16 Block 70 戰機不..

張誠／F-16V戰機的價格有多不合理？

薛承泰／老虎狐狸獅子皮　郭柯王煎熬三人組

【F16V批准售台】梅復興／F-16C/D Blo..

宋兆文／北京對香港鎮壓的可能？分析武警行動部署

相關文章

【F16V批准售台】張誠／台海和平關鍵　倚靠全球國防工業合作

【F16V批准售台】張誠／台海和平關鍵　倚靠全球國防工業合作

建立台灣的國防經濟體。對外軍購，中華民國應善用國防工業合作機制，將台灣產業融入全球軍武市場的供應鏈。當台灣也是全球軍武市場供應鏈必要的一環時..

1小時前

陳一新／川普的4S 戰略 vs. 習近平的4P戰略

陳一新／川普的4S 戰略 vs. 習近平的4P戰略

富邦將正式宣告野獸加盟　林志傑睽違10年回歸台灣

富邦將正式宣告野獸加盟　林志傑睽違10年回歸台灣

富邦22日記者會宣告野獸回歸　林志傑最快11月在台首戰

富邦22日記者會宣告野獸回歸　林志傑最快11月在台首戰

吳淡如／女人選男人，往往反映出妳要什麼人生

吳淡如／女人選男人，往往反映出妳要什麼人生

讀者迴響

行動法庭

女法官泣訴遭分案霸凌　最高法院廢除保密分案後 電腦或人工分案？｜行動法庭 第27集

女法官泣訴遭分案霸凌　最高法院廢除保密分案後 電腦或人工分案？｜行動法庭 第27集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

飛行員不足？新戰機的影響與挑戰

飛行員不足？新戰機的影響與挑戰

女人選男人，往往反映出妳要什麼..

國家機器如影隨形　驚弓之鳥如履..

川普的4S 戰略 vs. 習近..

台海和平關鍵　倚靠全球國防工業..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面