林益宏／泛富邦有線電視集團市場影響力過五成！NCC管還不管？

▲華麗轉身說說而已？蔡明忠竟成為有線電視霸主。（圖／記者邱倢芯攝）

●作者／林益宏

國家通訊傳播委員會（NCC）將在今天（22日）下午針對「台固MSO（多系統經營）」5家系統之一的「觀天下」申請換發有線電視經營許可執照一事召開公聽會，這也是有線電視系統申請換發經營許可執照以來，NCC首次以開公聽會這麼嚴謹的態度面對。為什麼呢？

泛富邦有線電視集團總戶數182萬8759戶 已超過法定三分之一

根據NCC今年第二季的有線電視系統訂戶數統計資料，五大MSO（多系統經營）中，中嘉（12家系統）有113萬3806戶、凱擘（12家系統）有103萬8087戶、台灣寬頻（4家系統）有68萬5974戶、台固（5家系統）有55萬2531戶、台灣數位光訊（6家系統）有46萬4594戶，另有25家獨立系統業者共113萬9695戶；總計全國有線電視總訂戶數有501萬4687戶。

雖然五大MSO的用戶數都沒有超過全國總訂戶數三分之一的規定，不過熟悉有線電視產業的市場人士分析，這五家MSO中，凱擘是蔡明忠兄弟（富邦）出資的大富媒體擁有；台固上游是台灣大哥大，而台灣大哥大上游又是富邦；再加上外圍關係系統台「大新店民主」和「屏南」，總計「泛富邦有線電視集團」的用戶數達182萬8759戶，已超過167萬1563戶（總戶數三分之一）的規定，也難怪NCC要召開公聽會加以釐清。

台固觸犯黨政軍條款已久 如何解套？

2002年，富邦集團標下台北市政府所擁有的台北銀行共9億7,236萬餘股（股權比例約45％），並在同年12月23日完成股份轉換作業；台北市政府轉為持有富邦金控11億5900萬餘股，佔其股權比例約15％。

而台灣固網（台固）則是由台灣大哥大投資的公司，台灣大哥大又隸屬富邦集團，在台北市政府持有富邦股權的情形下，等於台北市政府間接投資媒體，因此NCC曾多次以違反黨政軍規定處罰台固旗下五家系統業者，但是也遭業者以行政訴訟反擊成功。

市場人士分析，這次NCC針對「觀天下」申請換發有線電視經營許可執照開公聽會，另一層意義就是要知道業者如何解決黨政軍問題，畢竟這個問題總不能擺到爛，裝作沒看到！

▲練台生就算仍有20多個頻道代理權利，也只有三分之一的代理市場，只能跟凱擘平起平坐，但是系統的實質影響力，則遠遠不如蔡明忠。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

華麗轉身說說而已？蔡明忠竟成為有線電視霸主！

2017年11月16日傍晚，凱擘突然宣布，明年起，將放棄有線電視頻道代理商業務；放棄代理業務後，可打破系統商兼代理商捆綁銷收及頻道搭售聯賣的現況，有助健全市場、促使頻道商積極提升節目品質，可謂「華麗轉身」。但真的是如此嗎？

NCC這個月14日邀請大享、浩嗚、優視、永鑫等四家頻道代理商，以及北都、全國兩家有線系統協商2018年頻道授權費爭議，目前確定大享、浩嗚、優視這三家代理商，合計22頻道已發出9月1日「下架同意書」，若發生斷訊，雙北市將有13萬戶受影響。

市場人士表示，浩嗚的前身是浩緯，是凱擘另一家頻道代理，隸屬富邦集團；優視則是台固的頻道代理，也隸屬富邦集團；至於大享，它其實是凱擘「華麗轉身」後的再回歸，唯一不同是沒有直接介入，卻握有實權。

市場人士表示，當時凱擘宣布放棄頻道代理後，受影響最大的就是東森和緯來兩大家族頻道，之後一位有線電視產業大老跳出來獨資成立「大享」完成代理東森和緯來的簽約動作，但實際上他只是「代操」。

今年1月18日，大享負責人變更成王鈞國，他是富邦集團旗下台灣大寬頻的夥伴，前紅樹林有線系統台獨立董事，象徵蔡明忠重新取回凱擘原失去的東森與緯來家族頻道，而除了這個換人舉動，大享5月時更獲得代採購台灣寬頻（TBC）頻道的業務。

市場人士分析，目前泛富邦有線電視集團總戶數182萬8759戶，若結盟台灣寬頻的68萬5974戶，實際影響的戶數將高達251萬4733戶，等於主宰台灣半數有線電視市場。

練台生就算仍有20多個頻道代理權利，也只有三分之一的代理市場，只能跟凱擘平起平坐，但是系統的實質影響力，則遠遠不如蔡明忠。

凱擘CEO王鴻紳強勢主導有線電視市場 蔡明忠不知情？

泛富邦集團除了在有線電視系統擁有實質影響力，大享、浩嗚、優視這三家「泛富邦頻道代理商」所代理的主流頻道數量更多達25個。在這樣的絕對優勢下，不僅繼續用MG（有線電視新加入經營的系統，在購買頻道版權時的最低保證戶數，通常以該經營區內行政戶數為基準，來做為版權收費起跳價格）要求新系統業者付頻道授權費，也用系統實質影響力不讓付費上架的頻道業者調降上架費。

民國101年，NCC開放有線電視系統業者跨區經營後，因為新進業者要增加市佔率，不斷推出促銷價搶客，在用戶減少以及價格戰的衝擊下，舊的系統業者開始出現獲利大幅下滑的現象。凱擘旗下12家有線電視系統台中，包括台北市的金頻道、大安文山、陽明山，去年都是近10年多以來首度虧損，新台北則連虧2年，另外，新北市三重全聯有線、彰化新頻道在去年也是首虧。而台固媒體旗下區域有線電視系統新莊永佳樂去年每股虧損4.8元。

▲北都數位有線電視。（圖／北都提供）

這些虧損，就是因為北都（台北市）和全國（板橋、三重、新莊、土城、蘆洲）插旗所致。

市場人士表示，目前北都、全國與六大頻道代理商都有授權費爭議，但是中嘉旗下的全球還沒發函，至於永鑫、佳訊兩家則是發函，請全國、北都盡速洽談合約，並未通知要下架，唯獨大享、浩嗚、優視這三家「泛富邦頻道代理商」已發出9月1日「下架同意書」，表面上是商業機制談不攏，但實際上是不是有人趁機挾怨報復？相信外界心中自有一把尺。

另外，付費上架的頻道業者，由於大環境不佳，也希望調降上架費降低經營成本。市場人士透露，凱擘CEO王鴻紳利用實質影響力，聯合凱擘、台固和台灣寬頻（TBC），強勢主導上架費，就連頻道業者要減少頻道數也不接受，目前雙方呈現僵局。

市場人士分析，縱使蔡明忠現在儼然成為有線電視霸主，但是以他平時待人處事的態度，不至於到處與人為敵樹敵，是否有幕僚想要隻手遮天，主導市場？恐怕是蔡明忠要特別注意的問題。

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