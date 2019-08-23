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沈榮欽／一張照片透露美國對韓國瑜的想法？

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▲AIT處長酈英傑和韓國瑜合照，並主動在臉書中公開。（圖／翻攝自Facebook／美國在台協會 AIT）

●沈榮欽／加拿大約克大學副教授

平心而論，美國在台協會貼出這張照片，對於韓國瑜微失禮數，畢竟韓國瑜是地主高雄市長及身兼國民黨總統候選人，照片中肢體語言卻透露出美方對他的輕忽與不信任，有失為客之道。何以韓國瑜從去年的國民黨救世主淪落至今？

韓國瑜本人固然該負最大責任，他駑鈍偷懶、貪杯好玩，無可卸責；但是韓國瑜的組織與用人能力的匱乏，恐怕也是很大的原因。

潘恆旭無疑是韓國瑜團隊最大的敗筆，他以行銷點子王著稱，有選舉造勢能力而無行政長才，偏偏韓國瑜從去年1124至今，心態上始終未脫競選狀態，而無心市政。更糟的是，潘恆旭即使連行銷能力都只有選舉造勢突襲之功，而無行銷市府行政之力。

潘恆旭的行銷知識專而不廣，很容易招式用老。舉例來說，當高雄水災而韓國瑜不在市內時，韓國瑜姍姍來遲勘災第一步就是掬水聞之；當韓國瑜說謊人在南部，卻在台北找蘇起談選舉被抓包，再出現於記者前時，就爬上樹檢視樹洞，表示關心登革熱防疫。這些動作都只有一個目的，就是用強烈的畫面來洗刷之前的不利消息，強化勘災防疫的印象。

但是潘恆旭也就這一千零一招反覆使用。前陣子潘恆旭光腳接受記者訪問時，我立刻google看他要掩蓋什麼事情，果然發現當天其實是北京全德聚與大董等店家宣布，不會參加他所舉辦的烤鴨大賽，使得活動可能取消，光腳便是要掩蓋行政的失敗。

同樣的，當韓國瑜被批評草包，潘恆旭就宣布要舉辦吃包子大賽；韓國瑜打麻將說謊被抓包，就立刻宣布要舉辦打麻將大賽，也都是遵循類似的思路。

同樣是呼嚨記者與大眾，但是柯文哲的鯊魚理論，就遠比韓國瑜高明，雖然無意義但是有效。

其實很多新聞都是韓國瑜與幕僚製造出來，例如記者問他是否打麻將，他硬要在臉書宣稱，「當選高雄市長以來」從未打過一場麻將；當記者問他是否自己批公文，韓國瑜澄清時也硬是多加了一句「每天批10份公文」，這些都是微不足道的小事，但是透漏出韓與幕僚缺乏敏感度。

更大的危機是韓國瑜因為是以反國民黨精英的庶民著稱，民粹的問題之一在於，韓國瑜原來的人才庫有限，李四川與葉匡時等副市長之外，韓國瑜對於如何帶動高雄市府龐大的官僚組織，所得到助力必定有限，韓國瑜一開始甚至連局處首長都無法找齊。反而容易吸引到次級龍蛇混雜的人馬要來市府分一杯羹，使得他的各種連結高雄與世界的計畫難以成功。

談選舉時通常被認為是比地方網絡、行銷能力與政策能力，但是組織能力則經常被忽略。如何推動官僚組織是公共行政的基本功，但卻是行政首長成敗的關鍵，打天下者大多難以治天下，韓國瑜無法學習到這點，無論他在什麼位置，有再多的國政顧問團，恐怕都難以做出成績。

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