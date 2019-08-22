鍾文榮／假教育之名救國旅　拚觀光要靠戶外教學？

▲交通部及教育部合作，擬將戶外教學增為每年兩次。（圖／記者屠惠剛攝）

●鍾文榮／科普經濟學作家及資深產業分析師。經常四處臥底探究百姓生活，把枯燥的經濟分析轉成民眾能懂的文章。

全民救國旅，交通部觀光局竟然把腦筋動到全國的國中小學生？消息一暴露，想必也是罵聲不斷，一則是觀光局越俎代庖，二則是教育部失了立場，結果倒楣中箭的當然是教育部。教育部只好在8月20日發新聞稿聲稱「戶外教育是課程與教學的一環，與國旅無涉且未強迫一年2次」，出餿主意的觀光局反而若無其事！

行政業務績效掛帥 救觀光病急亂投醫



戶外教學突然變成國旅，這當中的突發奇想一定事出有因，在績效掛帥的政壇，通常不是解決「根本問題」，也非解決「症狀問題」，而是要如何解決當前的「業務績效問題」。這突發奇想挨了大罵，想也是應得的，教育部發了新聞澄清，但學校單位為了體察上意，配合政策，也難保不會演出「戶外教學救國旅」的爛戲碼！

人的行為講究誘因與動機，戶外教學照理也應該有誘因與動機。但大家都知道，在升學主義掛帥的社會，戶外教學與升學考試無涉，徒然增加學校老師的麻煩，真的可以從當中學習到課本以外的知識嗎？況且，戶外教學難道一定要跨縣市，當地就無法找到教學的內容？

假設「戶外教學救國旅」真的落實變成一項政策，依經濟學的推理邏輯，最後的結局一定是「逆選擇」與「道德危害」——真的「選到」很多學校只是「配合」演出，拉了一堆學生到各地繞了幾下就交差了事。

如果我是家長，我一定贊成隨便蜻蜓點水一下，找幾個地方繞一繞，這件事情能省則省，愈簡便愈好。因為我知道這件事必須耗掉家庭、學校與社會的資源，無法深度學習，只是配合政令而且與升學無涉，為何要配置資源到如此沒有效率的事情上呢？

這次暑假，學校通知小女的義工時數不足，我也不想只是為了湊義工時數而放棄掉機會教育，索性安排小女參加台中南屯楓樹社區的「大樹日」活動，做一日「誠實商店」店長，為社區居民服務。

因為不是自願當義工，小女一開始萬分的不願意（沒有誘因與動機），但是一個上午下來，參與了社區活動，也親自動手為社區老人服務，當了店長還努力賣了一些社區商品，營收兩千多元，這不就是一種戶外教學，還須勞師動眾「國旅」一番嗎？協會理事長慎重的在活動結束後頒發義工服務時數證明（國際版中英文對照），小女突然感覺到原來付出時間當義工是非常有成就感的，比起學校安排的義工服務，實質差異非常大。雖然是事後找到「學習效果」，但我相信會讓她產生學習的正回饋，那就是學習的誘因與動機，下次再去當義工就不會自己找藉口推托了！

學習，不只講究內容，還是得有誘因與動機，我不但懷疑「戶外教學救國旅」的內容，而且可能連誘因與動機兩者皆無，而且，絕對很快就有市場配合，大家要知道，市場的彈性與效率，絕對勝於公務機關。

如此一來，若教育部和觀光局攜手合作，打算把校外教學改為每學期一次，希望藉此拉抬國內旅宿人次，不是以完全沒動機與誘因的行政機制，要求學校配合用校外教學方式，拯救泡沫化的觀光產業，能有教育效果嗎？

有道是「讀萬卷書行萬里路」，教育當然不必侷限在課堂裡，這點毋庸置疑。因為沒有誘因與動機，在當今還是升學至上的社會中，學校與家長也只是配合，花錢解決以配合辦理，就是與升學、考試無關，這簡單道理，毋須點破吧！然後家長花錢消災，苦了老師與學生，只是造就了國旅業務績效罷了！

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