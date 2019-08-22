陳國祥／2020大選是一次保命型選舉

▲這次選舉是攸關台灣命運的一次歷史性選舉，也是決定台灣未來基本走向的一次關鍵性選舉。（圖／路透社）

●陳國祥／政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

「再給我四年，台灣就可以脫胎換骨！」

「2020年大選是台灣自由民主保衛戰！」

「2020大選是中華民國生死存亡之戰！」

每位總統候選人都以高亢聲調揭示2020年總統與立法委員選舉的重大意義。美中兩強近期對台灣的動作越來越多。在台協會處長酈英傑邀日前親自邀請韓國瑜訪美，並首度參觀台灣軍事設施，中共則加大力度批評台灣干預香港抗爭運動。在總統大選之際，兩強是否積極介入台灣政治？

確實，這次選舉是攸關台灣命運的一次歷史性選舉，也是決定台灣未來基本走向的一次關鍵性選舉，具有劃時代的深遠影響。選舉結果不僅將深刻影響2300萬台灣人民的福祉，也將牽動中台港兩岸三地的互動型態與相互關係，甚至在一定程度內牽引美中戰略競爭關係的後續發展。

這次大選的基本性質，戰略學者黃介正在日前一次座談會中一語道破：這是一次保命型選舉。也就是說，它不是一次開創型選舉，而是決定台灣的命脈保不保的住的選舉。

兩岸關係專家趙春山則指出，大陸會看選舉結果以及未來政府的政策做出區隔對待，但是，不論誰當選，大陸不可能再容忍兩岸維持不統不獨局面，所以也不會採取不戰不和的對策。

確實如此，這次大選是在新冷戰隱然具現的國際大局背景中舉行，美中兩強相爭態勢形成，各層面的博弈方興未艾，台灣是兩方爭取運用的一個籌碼；台灣和中國大陸之間的關係也走到分水嶺上，日趨緊張的官方關係究竟日益升溫抑或趨向鬆弛，相當程度取決於選舉結果。中華民國自1996年總統直接民選以來，就屬這次最具關鍵性影響，主要原因為前六次總統大選的國際大氣候和兩岸關係小氣候處於相對穩定局面，即使兩岸關係也曾在選前進入敏感時刻，但當時皆未逼近兵凶戰危的臨界點，也未瀕臨和戰抉擇的轉捩點，選舉結果雖會影響兩岸關係的走向，但不致於從根本上形塑中共對台基本方針，因而也不至於對兩岸和戰、人民禍福及地緣政治產生立即而重大的決定性作用。這次選舉真的不一樣。

▲越來越多跡象顯示，中國大陸面對民進黨政府邁向實質台獨路線的挑釁，採取越來越強勢的作為反制。（圖／記者季相儒攝）

2020大選無疑是一次決定兩岸是和或戰的一次分水嶺式選舉。兩岸關係在民進黨2016年執政之後扭轉，原本交流密切、外交休兵、軍事鬆弛的的和煦局面逐漸變色，對立持續升高，終於演變成官方之間惡言相向與行動對峙的緊張關係。越來越多跡象顯示，中國大陸面對民進黨政府邁向實質台獨路線的挑釁，採取越來越強勢的作為反制，2019年8月停止陸客來台自由行，隨後傳出限縮團體旅遊，甚至傳出可能進一步啟動《反分裂國家法》的相關機制，採取強制性措施，不惜造成台海和平情勢逆轉，也要遏制分離主義路線得逞。

面對越來越險峻的兩岸關係，蔡英文及民進黨政府耽溺於勝選追逐，絲毫不願凝視檢討並自反而縮，反而一仍舊貫地高調反中，增強支援香港群眾抗爭行動、修改課綱強化台灣主題意識、 修訂法律限縮兩岸交流，並且層層加裝流刺網規限趨統言行，外交上更是力行一面倒親美路線，在在顯示碎步快跑往台獨發展的路線堅定不移，甚且加速推進。近日更呼籲，「再給蔡英文4年，讓台灣脫胎換骨。」蔡英文及民進黨政府的「反中促獨」已是一條不歸路，他們以為在美中戰略全面對抗的時代趨勢下，只要頭過身子就過，即使眼見台海戰爭的威脅一步一步趨近，也絕不煞車，更不回頭。

蔡英文領導下的民進黨政府，基於根深蒂固的分離主義理念，同時為了內部選舉競爭和政治鬥爭的需要，且自忖有國際勢力可以依恃，所以雖然明知將陷台灣於險境也在所不惜。中國大陸方面相對的也產生在所不惜制止台獨得逞的決心，認為既已仁至義盡，民進黨政府和許多台胞仍然靈頑不明，堅持在錯誤的反中求獨的道路上大踏步前進，已使和平統一政策走近盡頭，如果民進黨再獲民意認可續掌政權，則和平統一將越來越遙不可及，所以強制統一的聲浪在官方與民間越來越甚囂塵上。」民進黨與中共雙方強硬路線抬頭，構成兩岸衝撞對決的動力來源，對抗情勢正如螺旋般上升。中共國台辦發言人掌控民進黨政府「煽動民眾對大陸的不滿，製造兩岸對立」，反映中方為了制裁民進黨而不惜制約兩岸交流、制約台灣發展空間的決心。

這個升高中的戰爭威脅，如果不能經由2020大選解除引信，台灣和中國大陸、美國都將付出沈重代價。對於台灣而言，兩岸對撞將是生死存亡的考驗，不僅自由民主的生活方式面臨危亡存續的試煉，經濟的蕭條和民生的困頓也難以免除，代價十分沉重。對大陸而言，70年來延續的內戰如何取得終局性勝利，而且付出的代價最小，不僅是戰略抉擇上的重大試煉，也關乎強制統一後所留殘局與未來改革開放的整體發展。至於對美國，則是一場艱鉅的戰爭考驗，其規模與難度將遠甚阿富汗、伊拉克和敘利亞戰爭；如果成功擊潰中國方面的統一攻勢，難免也將為此付出重大的人力和物力損失的代價；如果失敗，美國將痛失全球獨霸地位，走向衰落和帝國黃昏。

明乎於此，無論站在台灣或是美國、中國大陸的立場，如何不讓台灣出現被統一的戰爭，才是智慧的真正考驗與方向的明智抉擇。

熱門推薦》

►韓國瑜是政治超人還是普通常人？

►柯P堪稱政治精算師 「台民黨」做後盾選總統有厚望



►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。