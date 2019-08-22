韋安／開錯槍、抓錯人　警方在「烏龍辦案」嗎？

▲刑事局國際刑警科日前偵辦跨國運毒案錯把民眾當主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

文／韋安

近日，媒體都在大爆臺北警方「烏龍辦案」的新聞，因為有民眾爆料，「烏龍警開3槍撞車破窗竟抓錯人！男女上班族路過被當大毒梟。」搞到才破獲重大跨國販毒案件的臺北市警局，不僅高興不起來，還有點灰頭土臉。

不過面對民眾和媒體的「大小聲」，到底有沒有「開錯槍」、「抓錯人」？其實另有內幕。到底是不是「烏龍辦案」？也可受公平。

還原事件來龍去脈，原來是這樣：

日前桃園檢察官，指揮刑事局、臺北市刑大、松山分局及中山分局等多方警力，偵辦一宗泰國跨境販毒集團，走私海洛因的重大案件。

兩個禮拜前（8月12日0時47分），在桃園機場第一航廈入境処，一舉查獲夾藏為數不菲，一級毒品海洛因的多名本國籍犯嫌。

而在此同時，警方人員另奉命，攔截及跟監1輛犯毒集團在桃園機場附近的把風車輛。當警察大聲喝令，表明自己警察身份正要攔截圍捕人車時，突然停於目標車輛旁的，一輛銀色車輛無預警轉動方向盤、變換車道加速「逃逸」，險撞擊旁邊的警察人員。立即讓警方覺得其有犯罪嫌疑，或是漏網的同夥。

其他警察見情勢危急，先對空鳴槍1發示警，在場的洪姓巡佐，果敢地駕駛偵防車以車身攔阻。一名警察朝該銀色可疑「逃逸車輛」左後輪射擊1發，另有同仁再對空鳴槍1發，前後開槍共計3發。

在該車停止後，警察見駕駛仍手握方向盤，懷疑其有繼續駕車「逃逸」之企圖，遂以車窗擊破器擊破擋風玻璃，並將駕駛拉出車外，暫行上銬管束其行動。

經釐清該駕駛身分，確認其「逃逸」行為，與本走私毒品案件無關後，便即解除對其之管束行為。

整個事件大致如此，突顯出三個可關注點：

一，警方並未「開錯槍」，在當時的情形之下，警方對銀色車輛形跡的懷疑是合情合理，在「犯罪熱點」，任何警察都會做出這樣的判斷，並採取措施；

二，警方也未「亂開槍」，洪姓巡佐用偵防車以車身攔阻，所開的3槍，2槍為對空鳴槍，1槍對車輛實擊，可見警方一切以防止車輛「逃逸」為前提（而非傷害嫌疑人），最低限度地使用槍械，從法律上也無任何責任；

三，當然以上兩點，也並非把責任都歸為銀色車輛的駕駛人。警方當時著便衣辦案，即使表明警察身份，當事人可能還是以為他們是不明人士，以為身陷險境，想要逃離現場。所以，一切都是雙方的誤解而產生的，沒有誰對誰錯的問題。

據瞭解，在「真相」釐清後，警方立即表示，要對銀色車輛駕駛人，做出車輛損失及精神驚嚇上的補償，總額大致6萬元。這種處置方式其實已經很有誠意，那部銀色車輛有20年左右車齡，市值不高。而且這些費用，可能由當事的警察自行籌措。但不知為何，當事人聯絡管道都不暢通。

整體來說，這件事沒有「開錯槍」，但有「抓錯人」的事實，但從法律而言，警方並無任何法律則任，和紀律違失，也根本算不上「烏龍辦案」。既然警方第一時間，願意負起道義責任（他們也可以走法律途徑自清），國人反倒應該對此表達讚賞和鼓勵，而非跟著媒體鼓譟，打擊警察的執法信心和士氣。

●作者韋安，為資深媒體人。此文為讀者投稿。以上言論不代表本報立場。88論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net