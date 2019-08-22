黃介正／美方偏袒某陣營？小心只見其術，未參其略

▲外界猜測，美方目前檯面上最屬意的人選仍是現任總統蔡英文。（圖／總統府提供）



●黃介正／淡江大學戰略研究所副教授、戰略暨兵棋研究協會理事長



美國在與中華民國斷交四十年後，因國際形移勢轉與權力布局，對台灣已逐漸開始有新的戰略思考，此一政策基調之調整，目前仍屬慢速的現在進行式，我們政府及參與總統大選的各個外交政策團隊，誠不可忽視。

自清朝末年，從美國國務卿海約翰倡議「門戶開放政策」，要求保持中國的主權和領土完整；到老羅斯福總統同意退回《辛丑條約》庚子賠款的溢收款項，協助創設「清華學堂」，並遣學子赴美留學，美國採取有別於其他列強的對華政策。對於貧窮孱弱，落後無知的中國，美國始終存有些許「濟弱扶傾」的情懷。直到小布希總統時期，還寄望將中國納入全球秩序結構之中，扮演「負責任的利害關係者」。

然而共產黨統治下的中國，並沒有因為半世紀前開始的經濟改革與對外開放，逐漸走向政治自由化的體制改革。近十年來，尤其在習近平擔任領導人之後，在「黨管一切」、「定於一尊」的統治邏輯下，中國更不願做「維持現狀的強權」，美國試圖「和平演變中國」的戰略確定失算。

在政策圈、學術與新聞界就美中兩強是否真正進入「新冷戰」，仍在熱烈論辯時，大家卻難否認現在的中國絕不是過去的蘇聯。蘇聯雖稱超級強權，但軍事強、經濟弱，而中國已是全球第二大經濟體。全球化與網際網路，使得上個世紀冷戰的「圍堵政策」難以複製。習近平雖然說過，中國不輸出革命，也不輸出飢餓和貧困；但從亞投行到孔子學院，從一帶一路到南海造島，卻還是「折騰」了美國的霸權地位。

台灣，全球華人政體實行民主的產地，中國大陸絕不放手的福地，解放軍對外兵力投射的要地，於是被當今的川普政府（以及若干政學界）刻意地挑選，近以遏制，遠以促變共產中國的首選標的。

「美國始終相信，台灣對民主的擁抱，為所有的中國人展示了一條更好的道路。」美國副總統潘斯去年的中國政策演說，隱喻了美國對台政策的新認識基礎。保有台灣的民主實踐與存續發展的生機，不使台灣在北京國際外交打壓下折服，在台海軍力嚴重失衡下危殆，在大陸網路、宣傳、心理等政治作戰下生亂，因此成為美國對台的新政策指導。

在國會參眾兩院兩黨議員高度支持，並通過諸多友台法案之外，行政部門的組合拳包括：雙方國安顧問在華府會晤並約見我南太邦交國大使，國務院啟動多項以印太區域架構為基底的合作計畫，國防部支持軍售、軍艦例行性航經台灣海峽、主動公布國軍在美受訓訊息，以及主動表達願意協助台灣防阻境外勢力影響選舉過程等。

或為保衛台灣民主的理想善念，或為整體印太戰略的先行試點，或為與中國網路攻防的練兵場域，目前美國萌發的對台政策的重檢討，應皆是美中長期戰略競爭的自利作為。我們如因總統選戰激烈，而解讀為美方刻意偏袒某個陣營，可能只見其術，未參其略。

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