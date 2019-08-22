【爸媽看過來】孩子生氣就打人　該怎麼教？

▲你家孩子經常哭鬧大吼嗎？生氣起來還會攻擊別人、破壞東西？（圖／翻攝自pixabay）



●周晉逸／職能治療師，台南復健科職能治療部組長

家中孩子和其他小朋友互動時冷不防就手來腳來，當大人不順其意時就會大哭大鬧且搭配動手動腳的情況，一直是困擾著許多家長們的惱人問題，接續提供家長們處理四要點：

1.孩子所想和大人不同，首重釐清原因

解決策略：若是因為孩子年紀尚幼，未能夠充分理解行為背後之意義，對其而言可能僅僅只是打招呼的方式，那我們應該和孩子建立默契，改成以擊掌或握握手、揮揮手等其他較合宜的肢體動作來取代。

2.看到大人發脾氣，孩子容易有樣學樣

解決策略：衝突發生時要學會妥適解決，發脾氣時的語氣及語調盡可能引導趨於平緩，有時爸爸媽媽們若真覺得難以做到，那會建議盡量避免於孩子面前惡言相向。

另外，沒有於事件發生當下進行處罰或禁止的效果差，例如：常見孩子打完人之後，爸爸媽媽們便說：「不可以打人、不可以這樣唷」，接著就沒有進一步行動了，會建議家長們述說當下的表情態度要足夠明確堅定，並帶著孩子找出「補償辦法，如何補救」，幫助孩子明白剛剛的行為是不被允許的，避免讓孩子認為反正每次家長均是說說而已，不痛不癢。

3.孩子犯錯當下所做的處置，爸爸媽媽雙方的態度必須要一致

解決策略：當錯誤過了一段時間才提及，孩子也不知道自己錯在哪裡，事件發生後應帶著孩子盡快去跟對方（可能是手足抑或是同儕道歉），道歉不要僅僅是停留在口頭的「對不起」，還要引導孩子把具體內容確實地說出來，例如：「弟弟，我剛剛搶了玩具還捏你，我這樣是錯的，下次不會了、對不起，你可以原諒我嗎？」

4.孩子哭鬧無止盡，要如何面對衝突場面

解決策略：當下避免情緒硬碰硬地直接對撞，會建議將孩子帶到一安全角落或房間協助其冷靜下來，一般正常孩子並不會持續哭鬧一整天不停歇，和孩子訂立生氣時的轉移目標，可以是畫畫發洩、或到某個角落冷靜均是較理想的做法，若孩子每次打人的行為都能藉此換得他想要的東西抑或大人的屈就與妥協，久而久之孩子每遇及問題就容易採用相同模式來進行。

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