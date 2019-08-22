葉宗洸／不缺電劇本　編劇竟是經濟部與中選會？

▲經濟部長沈榮津。（圖／記者季相儒攝）

●葉宗洸／國立清華大學工程與系統科學系教授

現有核電廠延役的公投提案，在中選會舉辦聽證會後，即使提案團隊參考聽證會結論將主文進行必要修訂，本案在中選會20日的委員會議中仍遭駁回。

彷彿早就編好的劇本一般，同一天稍晚，經濟部臉書出現「台灣不缺電 2030年前供電穩定」貼文，經濟部長沈榮津表示，「穩定供電已經是現在進行式，上周依舊亮起七顆供電充裕的綠燈，每天備轉容量都超過10％，代表台灣不缺電」。

兩事件看似無關，其實政治斧鑿痕跡明顯，政府也壓根沒打算避諱，先是由中選會悍然否決核電延役公投提案，再立馬透過經濟部重申台灣未來不缺電，試圖解除回流台商與在地企業對核電除役可能導致缺電的疑慮。

只不過，沈部長信心滿滿的發言，完全禁不起考驗；因為今夏供電充裕綠燈，其實是因為多部火電機組一再延役與四部核電機組持續運轉。一旦老舊火電機組數年內屆期除役，且核電機組陸續停止運轉，如同去年六月以前核二2號機未重啟的供電緊迫情形勢將重演。

鑑於當今政府的躁進能源政策將使缺電威脅伴隨而來，以核養綠團隊今年先後提出「核四重啟公投」與「核電延役公投」。缺電疑慮其來有自，而且此可能性早由經濟部公開認證過。還記得去年吵得沸沸揚揚的「深澳案」嗎？經濟部當時不斷強調，裝置容量120萬瓩的深澳電廠若不興建，北部地區未來恐缺電；後來為了第三天然氣接收站案能夠順利通過環評，政策竟一夕翻盤，並出現荒謬至極的「深澳換觀塘」戲碼。一年不到，同一位經濟部長又跳出來宣示台灣未來不缺電，可信度到底有多高？民眾心中自有一把尺。

▲筆者誠心建請中選會試擬一份能夠通過貴會審查的核電延役公投主文，以昭公信。（圖／記者湯興漢攝）

執著於非核家園的蔡政府，打壓核能相關公投從不手軟，從去年「以核養綠公投」艱辛的成案歷程可見一斑。今年「核四重啟公投」若非受惠去年相同提案，恐也無法順利進入第二階段連署，但監察院揚言調查及糾正中選會決定。殷鑑不遠，此次「核電延役公投」提案一開始便注定會被刁難，最終中選會果真以「延長現有核能電廠使用執照案經補正後，仍沒有就訴求法規命令的修改或要求經濟部對國營事業提出行政指導予以釐清」為由，駁回本提案。

然而，真相是本案主文與理由書從未訴求法規命令修改，僅要求國營事業主管機關須督導所屬「提出現有核能電廠運轉執照更新之申請，經核能電廠安全管制機關原子能委員會審查通過後，落實執行現有核能電廠延役」，中選會公告駁回理由，不但文不對題，反而將導致提案出現違反一案一事項規範的情形。

蔡政府刻意無視去年公投近六百萬支持續用核電的主流民意，中選會必須配合演出不令人意外，只是駁回理由有栽贓且誤導民眾之嫌。為能具體支持駁回公投提案的理由論述，誠心建請中選會試擬一份能夠通過貴會審查的核電延役公投主文，以昭公信。

熱門推薦》



►靠膨風 所以不缺電嗎？

►貿易戰目前有利美國，那未來呢？



►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，原刊自《聯合報》。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。