ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

【郭柯王會面】賴祥蔚／郭台銘要迎向選戰了嗎？

雲論

▲柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者李毓康攝）

●賴祥蔚／台灣藝術大學廣播電視學系教授、愛傳媒榮譽社長、中華傳播管理學會理事長。

823戰役61週年，郭台銘、柯文哲、王金平同台，還在戰機前合影，引發無限想像。

鴻海集團創辦人郭台銘會不會參加2020年大選，始終牽動著國內政局。正當外界漸有揣測，以為郭董參選的可能性已經降低之時，郭陣營卻釋出了一份充滿想像空間的最新民調；緊接著，郭、柯、王公開同台。

根據郭陣營的民調，2020大選若是藍綠對決，蔡英文獲得了42.2%支持度，而韓國瑜的支持度則是34.9%，落後的差距不算小。如果改成由郭台銘跟蔡英文雙強對決，蔡英文的支持度只剩下37.9%，郭台銘的支持度為40.6%，結果頓時逆轉。同一份民調也顯示，如果是三強鼎立，不管是郭台銘或是柯文哲出馬，當韓國瑜也參選，結果都是蔡英文小勝。

有一些解讀意見認為，這是郭台銘陣營有意要帶「換韓」的風向。坦白講，這種可能性不大。畢竟比起國民黨四年前的「換柱」，現在時空環境大不相同，一來當年只有洪秀柱一人參加初選，二來洪秀柱沒有強大而堅強的粉絲群。現在韓國瑜是初選勝出，而韓粉的凝聚力之強，又是政壇少見。在這種情況之下國民黨如果自行「換韓」，必然嚴重分裂，差不多等於政治自殺了。

以郭董的睿智與精明，絕對深知國民黨不會換韓的現實政治局勢。既然這樣，郭陣營釋出這份民調到底有什麼用意？在分析之前，不妨先將心比心，想像一下郭台銘或是柯文哲對於2020年大選在想什麼？兩大天王都遲遲不願正式表態，到底是在掙扎什麼呢？

郭、柯兩位對於參加2020年大選各有障礙：柯文哲的參選障礙是他剛剛連任台北市長，還有許多台北市政等待他去「改變成真」。至於郭台銘的參選障礙，當然是先前參加初選落敗了，一旦又參選必然飽受批評。

然而就如同民調顯示：如果只有藍綠對決，現在的數據顯示蔡英文大勝。這種結果，不管對郭台銘或是柯文哲來講都難以接受，等於過去幾年綠營執政成績欠佳的情況要再重來一次，甚至可能更加嚴重。

郭台銘與柯文哲對於台灣陷入發展困境，都有很強烈的感慨，深知不能再這樣下去。兩人過去這幾個月以來，應該都陷入2020年到底要不要選的掙扎與長考。

參選？不選？各自的障礙怎麼跨越？孟子曾經說：「大人者，言不必信，行不必果，惟義所在。」這明顯是呼應孔子說的：「言必信，行必果，硜硜然，小人哉。」到底該為國為民，還是謹守承諾？就是掙扎之所在。

郭陣營釋出內部民調，不太可能是期待國民黨「換韓」，最大的可能性還是忠實呈現目前的民意，以營造參選的正當性，甚至敬請選民思考：如果有必要，該不該棄保？一旦郭、柯合作組成超越藍綠的第三勢力，棄保在藍綠兩邊都可能發生。至於棄誰保誰，仍須各自努力，要看屆時的民調高低與選民偏好才能知道。

熱門推薦》

►2020是「討厭民進黨」與「討厭共產黨」之戰

►蔡狠、韓穩，柯郭結合最強

►看更多【賴祥蔚】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 賴祥蔚 雲論賴祥蔚 韓國瑜 2020大選 總統 民調 郭台銘 柯文哲 蔡英文 王金平
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
沈榮欽／一張照片透露美國對韓國瑜的想法？
黃竣民／令解放軍心碎的「坦克兩項」軍事比賽
【郭柯王會面】賴祥蔚／郭台銘要迎向選戰了嗎？
葉宗洸／不缺電劇本　編劇竟是經濟部與中選會？
【爸媽看過來】孩子生氣就打人　該怎麼教？

推薦閱讀

韋安／開錯槍、抓錯人　警方在「烏龍辦案」嗎？

【郭柯王會面】賴祥蔚／郭台銘要迎向選戰了嗎？

【爸媽看過來】孩子生氣就打人　該怎麼教？

黃介正／美方偏袒某陣營？小心只見其術，未參其略

白依／「出色」三傑，將終結藍綠「互相比爛」局面

沈榮欽／一張照片透露美國對韓國瑜的想法？

在某些國家，有人一生志向就是拿到開頭「京A8」的車..

黃竣民／令解放軍心碎的「坦克兩項」軍事比賽

鍾文榮／假教育之名救國旅　拚觀光要靠戶外教學？

葉宗洸／不缺電劇本　編劇竟是經濟部與中選會？

相關文章

馬英九金門巧遇蔡英文　網直呼：蔡總統不怕死亡之握嗎？

馬英九金門巧遇蔡英文　網直呼：蔡總統不怕死亡之握嗎？

為紀念823砲戰61周年，藍綠陣營皆前往金門出席中樞紀念儀式，而前總統馬英九22日在古蹟總兵署遇見前副總統呂秀蓮，並合照上傳臉書。隔日更在跑..

1小時前

823比照228成國定假日？蔡英文：研究看看

823比照228成國定假日？蔡英文：研究看看

高雄觀光局長潘恒旭財產申報曝光：存款僅247萬、保單兩筆

高雄觀光局長潘恒旭財產申報曝光：存款僅247萬、保單兩筆

蔡英文緬懷823：沒有當年浴血奮戰 沒有今天民主的中華民國台灣

蔡英文緬懷823：沒有當年浴血奮戰 沒有今天民主的中華民國台灣

緬懷823不忘關注颱風動態　蔡英文：政府做好預防與準備

緬懷823不忘關注颱風動態　蔡英文：政府做好預防與準備

讀者迴響

行動法庭

女法官泣訴遭分案霸凌　最高法院廢除保密分案後 電腦或人工分案？｜行動法庭 第27集

女法官泣訴遭分案霸凌　最高法院廢除保密分案後 電腦或人工分案？｜行動法庭 第27集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

開錯槍、抓錯人　警方在烏龍辦案..

開錯槍、抓錯人　警方在烏龍辦案..

郭台銘要迎向選戰了嗎？

【爸媽看過來】孩子生氣就打人　..

美方偏袒某陣營？小心只見其術，..

白依／「出色」三傑，將終結藍綠..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面