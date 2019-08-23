【郭柯王會面】賴祥蔚／郭台銘要迎向選戰了嗎？

▲柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者李毓康攝）



●賴祥蔚／台灣藝術大學廣播電視學系教授、愛傳媒榮譽社長、中華傳播管理學會理事長。

823戰役61週年，郭台銘、柯文哲、王金平同台，還在戰機前合影，引發無限想像。

鴻海集團創辦人郭台銘會不會參加2020年大選，始終牽動著國內政局。正當外界漸有揣測，以為郭董參選的可能性已經降低之時，郭陣營卻釋出了一份充滿想像空間的最新民調；緊接著，郭、柯、王公開同台。

根據郭陣營的民調，2020大選若是藍綠對決，蔡英文獲得了42.2%支持度，而韓國瑜的支持度則是34.9%，落後的差距不算小。如果改成由郭台銘跟蔡英文雙強對決，蔡英文的支持度只剩下37.9%，郭台銘的支持度為40.6%，結果頓時逆轉。同一份民調也顯示，如果是三強鼎立，不管是郭台銘或是柯文哲出馬，當韓國瑜也參選，結果都是蔡英文小勝。

有一些解讀意見認為，這是郭台銘陣營有意要帶「換韓」的風向。坦白講，這種可能性不大。畢竟比起國民黨四年前的「換柱」，現在時空環境大不相同，一來當年只有洪秀柱一人參加初選，二來洪秀柱沒有強大而堅強的粉絲群。現在韓國瑜是初選勝出，而韓粉的凝聚力之強，又是政壇少見。在這種情況之下國民黨如果自行「換韓」，必然嚴重分裂，差不多等於政治自殺了。

以郭董的睿智與精明，絕對深知國民黨不會換韓的現實政治局勢。既然這樣，郭陣營釋出這份民調到底有什麼用意？在分析之前，不妨先將心比心，想像一下郭台銘或是柯文哲對於2020年大選在想什麼？兩大天王都遲遲不願正式表態，到底是在掙扎什麼呢？

郭、柯兩位對於參加2020年大選各有障礙：柯文哲的參選障礙是他剛剛連任台北市長，還有許多台北市政等待他去「改變成真」。至於郭台銘的參選障礙，當然是先前參加初選落敗了，一旦又參選必然飽受批評。

然而就如同民調顯示：如果只有藍綠對決，現在的數據顯示蔡英文大勝。這種結果，不管對郭台銘或是柯文哲來講都難以接受，等於過去幾年綠營執政成績欠佳的情況要再重來一次，甚至可能更加嚴重。

郭台銘與柯文哲對於台灣陷入發展困境，都有很強烈的感慨，深知不能再這樣下去。兩人過去這幾個月以來，應該都陷入2020年到底要不要選的掙扎與長考。

參選？不選？各自的障礙怎麼跨越？孟子曾經說：「大人者，言不必信，行不必果，惟義所在。」這明顯是呼應孔子說的：「言必信，行必果，硜硜然，小人哉。」到底該為國為民，還是謹守承諾？就是掙扎之所在。

郭陣營釋出內部民調，不太可能是期待國民黨「換韓」，最大的可能性還是忠實呈現目前的民意，以營造參選的正當性，甚至敬請選民思考：如果有必要，該不該棄保？一旦郭、柯合作組成超越藍綠的第三勢力，棄保在藍綠兩邊都可能發生。至於棄誰保誰，仍須各自努力，要看屆時的民調高低與選民偏好才能知道。

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