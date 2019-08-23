黃竣民／令解放軍心碎的「坦克兩項」軍事比賽

▲今年中國參加「坦克兩項」的代表隊，創下未進入總決賽就打包回家的悲慘記錄。圖為參賽的裝備-96B主力戰車。（圖／羅興倉攝影）



●黃竣民／「James的軍事寰宇」粉絲專頁主編。

今年的「國際軍事比賽-2019」在本月份中熱鬧較勁，而最令大家跌破眼鏡、也是最讓解放軍心碎的一場比賽，應該就屬「坦克兩項」最為悲情。原本先前已參加過5屆比賽的中國隊成績並不算差（曾獲得3銀2銅），這次在出發前更希望能坐3望2搶1。

沒想到，在一開始的小組淘汰賽成績還相當優異，但在半準決賽時卻栽了個大跟斗，還成為中國隊參賽歷史以來，首次無緣進入決賽的成績。以這樣的結局，也難怪中國國內的媒體對於這一場賽事的報導瞬間冷卻，完全與先前比賽的敲鑼打鼓兩樣情，突然之間也引起廣大軍迷們的議論紛紛，其中更不乏兩岸網友對於96B主力戰車性能的激烈爭論。

▲「坦克兩項」屬於「國際軍事比賽」中的一項賽事，主要針對裝甲兵的駕駛與射擊技術進行比賽外，娛樂性也很高。（圖／Vitaly V. Kuzmin攝影）

作為「國際軍事比賽-2019」開幕典禮後的「揭幕戰」，「坦克兩項」隨即在阿拉比諾靶場開賽，今年有來自歐、亞、非等地區的25個國家隊伍參賽，競爭算是相當激烈；但是各國裝甲兵的素質良莠不齊，水準差距非常大，因此會被看好進入總決賽、甚至奪冠的隊伍，基本上不外乎還是那幾支隊伍。而操作96B式主力戰車的解放軍代表隊，更是賽場中極少數會使用本身制式裝備參賽的隊伍，其餘絕大多數的參賽隊伍都是使用主辦單位提供的T-72B3戰車（不乏藉機宣傳或推銷俄羅斯庫存大量坦克的動機），光是這一點，在這幾年的比賽一路看下來，就可以綜判出中國96B式主力戰車的整體性能大致上會落在怎麼樣的水平。

▲美軍M1A2戰車在「堅強歐洲戰車挑戰賽」前幾屆的表現不佳，後續才漸入佳境，恢復預期的水準。（圖／黃竣民攝影）

在一開始的小組淘汰賽中，解放軍面對著烏干達、哈薩克、科威特等同組對手，參賽的車組幾乎是輕鬆完賽，甚至還屢創佳績而令人滿心期待，以為後續賽事也能如此順利過關斬將。豈料在進入半決賽中（各車組人員以同一車接力方式，完成12圈的障礙行駛，並對24個不同種類的目標進行射擊），解放軍的參賽隊伍便表現失常，雖然射擊成績經過據理力爭，裁判後來也改判（射擊成績當中的高射機槍靶命中率由1/6改成5/6、主砲由5/9改成7/9，總命中率為16/24），不過修正後的成績，仍不敵亞塞拜然和哈薩克，確定今年96B主力戰車的賽程只能到此為止，也創下未進入總決賽，就打包回家的悲慘記錄，讓中國廣大關心此賽事的軍迷們更是心碎一地。

▲北約的「堅強歐洲戰車挑戰賽」雖然在綜合難度上超越「坦克兩項」，但有一搭、沒一搭，令人擔心究竟能夠舉辦幾屆？（圖／黃竣民攝影）

由西部戰區第76集團軍所派出的參賽隊伍，已經不是第一次參加這種競賽（上屆也是由該集團軍派出），因此在賽事規則和場地環境的熟悉度而言，相對於地主國雖然有差，但不至於會是成為表現不佳的藉口。而據稱該合成旅換裝96B主力戰車僅僅一年的時間，在開賽時奪得分組第一的表現，中國的媒體還大肆吹捧該型戰車的優越性能與官兵展現出的出色戰技；不過這些褒獎在一週後的半準決賽中，一場雨似乎將其全部打回了原形！最後比賽的結果，不意外地由主辦國-俄羅斯代表隊獲得，也是連續取得6屆的桂冠頭銜；而下一屆中國隊是否還會繼續參賽，以目前的跡象看來，這樣的成績應該不至於成為解放軍大力推動國際交流的障礙。

▲北約裝甲部隊的競技，射擊項目所佔分的比重最高，因此比賽的走向與俄羅斯大相逕庭。（圖／黃竣民攝影）

撇開那些裝甲兵素質還不足以成氣候的國家代表隊，比較具有奪冠機會的隊伍實在不多，而在這一場號稱為「戰車拉力賽」（Tank Rally）或「跑跑坦克車」的比賽，雖然以戰車操駕技術與基本射擊能力為比賽重點，在戰術成分的考核上並不高，但是主要能擠進決賽的參賽隊伍，其選拔機制可是一點也不馬虎。以俄羅斯隊為例，得先在各軍區挑選出訓練成績最好的車長、射手與駕駛手進行編組，再從全軍中篩選出參加預賽的20餘名隊員，因此能代表去參賽的裝甲兵都是一時之選，對於武器操作的熟練程度不用多說。但是，從歷屆的比賽中都能發現，俄系戰車在射擊的成果反應上，每每都有精進的空間，很難看到全車組能有滿靶的表現；更何況都還只是「靜對靜」和「動對靜」的難易程度而已，從目標靶出現到射擊的時間也過久。這在當今西方主力戰車的射控標準上，馬上呈現一種反差，不過對於俄國人的裝甲戰術而言，或許以量取勝比第一發命中的訓練更重要；但是我國可沒這本錢！

▲透過各類的國際競賽，可以讓官兵熟稔戰技與提供裝備上研改的建議，可惜國內裝甲兵少有此類的機會。（圖／黃竣民攝影）

欣聞國軍即將獲得美製M1A2T主力戰車，兩岸軍迷也因此挑出中國96、99式戰車的戰力與M1A2對比而筆戰許久，其實也大可不必為此爭辯到臉紅脖子粗，演戲跟看戲的不見得是在同一個高度。儘管如此，俄羅斯舉辦的「國際軍事比賽」（International Army Games）規模正逐步擴大是事實，各賽事的競爭更激烈、對抗性更強；而其中宣傳意義且效果最好的「坦克兩項」競賽，也比北約「堅強歐洲」的氣更長。因為目前川普與北約的關係詭譎，才舉辦3屆之後又變成有一搭、沒一搭，後續「堅強歐洲」盃是否還會繼續舉辦，目前並不能很肯定；所以日後同年要看到這種各自具有特色的坦克競技，其機會日漸渺茫。不過，解放軍藉由不斷地派隊出國磨練戰技，透過在競技的過程中學習經驗，對於官兵戰鬥力的提升與裝備上的研改都有實際效果，反觀我國的裝甲兵就難有這一類的機會，殊為可惜！

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