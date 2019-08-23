ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

黃竣民／令解放軍心碎的「坦克兩項」軍事比賽

雲論

▲今年中國參加「坦克兩項」的代表隊，創下未進入總決賽就打包回家的悲慘記錄。圖為參賽的裝備-96B主力戰車。（圖／羅興倉攝影）

▲▼雲論主筆黃竣民。（圖／黃竣民提供）●黃竣民／「James的軍事寰宇」粉絲專頁主編。

今年的「國際軍事比賽-2019」在本月份中熱鬧較勁，而最令大家跌破眼鏡、也是最讓解放軍心碎的一場比賽，應該就屬「坦克兩項」最為悲情。原本先前已參加過5屆比賽的中國隊成績並不算差（曾獲得3銀2銅），這次在出發前更希望能坐3望2搶1。

沒想到，在一開始的小組淘汰賽成績還相當優異，但在半準決賽時卻栽了個大跟斗，還成為中國隊參賽歷史以來，首次無緣進入決賽的成績。以這樣的結局，也難怪中國國內的媒體對於這一場賽事的報導瞬間冷卻，完全與先前比賽的敲鑼打鼓兩樣情，突然之間也引起廣大軍迷們的議論紛紛，其中更不乏兩岸網友對於96B主力戰車性能的激烈爭論。

▲「坦克兩項」屬於「國際軍事比賽」中的一項賽事，主要針對裝甲兵的駕駛與射擊技術進行比賽外，娛樂性也很高。（圖／Vitaly V. Kuzmin攝影）

作為「國際軍事比賽-2019」開幕典禮後的「揭幕戰」，「坦克兩項」隨即在阿拉比諾靶場開賽，今年有來自歐、亞、非等地區的25個國家隊伍參賽，競爭算是相當激烈；但是各國裝甲兵的素質良莠不齊，水準差距非常大，因此會被看好進入總決賽、甚至奪冠的隊伍，基本上不外乎還是那幾支隊伍。而操作96B式主力戰車的解放軍代表隊，更是賽場中極少數會使用本身制式裝備參賽的隊伍，其餘絕大多數的參賽隊伍都是使用主辦單位提供的T-72B3戰車（不乏藉機宣傳或推銷俄羅斯庫存大量坦克的動機），光是這一點，在這幾年的比賽一路看下來，就可以綜判出中國96B式主力戰車的整體性能大致上會落在怎麼樣的水平。

▲美軍M1A2戰車在「堅強歐洲戰車挑戰賽」前幾屆的表現不佳，後續才漸入佳境，恢復預期的水準。（圖／黃竣民攝影）

在一開始的小組淘汰賽中，解放軍面對著烏干達、哈薩克、科威特等同組對手，參賽的車組幾乎是輕鬆完賽，甚至還屢創佳績而令人滿心期待，以為後續賽事也能如此順利過關斬將。豈料在進入半決賽中（各車組人員以同一車接力方式，完成12圈的障礙行駛，並對24個不同種類的目標進行射擊），解放軍的參賽隊伍便表現失常，雖然射擊成績經過據理力爭，裁判後來也改判（射擊成績當中的高射機槍靶命中率由1/6改成5/6、主砲由5/9改成7/9，總命中率為16/24），不過修正後的成績，仍不敵亞塞拜然和哈薩克，確定今年96B主力戰車的賽程只能到此為止，也創下未進入總決賽，就打包回家的悲慘記錄，讓中國廣大關心此賽事的軍迷們更是心碎一地。

▲北約的「堅強歐洲戰車挑戰賽」雖然在綜合難度上超越「坦克兩項」，但有一搭、沒一搭，令人擔心究竟能夠舉辦幾屆？（圖／黃竣民攝影）

由西部戰區第76集團軍所派出的參賽隊伍，已經不是第一次參加這種競賽（上屆也是由該集團軍派出），因此在賽事規則和場地環境的熟悉度而言，相對於地主國雖然有差，但不至於會是成為表現不佳的藉口。而據稱該合成旅換裝96B主力戰車僅僅一年的時間，在開賽時奪得分組第一的表現，中國的媒體還大肆吹捧該型戰車的優越性能與官兵展現出的出色戰技；不過這些褒獎在一週後的半準決賽中，一場雨似乎將其全部打回了原形！最後比賽的結果，不意外地由主辦國-俄羅斯代表隊獲得，也是連續取得6屆的桂冠頭銜；而下一屆中國隊是否還會繼續參賽，以目前的跡象看來，這樣的成績應該不至於成為解放軍大力推動國際交流的障礙。

▲北約裝甲部隊的競技，射擊項目所佔分的比重最高，因此比賽的走向與俄羅斯大相逕庭。（圖／黃竣民攝影）

撇開那些裝甲兵素質還不足以成氣候的國家代表隊，比較具有奪冠機會的隊伍實在不多，而在這一場號稱為「戰車拉力賽」（Tank Rally）或「跑跑坦克車」的比賽，雖然以戰車操駕技術與基本射擊能力為比賽重點，在戰術成分的考核上並不高，但是主要能擠進決賽的參賽隊伍，其選拔機制可是一點也不馬虎。以俄羅斯隊為例，得先在各軍區挑選出訓練成績最好的車長、射手與駕駛手進行編組，再從全軍中篩選出參加預賽的20餘名隊員，因此能代表去參賽的裝甲兵都是一時之選，對於武器操作的熟練程度不用多說。但是，從歷屆的比賽中都能發現，俄系戰車在射擊的成果反應上，每每都有精進的空間，很難看到全車組能有滿靶的表現；更何況都還只是「靜對靜」和「動對靜」的難易程度而已，從目標靶出現到射擊的時間也過久。這在當今西方主力戰車的射控標準上，馬上呈現一種反差，不過對於俄國人的裝甲戰術而言，或許以量取勝比第一發命中的訓練更重要；但是我國可沒這本錢！

▲透過各類的國際競賽，可以讓官兵熟稔戰技與提供裝備上研改的建議，可惜國內裝甲兵少有此類的機會。（圖／黃竣民攝影）

欣聞國軍即將獲得美製M1A2T主力戰車，兩岸軍迷也因此挑出中國96、99式戰車的戰力與M1A2對比而筆戰許久，其實也大可不必為此爭辯到臉紅脖子粗，演戲跟看戲的不見得是在同一個高度。儘管如此，俄羅斯舉辦的「國際軍事比賽」（International Army Games）規模正逐步擴大是事實，各賽事的競爭更激烈、對抗性更強；而其中宣傳意義且效果最好的「坦克兩項」競賽，也比北約「堅強歐洲」的氣更長。因為目前川普與北約的關係詭譎，才舉辦3屆之後又變成有一搭、沒一搭，後續「堅強歐洲」盃是否還會繼續舉辦，目前並不能很肯定；所以日後同年要看到這種各自具有特色的坦克競技，其機會日漸渺茫。不過，解放軍藉由不斷地派隊出國磨練戰技，透過在競技的過程中學習經驗，對於官兵戰鬥力的提升與裝備上的研改都有實際效果，反觀我國的裝甲兵就難有這一類的機會，殊為可惜！

熱門推薦》

►有美軍駐防的韓國照樣煙硝四起　那台灣呢？

►台灣野戰防空　終有機會補破網

►看更多【黃竣民】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴

黃竣民專欄 黃竣民

「James的軍事寰宇」粉絲專頁主編。

黃竣民最新文章

more

黃竣民／令解放軍心碎的「坦克兩項」軍事比賽

黃竣民／台灣野戰防空　終有機會補破網

黃竣民／日韓貿易戰互不相讓　東北亞無寧日

黃竣民／解放軍赴德軍演　釋放何種訊號？

黃竣民／波灣風雲再起　美國真敢開戰？

關鍵字: 雲論 黃竣民 雲論黃竣民 軍事 軍武 解放軍 中國 國際軍事比賽 坦克兩項
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
沈榮欽／一張照片透露美國對韓國瑜的想法？
黃竣民／令解放軍心碎的「坦克兩項」軍事比賽
【郭柯王會面】賴祥蔚／郭台銘要迎向選戰了嗎？
葉宗洸／不缺電劇本　編劇竟是經濟部與中選會？
【爸媽看過來】孩子生氣就打人　該怎麼教？

推薦閱讀

韋安／開錯槍、抓錯人　警方在「烏龍辦案」嗎？

【郭柯王會面】賴祥蔚／郭台銘要迎向選戰了嗎？

【爸媽看過來】孩子生氣就打人　該怎麼教？

黃介正／美方偏袒某陣營？小心只見其術，未參其略

白依／「出色」三傑，將終結藍綠「互相比爛」局面

沈榮欽／一張照片透露美國對韓國瑜的想法？

在某些國家，有人一生志向就是拿到開頭「京A8」的車..

黃竣民／令解放軍心碎的「坦克兩項」軍事比賽

鍾文榮／假教育之名救國旅　拚觀光要靠戶外教學？

葉宗洸／不缺電劇本　編劇竟是經濟部與中選會？

相關文章

中國派探測船進越南外海　美方關切「刻意破壞和平」發聲警告！

中國派探測船進越南外海　美方關切「刻意破壞和平」發聲警告！

中國近日在越南外海動作頻頻，美國22日再度對於此事作出警告，認為中國派出探勘船進入南沙群島，已經侵犯到越南專屬經濟區與大陸棚。美國國務院發言..

1小時前

美防長：關注北京是五角大廈第一優先　中國想把美擠出亞太

美防長：關注北京是五角大廈第一優先　中國想把美擠出亞太

【郭柯王會面】賴祥蔚／郭台銘要迎向選戰了嗎？

【郭柯王會面】賴祥蔚／郭台銘要迎向選戰了嗎？

陸專家稱「台灣買快淘汰的F-16V被當凱子」　我軍斥：是4.5代戰機且CP值高

陸專家稱「台灣買快淘汰的F-16V被當凱子」　我軍斥：是4.5代戰機且CP值高

美售台F16V...中國反應比M1A2戰車更大　原因曝光了！

美售台F16V...中國反應比M1A2戰車更大　原因曝光了！

讀者迴響

行動法庭

女法官泣訴遭分案霸凌　最高法院廢除保密分案後 電腦或人工分案？｜行動法庭 第27集

女法官泣訴遭分案霸凌　最高法院廢除保密分案後 電腦或人工分案？｜行動法庭 第27集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

開錯槍、抓錯人　警方在烏龍辦案..

開錯槍、抓錯人　警方在烏龍辦案..

郭台銘要迎向選戰了嗎？

【爸媽看過來】孩子生氣就打人　..

美方偏袒某陣營？小心只見其術，..

白依／「出色」三傑，將終結藍綠..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面