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吳佳勳／深圳示範區　真能給香港壓力？

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▲香港以「獨立關稅區」之姿，長期作為全球經濟及國際金融中心，更是大陸重要的對外國際門戶。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

●吳佳勳／中華經濟研究院大陸所副所長

香港抗爭持續延燒迄今，何時落幕尚未可知。8月18日中國大陸公布將支持深圳成為「中國特色社會主義先行示範區」，似有意在香港事件一時難解之際，另拋出新的政策誘因提供深圳發展空間，同時給香港新的壓力。

觀察該政策特別強調促進深圳與港澳金融市場互聯互通、金融 （基金）產品互認，同時也推動人民幣國際化方面的先行先試、探索創新跨境金融監管等內涵。此外，政策上亦擬加速建構深圳與國際接軌的開放型經濟新體制，強化外匯管理改革，吸引更多的國際組織和機構在深圳落戶。

表面上，該政策雖以加速發展「粵港澳大灣區」為目標，但提出時機敏感，不免讓人與香港聯想。香港以「獨立關稅區」之姿，長期作為全球經濟及國際金融中心，更是大陸重要的對外國際門戶，吸引了無數國際企業選擇在香港設立營運總部。

然近期受到一波波民眾抗爭運動影響，恐深切衝擊其國際金融中心角色。主要原因包括：民眾對香港法治的獨立性感到不信任、政治抗爭影響包括癱瘓機場、銀行擠兌等商業行為等作為，均可能引發社會信心危機，導致跨國企業撤離，資金外流等難以逆轉的風險。

暫不論大陸中央政府是否刻意培植部分都會城市以取代香港角色，諸如此前的上海或未來的深圳，但受限於文化與法制的差異，這些城市短期內想取代香港仍有一段顯著差距。因此，香港現今面臨最根本的挑戰還是自身內部問題：港府是否有能力快速化解政治抗爭，尤其更多是要解決抗爭背後，港民對於長期貧富差距擴大所累積的民怨爆發，以及對於未來香港前景的不確定性等隱憂。簡單說，香港現在或許未必需要擔心來自外部城市的競爭壓力，更關鍵是歷經這一波紛擾之後，如何維繫外資對其作為國際金融中心的信心不墜，才是重點。

對台灣的影響層面，由於港台雙方產業結構有所區隔，台灣以製造業為主，與香港服務業居多的產業鏈結程度較低，故對我經貿衝擊有限。然而對台商而言，香港的功能多作為其籌資中心。台商前進大陸，常見以香港作為總部，在當地籌資與留存資金。但此刻面臨該地區政治紛擾，金融不確定性大增，未來選擇在港設立總部的吸引力將會大減。

同理，許多跨國企業亦在避險心態下，將會重新考慮在香港之外的亞太地區進行投資布局，尤其正值美中貿易戰緊張對峙之際，預期高度自由化、強調效率和遵守法治的新加坡，最有可能成為香港的替代選項，台灣則因對於金融外匯管制嚴格，對於外資吸引力相對有限。

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