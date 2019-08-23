周祝瑛／大學熱門科系洗牌　市場需求等於就業保證？

▲大學畢業後「起薪偏低」已是普遍現象。（圖／示意圖／pixabay）



●周祝瑛／政大教育系教授，這是一個不太會用手機、喜歡看報紙、愛收聽廣播、喜歡將學生擺在全球人才中比較的老師。她常提醒學生重視口腔衛生，避免喝礦泉水，自己每天攜帶手帕、希望減少使用任何造成環境負擔的物品，包括減少食用肉類。

根據美國就業與招聘網站「玻璃門」指出，2016 年美國大學最熱門且薪水最高的科系，從過去的生物醫學工程等，改為電腦科學系（又稱資訊系）、電子工程系以及機械工程系所取代。該機構分析了近50萬份的履歷表，找出全美50個主修科系的大學生在畢業5年內的薪酬情況。其中名列榜首的電腦科學系，工作包括；初級的軟體工程師、系統工程師以及網站設計師等。難怪日前筆者遇到一位畢業生，說到該校電腦科學系就業前景好，大學一畢業就直接進入職場，很少會繼續讀研究所。

這些名列薪酬榜榜首的除了高科技相關科系外，也包含如：統計系、護理系及資管系、電腦動畫設計、室內設計、公關以及哲學系等。

今非昔比的熱門科系排行

而類似的報告幾乎每年都會公布，其中美國富比士雜誌 2012 年在全美大學中前 15 名的熱門科系中，發現理工科佔了三分之一，包括：軟體工程師、環境工程、土木工程、石油工程等。至於剛畢業學生有最多工作機會的為主修科學、 科技、工程及數學、數學及科學類等。一般雇主對於員工有數學、電腦、統計等專長者，薪水較高，也較易受雇用。另外，雇主最喜愛的前五種主修，還包括：工程、商業、會計、電腦工程、經濟等科系。薪酬較不理想的有：學前與家庭研究、初等教育、社會工作、烹飪廚藝、特殊教育、旅遊娛樂、宗教研究、及運動訓練等。

然而與上述美國科系薪酬大相逕庭的是，台灣的大學餐旅休閒系，人數卻是暴增最多。根據教育部統計，十年來大學熱門科系多所變化，就學生數量來看，資訊、電機、機械、企管仍最受歡迎，資管科系規模全國最大。不過受社會型態轉變影響，餐旅休閒相關科系學生人數增加最快，求職競爭及汰換也激烈，而休閒、流通、觀光、文創設計等科系，也成為熱門科系。值得一提的是，以前熱門的教育科系，近年來備受受少子化衝擊，已掉出前五十大科系之外。

▲因應人口老齡化，相關科系人才需求大增，一躍為熱門科系。圖為嘉南藥理大學老人服務事業管理系，選送學生赴日實習。（圖／記者林悅翻攝）



另外，餐旅、設計系學生也已供過於求，畢業後真正留下來從事餐飲業的學生，不到三分之一。至於在人口老齡化和少子女化衝擊下，護理系、幼兒保育學系及社會工作學系也因需求大，成為較熱門科系。從教育部統計可發現，國內大多數理工與生物科系的學士已培養過剩。其中又以資管與生物科學，過剩最嚴重。至於文史哲與藝術科系，與本行直接相關的工作不多，就業出路極為分散，很難歸納出一條生涯路徑。服務業方面，一般都不重視哪一科系，強調的是個人的性格特質、態度及基本能力〈如：外語、文字、數字〉，其他如：學習力、外型管理與人文品味，也深受雇主的重視。

值得注意的是，無論畢業自哪一科系，大學畢業後「起薪偏低」已是普遍現象，學歷「貶值」，「大學高中化」、「碩士學士化」導致大學生畢業起薪偏低，工作態度最重要。至於台灣職場主要趨勢包括：專業證照需求，尤其是在金融保險業，擁有「第二張文憑」，相當重要。另外，因碩士學位普及化，跨領域人才也成為熱門選擇。

▲無論畢業自哪一科系，大學畢業後「起薪偏低」已是普遍現象。（圖／記者李毓康攝）



儘管如此，阿里巴巴創辦人馬雲卻預測：目前有技術含量的高薪行業，將會被技術革命所淘汰，而未來最賺錢的「 8大行業」，包含：大數據與人工智慧、互聯網金融、跨境電子商務、健康產業、文化娛樂產業、教育和培訓行業、農業、與旅遊行業等。其中，不少行業竟然顛覆上述美國常年熱門大學科系的排行。究竟誰是誰非，可能要靠時間來檢驗。不過對於大學新鮮人來說，選擇自己所愛的科系，恐怕比是否進熱門科系更加重要，畢竟風水輪流轉，喜歡讀與好好學，應該才是王道吧！

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