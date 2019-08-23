ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

王學呈／10000個小時成為專家 不只練劍，更是練心

雲論

 

▲有人練鋼琴或學書法學了好幾年，三天打魚，兩天曬網，每次練不到一小時，鐘點數不夠自然學不成。（圖／商周出版提供）

●王學呈／《新新聞》社長，曾任東森新聞雲總編輯、錢櫃總經理。

百貨公司周年慶，一對年輕男女現場演奏大提琴和小提琴，曲目包括《愛你一萬年》等等。他們的技巧如行雲流水，神情自若，成功帶起嘉年華的氣氛。

一般人認為，琴棋書畫等技藝的練習是以年或月來計算。其實不是，所有的練習都是以「鐘點」（小時）為計算單位，大腦的理解和肢體的記憶是一次又一次累積出來的。

有人練鋼琴或學書法學了好幾年，三天打魚，兩天曬網，每次練不到一小時，鐘點數不夠自然學不成。機師和飛行員的訓練以「飛行時數」為計算基礎， 道理就在這裡。音樂班和美術班的學生想要成材，每天八小時以上的練習是基本款。

每個鐘點都有意義，時間夠長，訓練才可以化為本能，並且出神入化。

我父親當年因為家境不好，十幾歲就離家，從苗栗到台北當學徒，學做家具和洋床，從一針一線開始學，每天至少工作十個小時，一周工作七天，晚上睡在工廠，只有農曆春節才放假回家過年。這樣的日子足足過了三年才出師。換算下來，大約習藝一萬個小時。一萬個小時才可以出師成匠。當年推動台灣經濟奇蹟的一批批黑手和匠師，就是這樣培養出來的。

科技時代，電腦和人工智慧可以縮短流程，但是專家的養成還是需要一萬個小時以上。專家的火候不只是技巧，還包括心性，以及對市場的經驗和直覺。你一定要經過一波景氣循環，經過一些挫折，才知道怎麼落地、怎麼變現。同樣的工作平台，資深工程師寫出來的程式，就是比年輕的工程師高明。經驗和磨練無可替代。

人生的學習曲線無從省略，這不像軟體升級，花點錢就可以從2.0跳到3.0，或者像汽車從2.0升變為3.0升。儀器和機器的背後是人的競爭，而人和人之間比的是心，心是磨出來的，一萬個小時不只練劍，更是練心

▲▼兩岸逆境。（圖／天下文化提供）

熱門推薦》

►大學熱門科系洗牌　市場需求等於就業保證？

►提高基本工資，台灣會不會出現「邊際勞工」？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲授權，摘錄轉載自《人生需要經營，也要適度放過自己》商周出版。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 王學呈 雲論王學呈 人生需要經營也要適度放過自己 書摘 專家 養成 訓練 職涯 技能
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
王學呈／10000個小時成為專家 不只練劍，更是..
周祝瑛／大學熱門科系洗牌　市場需求等於就業保證？
吳佳勳／深圳示範區　真能給香港壓力？
雁默／全黨鬼打牆　厲害了國民黨
沈榮欽／一張照片透露美國對韓國瑜的想法？

推薦閱讀

關於職場生活的那些真心話！不要提從前，「歸零」才能..

雁默／全黨鬼打牆　厲害了國民黨

韋安／開錯槍、抓錯人　警方在「烏龍辦案」嗎？

【郭柯王會面】賴祥蔚／郭台銘要迎向選戰了嗎？

黃竣民／令解放軍心碎的「坦克兩項」軍事比賽

沈榮欽／一張照片透露美國對韓國瑜的想法？

周祝瑛／大學熱門科系洗牌　市場需求等於就業保證？

【爸媽看過來】孩子生氣就打人　該怎麼教？

白依／「出色」三傑，將終結藍綠「互相比爛」局面

黃介正／美方偏袒某陣營？小心只見其術，未參其略

相關文章

周祝瑛／大學熱門科系洗牌　市場需求等於就業保證？

周祝瑛／大學熱門科系洗牌　市場需求等於就業保證？

台灣職場主要趨勢包括：專業證照需求，尤其是在金融保險業，擁有「第二張文憑」，相當重要。另外，因碩士學位普及化，跨領域人才也成為熱門選擇。

周祝瑛 2小時前

吳佳勳／深圳示範區　真能給香港壓力？

吳佳勳／深圳示範區　真能給香港壓力？

黃竣民／令解放軍心碎的「坦克兩項」軍事比賽

黃竣民／令解放軍心碎的「坦克兩項」軍事比賽

【郭柯王會面】賴祥蔚／郭台銘要迎向選戰了嗎？

【郭柯王會面】賴祥蔚／郭台銘要迎向選戰了嗎？

葉宗洸／不缺電劇本　編劇竟是經濟部與中選會？

葉宗洸／不缺電劇本　編劇竟是經濟部與中選會？

讀者迴響

行動法庭

女法官泣訴遭分案霸凌　最高法院廢除保密分案後 電腦或人工分案？｜行動法庭 第27集

女法官泣訴遭分案霸凌　最高法院廢除保密分案後 電腦或人工分案？｜行動法庭 第27集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

全黨鬼打牆　厲害了國民黨

全黨鬼打牆　厲害了國民黨

開錯槍、抓錯人　警方在烏龍辦案..

郭台銘要迎向選戰了嗎？

令解放軍心碎的「坦克兩項」軍事..

一張照片透露美國對韓國瑜的想法..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面