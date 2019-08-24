【看劇人生】首次當總統就上手　《指定倖存者60日》擊敗奇蹟倖存者

▲國會整個炸掉，指定倖存者60日如何創造奇蹟？（圖／翻攝自tvN）



●作者／姬貴妃

韓劇《指定倖存者60日》改編自美劇《指定倖存者》（Designated Survivor），講述總統國政演說當天，國會大廈發生恐怖攻擊，總統、眾多內閣首長及執政黨國會議員數百人不幸喪命，繼承順位排行第12位的環境部長官朴武振（池珍熙 飾），代行總統職權60天，朝鮮半島軍事緊張逼近紅線，國內有意角逐總統大位的政治人物各懷鬼胎，在多重陰謀危機中，保護家人和國家的故事。

我不確定台灣代理總統是否有如此明確的順序法源，但我確定此劇裡有關選舉黑幕、朝野鬥爭及同性戀爭議，都很符合台灣現況。

既然是改編，架構自然承襲美劇，但其中有兩個最大的差別：一、美國和韓國憲法不同，韓國的代理總統「依法」被設定必須在60天內結束。二、韓版代理總統朴武振學者出身，凡事講求科學證據，更是個原則主義者，有關政治的意識、信仰和野心都是0，突然間擁有最高權力後，政治慾望還會是0嗎？

美國的內憂外患不少，韓國的危機全部與北韓有關，除了倖存者這個稱號，男主角代理總統沒有其他武器，他幾乎所有決策，都遭到幕僚反對（應該說是前總統的幕僚，因為代理總統只有一個秘書是自己人）。

例如爆炸案發生後，所有人都將箭頭指向北方，網路謠傳是脫北者所犯，執政黨最有機會問鼎下屆總統大選者的首爾市長因為個人政治野心，立刻將兩個區指定為「特別犯罪稽查區域」，許多無辜的脫北者被無差別打壓，朴武振完全無法認同，但幕僚告訴他：「因為大家是人，當感到恐懼及害怕時，人們不會先去找原因，而是尋找眼前的敵人，因為他們需要一個能盡情討厭及發怒的對象」，對脫北者不公平，但卻是真實人性！

另一方面，當代理總統決定參選後，第一個官方行程無預警面臨女導演宣告出櫃，網友解讀的政治訊息是：「朴武振代理總統支持同性戀！」歷任總統都很有負擔的「禁止歧視法」—「不論人種、學歷、年齡、國家、性別認同、出身地區、殘疾與否，都不可受到歧視或排擠」。聽起來是全體國民都想要的基本平權，代理總統也力挺，但幕僚極力反對，因為韓國民意大多不支持，「選舉是大人的聖誕老公公，雖然是謊言，卻會讓人相信。」

到底代理總統如何化解這個危機？我真心認為，這一集根本是演給台灣人看的。

得看美國的臉色，還要安撫有勇無謀的北韓

把北韓兩字換成大陸，此劇描述所有族群、國防、外交等問題，台灣通通有。主謀者北韓明海俊影片被匿名者公佈後，代理總統的合法性及倖存者的造神運動，全部被擱置。停止政治攻勢，克服國難。「在韓國，只要提出國家安全問題，就贏了！」國家（安全）比獨家重要，台灣也不是如此嗎？

▲兩位倖存者都是帥歐巴，但爭奪大位的動機卻有天壤之別。（圖／翻攝自tvN）



媒體興風作浪的常態當然沒被編劇放過，第五集代理總統承認自己在爆炸案當天已被免職，只是因為總統驟逝來不及發布人事令。電視台記者在專訪時驚天一爆，事後才知道是長官配合有意角逐大位的執政黨候選人，故意讓記者以為自己搶到獨家新聞，長官沒預告是擔心這個自走炮記者為反抗而反抗：「上級指示採訪，侵害編輯權」。結果是「記者忠於事實」「電視台收視率第一」「候選人坦白從寬目的達成」「長官等著升職」，皆大歡喜？

爆炸案唯一的倖存者，最後被證實與爆炸案有關，但實際的主謀又是人外有人。相較於美劇三季共53集，韓劇《指定倖存者-60日》只有16集（聽說口碑太好，打算拍第二季），在改編劇中，我認為是罕見的極品，政治大戲值得大推！

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