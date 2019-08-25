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王學呈／把獨一無二的自己擺出來　曝光越多，成交越快

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▲獨一無二的自己，必須像夜市的糖蕃茄一樣，擺出來上架，曝光愈多，成交的機會愈多。（圖／示意圖／pixabay）

●王學呈／《新新聞》社長，曾任東森新聞雲總編輯、錢櫃總經理。

我帶過很多二十八歲到四十歲的同事，這是人生最精華的階段，我常常跟他們喝咖啡聊天，談感情、工作和創業。摘錄重點，跟大家分享。

關於愛情：

感情和工作一樣，都需要經營，必須投注心力和時間。每天早出晚歸，假日在家睡覺和追劇，你永遠碰不到好對象。你必須多出去走動，例如常常去喝囍酒、去爬山或打球，讓別人看到你。獨一無二的自己，必須像夜市的糖蕃茄一樣，擺出來上架，曝光愈多，成交的機會愈多。

男人，可靠比帥重要。女人，好看也要好相處。挑選一個戀愛或結婚的對象，不要只看外表，有趣和有料才是重點。不管男人或女人，外表的效力只到四十歲。四十歲之後，美麗會消失，性格的缺點會變本加厲。

關於工作：

年薪五十萬元以下的工作，可以靠美麗；年薪五十到一百萬的工作，要靠努力；年薪百萬以上的工作，靠實力；年薪二百萬以上的工作，要有貴人；年薪三百萬以上的工作，不是你厲害，是你祖上有德。

找一份工作，不能只看薪水，成長空間才是重點。人在職場，不要太計較，多做不會吃虧，多做多成長，卓然有成之後，老闆自然給你加薪，如果這個老闆不給你加薪，別的老闆會來挖你，好人才永遠不寂寞。

關於創業：

出命的不出錢，出錢的不出命。如果有人要你出命又出錢，那肯定不是好的合作對象。記得多要一些技術股，因為青春和創意無價。如果你想開店，不要急，先去擺地攤一個月，如果你的東西賣得掉，這表示你的產品是市場需要的；如果你的東西在地攤賣不掉，開店一樣賣不掉，那不是市場需要的。開店是豪賭，需要房租和押金，還有裝潢和存貨，外加人力成本，一個失敗就是好幾百萬元不見了，之後你必須打工很久才能夠還清債務。

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●本文獲授權，摘錄轉載自《人生需要經營，也要適度放過自己》商周出版。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

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