林忠正／台灣經濟低成長率　怪罪藍綠惡鬥？

▲在今日媒體和網路高度發達的時代，即使是件政治小事都會吵到翻天！（圖／記者林敬旻攝）

●林忠正／經濟學博士，曾任立委、金管會委員、民進黨副秘書長、中研院研究員、台大教授。

每到選舉，「藍綠惡鬥，拖垮經濟」常成為許多政客和媒體人的「順口溜」。如果仔細分析喜歡使用這個順口溜的人，我們會發現：

第一種人是滿腦子都是「反民主」的腐儒信徒。民主制度就是建立在政黨競爭和相互批判的基礎上。政黨之間怎麼可能會安靜而且溫文有禮？尤其在今日媒體和網路高度發達的時代，即使是件政治小事都會吵到翻天！

這種「今之古人」無處可以公開反對民主，所以只能用政黨惡鬥拖垮經濟的籍口，用力來反對民主和政黨政治。

第二種人是反對民進黨、或政權本土化的人。但是， 台灣經濟成長趨緩後，藍綠都曾執政。他們也不能只罵民進黨拖垮經濟，所以他們常用「政黨惡鬥、搞砸經濟」為名，實是批判民進黨。

第三種人是親中和統派人士，常以中國（獨裁）「政府效率高、經濟成長快」為由，指控台灣的政黨政治搞壞了經濟發展。

第四種人最多，就是缺乏經濟知識，人云亦云的普羅大眾。經濟發展開始由農牧社會，發展到先進經濟體，通常有一定的過程：經濟成長率先由慢到快，經過了經濟起飛階段，逐漸接近成熟階段時，成長率也一定會由快而轉慢。關於經濟發展的相關理論和實證文獻相當多，我們在這裏就略過不談。

簡單的說，經濟越接近成熟時，勞力和金錢資本越不重要，經濟成長的動力通常要靠科技創新和知識的突破。但是科技的更新或進步，只有越來越困難。中國和台灣的經濟成長率都一様走到由快轉緩的階段，只是台灣走在中國的前頭而已！中國若沒有民主和法治，如何能帶動自由創新及挑戰既定制度的風氣？在中共集權的統治下，中國民眾只是一群沒有思考能力的奴工而已！

如果任何先進的國家可以一直保持高度的經濟成長率，很快地這國家就可以壟斷全世界的資源。其他國家的國民就只能坐以待斃了！所幸，有了國際貿易，先進國家才不會持續壟斷全球所有的經濟機會和一切資源，先進國家舊有生產科技就可以移到開發中地區，利用低廉的勞工和土地，降低生產成本，將產品回銷先進國家，新興國家才有經濟發展的機會！這個經濟發展的過程，跟藍綠惡鬥有什麼關係？

▲筆者懷疑統一之下的一國兩制實行了二十多年，香港年輕人的實質薪資成長了多少？（圖／記者陳詩璧攝）

嚴格說起來，若不是中國的開放，台商就不會有機會到中國投資，中國就不會搶走台灣的就業機會。如果兩岸走到統一或一國兩制，台灣一般民眾只會更慘，因為中國的工資和廠地更低，台灣廠商為什麼要留在合灣？統一或一國兩制就是台灣走向地獄的日子。香港就是眼前活生生的例子。統一之下的一國兩制實行了二十多年，香港年輕人的實質薪資成長了多少？物價和房價高漲，一般香港人、特別是香港年輕人有過更好的日子過嗎？事實上，香港回歸中國以來，只有中國的權貴和他們在香港的買辦才是最大的蠃家，因為他們才有權力和機會壟斷「一國兩制」所帶來的財富！

現在的台灣和中國有哪些是自己原創的核心科技？那一個不是從美國或其他先進國家抄來、或偷來的？就慿這一點，台灣和中國都沒有條件成為先進國家，只能扮演科技創新跟隨者的外圍角色，因為中國文化就是一套崇拜統治者、或權威者的順民思想，很難逃出僵化的思想和行為的枷鎖，又如何能出現重大的創新和發明？如果沒有民主、自由、法治和人權，台灣和中國如何能生出原創性的思想和科技，又怎麼可能成為為先進國家？

經濟發展和正常的政黨競爭無關，反而是強調「一統化」的思想、言論和行為的中華文化和專制政體才是經濟發展到先進社會的最大絆腳石！

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