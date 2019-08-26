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謝金河／格陵蘭島的誘惑　為什麼川普非買不可？

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▲川普看到格陵蘭，原來是他發現中國介入格陵蘭。（圖／達志影像／美聯社）

●謝金河／《財訊》社長兼發行人、政治大學東亞所碩士、財信傳媒董事長

我沒有到過格陵蘭，但這個禮拜，我對川普總統非買格陵蘭不可？特別感興趣。於是花了一些時間來研究格陵蘭，也算是給自己長知識。

白宮證實川普總統對於收購格陵蘭島感興趣，但丹麥總理Mette Frederiksen表示格陵蘭是非賣品，她說：格陵蘭不出售，格陵蘭島不屬於丹麥，格陵蘭屬於格陵蘭！川普聽了大感失望，也取消了9月丹麥參訪行程。川普特別在推特發文，感謝丹麥總理那麼直白，讓美國和丹麥省了不少力氣。

川普看到格陵蘭，原來是他發現中國介入格陵蘭，格陵蘭島原來只能停降直升機，現在要建三座國際機場，中國介入給予5.5億美元融資，如果中國軍力介入，格陵蘭島將成中國海上絲路的重要據點，這是川普會有反應的一個觸發點。

▲格陵蘭島在挪威北方，有很長的時間由挪威，丹麥共管，2009年格陵蘭取得自治權。（圖／路透）

格陵蘭島在挪威北方，有很長的時間由挪威，丹麥共管，2009年格陵蘭取得自治權。這個島面積216萬平方公里，是全世界最大島嶼，比巴布亞紐幾內亞的78.53萬平方公里還大兩倍，不過八成是冰雪覆蓋，人口只有76000人，丹麥人只占六分之一。過去丹麥每年大約補貼7億美元，這些年氣候暖化，格陵蘭島出現大規模融冰，島嶼週邊出現新航道，中美俄都虎視眈眈，戰略價值更凸顯。

1943年二戰期間，美國和丹麥簽署防衛協議，在格陵蘭西北方建造圖勒空軍基地，成為美軍最北基地，迄今仍肩負著控制衞星，攔截洲際導彈的功能。1946年美國總統杜魯門曾出價一億美元要買斷這個島嶼，但沒有談成交易。

這回格陵蘭除了軍事價值，還有經濟價值，格陵蘭島在北冰洋，有鱈魚，比目魚，三文魚，蝦，魚產豐富。另外，格陵蘭島底下藴藏稀土，從未開採，價值難估。這次川普起心動念，一定其中必有緣由。

美國在1867年出價720萬美元向俄羅斯買下阿拉斯加，這個島150萬平方公里，美國是大賺。如果以格陵蘭2016年產值27億美元，用20倍本益比來算，至少值540億美元。如果川普要出價？格陵蘭不知值多少？

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