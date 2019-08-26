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投書／籃球其實是加拿大人發明的運動？

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▲籃球的發展史其實與加拿大也有著密不可分的關係。（示意圖／pixabay）

●葉宇峰／中原大學學士

隨著2019年NBA總冠軍賽第6戰畫下句點後，整個多倫多市，喔不....應該說是加拿大全國，都陷入了無盡的狂歡與喜悅，這是這個國家的籃球隊第一次奪得NBA冠軍，市民們蜂擁至多倫多市中心，將暴龍隊的主場館圍得水洩不通，他們大聲按著喇叭與汽笛、爬上車頂與電線杆上高聲呼喊著：「We the North！」（多倫多暴龍隊的應援口號）這個夜晚整個城市成為了不夜城。在這個冰球具有絕對宰制力與影響力的國家，籃球的發展史其實與加拿大也有著密不可分的關係，在籃球的發明與NBA聯賽的誕生這兩項大事件中，楓葉之國更是扮演著關鍵重要的角色！

籃球其實是加拿大人發明的運動

是的，你沒有看錯，籃球並不是美國人所發明的。現代籃球運動的催生者奈.史密斯博士（James Naismith）是個道道地地的加拿大人，出生於安大略省（Ontario），畢業於有加拿大哈佛之稱的名校麥基爾大學，從小奈.史密斯便展現傑出的運動天賦，中學與大學時期皆是足球與美式足球校隊的中流砥柱，大學畢業後仍舊對體育活動抱持著高度熱忱，前往美國麻薩諸塞州的春田學院（Springfield College）擔任體育老師，麻州位於美國東北方新英格蘭地區，冬季氣候經常是冰天雪地十分嚴寒，舉凡棒球、曲棍球、美式足球等戶外活動皆難以運行;看著外頭風雪交加與滿臉無奈的學生的奈.史密斯於是靈機一動想出了一個方法幫助學生活動筋骨暖暖身子，他將所有學生集合至室內體育館，然後把一個桃木製的框綁在離地約三公尺的欄杆上，並取來足球告訴學生們試著將球投入桃框內。於是乎，現代籃球的最早雛形，就這樣於1891年誕生於麻州一間學院的體育館內！奈.史密斯博士大概做夢也沒想到本來只是發揮巧思幫學生打發嚴寒時光的一個小遊戲，時至今日竟然演變成全世界第二熱門的體育活動！

▲2019年NBA總冠軍是多倫多暴龍隊。（圖／達志影像／美聯社）

第一場NBA比賽是在加拿大舉行的

1945年，二戰告終，美國大兵們紛紛從戰場返鄉，國內就業市場頓時加入了許多生力軍，美國經濟蓬勃發展前景大好，體育界名流也因此看到龐大商機。當時美國的棒球、美式足球與冰上曲棍球等主流運動都已發展為職業聯賽且擁有穩定的球迷基礎，唯獨籃球運動的職業化十分不順利，最早的職業聯賽NBL僅存活3年便宣告解散，後續的職籃推動也都不了了之，使得籃球運動始終侷限在學生聯賽而無法有更進一步的革新。1946年一些在各大城市擁有室內球館的企業家們齊聚紐約商議著籌組職業籃球隊的計畫，當時的室內球館主要為冰上曲棍球的比賽場館，其餘的時間則做為馬戲團表演或是政治集會等用途，一些興趣濃厚的球館老闆向其他企業主們描述籃球活動在學生聯賽的影響力還有熱度與將其職業化的前瞻性發展性等等，若是聯賽能順利催生也可解決球館在冰球休賽期的閒置問題藉此將場地使用率達到最大化….最終有11位企業主同意加盟，BAA聯賽（Basketball Association of American）於1946年6月正式成立；同年11月1日，第一場例行賽於多倫多開打，由紐約尼克對上地主多倫多哈士奇隊（Toronto Huskies），尼克以68:66二分差險勝了地主隊，加拿大則再次寫下歷史新頁，成為BAA草創賽季第一戰的舉行地！三年後，BAA更名為National Basketball Association，也就是現今眾所皆知的NBA聯賽！比較可惜的是多倫多哈士奇隊只維持一個賽季就宣告解散，直至1995年球隊擴編，楓葉之國才再度迎來了2支NBA球隊多倫多暴龍與溫哥華灰熊（灰熊隊現已搬遷至美國曼菲斯）。

由於起步甚早加上氣候因素，冰球在加拿大的人氣始終居高不下被公認為貨真價實的國球，籃球運動則是望塵莫及經常被世人所忽略淡忘；這一次暴龍隊奪冠讓很多球迷看到了濃厚希望，期盼能夠扭轉冰球獨霸的壟斷態勢，讓籃球運動能夠藉此有更深遠的推廣與扎根。

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