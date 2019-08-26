人類集體潛意識中的陰影：為什麼我們會怕鬼？

▲怕鬼通常和人類集體潛意識裡的「負面聯想」有關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



●邱羣倫／蛹之生心理諮商所心理師。一直認為諮商學得的知識送禮自用兩相宜：除了陪伴自己走過生命的大大小小的困頓，也在穿越過每個黑暗讓自己更趨完整，也希望能夠把這一路走來的心得分享給更多人。



榮格對「陰影」的兩種解釋



第一，不要把陰影看成是一個東西，而要把它想成是「陰影的」或「在陰影中的」的某些心理特性或品質。

意思是無論好壞、正負向，只要是在我們意識知覺之外（或稱之為在陽光背後的）都可稱作為陰影，又或是在陰影中的。因此，它並非潛意識性格的全部，而是代表未知或所知甚少的自我屬性與特質。

第二，是我們最常聽到的解釋，正常整合自我的人格中，若有某些部分因為認知或感情分裂，而壓抑就會陷入陰影。

也就是說，那些自己否認、不能接受的特質，甚至是具有不道德或不名譽的特性（通常都是負向）就會變成我們的陰影。

陰影反映了「內在心靈道德」



有時候陰影也反映了我們內在心靈道德反應。包括：集體道德準則，這個部分會隨著我們所處的國家、宗教文化而異，這通常支配著我們的道德行為；另一個則是個人的倫理驅力，這是相當個人，也通常與集體的準則不一致，但當兩者是一致時，很難以區辨彼此。

舉例而言，當我們內在對某些人感到憤怒，氣到想要殺死這個人，但是在可以控制且覺察自己的正常狀態下，我們通常會告訴自己，不能真的做這件事。而這究竟是屬於你道德的那一面，又或是集體準則在對自己說話？而當特別跟集體價值對立的那些行為跟想法，更是會被我們放在跟神性的對立端，也就是魔鬼。其實就是我們集體潛意識的陰影層次。

根據我們的民間信仰，為什麼人會變成鬼？聽到的說法，不外乎與自殺、他殺或死於非命等相關，又或是因為生前做了許多壞事，所以會下地獄變成鬼。

我們在意識層次上，會把鬼與「不好的、邪惡的」東西，也就是「陰影層次」的東西，劃上等號。當大部分的人都拒絕接受那些負向事物時，自然就對集體潛意識中「陰影的原始層次—魔神仔」感到畏懼了。

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