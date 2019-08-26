ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

人類集體潛意識中的陰影：為什麼我們會怕鬼？

雲論

▲怕鬼通常和人類集體潛意識裡的「負面聯想」有關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

●邱羣倫／蛹之生心理諮商所心理師。一直認為諮商學得的知識送禮自用兩相宜：除了陪伴自己走過生命的大大小小的困頓，也在穿越過每個黑暗讓自己更趨完整，也希望能夠把這一路走來的心得分享給更多人。

榮格對「陰影」的兩種解釋

第一，不要把陰影看成是一個東西，而要把它想成是「陰影的」或「在陰影中的」的某些心理特性或品質。

意思是無論好壞、正負向，只要是在我們意識知覺之外（或稱之為在陽光背後的）都可稱作為陰影，又或是在陰影中的。因此，它並非潛意識性格的全部，而是代表未知或所知甚少的自我屬性與特質。

第二，是我們最常聽到的解釋，正常整合自我的人格中，若有某些部分因為認知或感情分裂，而壓抑就會陷入陰影。

也就是說，那些自己否認、不能接受的特質，甚至是具有不道德或不名譽的特性（通常都是負向）就會變成我們的陰影。

陰影反映了「內在心靈道德」

有時候陰影也反映了我們內在心靈道德反應。包括：集體道德準則，這個部分會隨著我們所處的國家、宗教文化而異，這通常支配著我們的道德行為；另一個則是個人的倫理驅力，這是相當個人，也通常與集體的準則不一致，但當兩者是一致時，很難以區辨彼此。

舉例而言，當我們內在對某些人感到憤怒，氣到想要殺死這個人，但是在可以控制且覺察自己的正常狀態下，我們通常會告訴自己，不能真的做這件事。而這究竟是屬於你道德的那一面，又或是集體準則在對自己說話？而當特別跟集體價值對立的那些行為跟想法，更是會被我們放在跟神性的對立端，也就是魔鬼。其實就是我們集體潛意識的陰影層次。

根據我們的民間信仰，為什麼人會變成鬼？聽到的說法，不外乎與自殺、他殺或死於非命等相關，又或是因為生前做了許多壞事，所以會下地獄變成鬼。

我們在意識層次上，會把鬼與「不好的、邪惡的」東西，也就是「陰影層次」的東西，劃上等號。當大部分的人都拒絕接受那些負向事物時，自然就對集體潛意識中「陰影的原始層次—魔神仔」感到畏懼了。

熱門文章》

►鬼門開抓交替？緊記四重點別再誤會「好兄弟」

►孩子老愛頂嘴唱反調？六招教爸媽輕鬆應對

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自「蛹之生心理諮商所」部落格。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

<

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 雲論邱羣倫 邱羣倫 心理 情緒 潛意識 負面 道德規範 暴力 魔神仔
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
人類集體潛意識中的陰影：為什麼我們會怕鬼？
投書／籃球其實是加拿大人發明的運動？
年改釋憲案：哪些合憲、哪些違憲、哪些要改？
謝金河／格陵蘭島的誘惑　為什麼川普非買不可？
李沃牆／健保虧損黑洞愈挖愈大 　該全民買單？

推薦閱讀

白依／「出色」三傑，將終結藍綠「互相比爛」局面

尤里安／航太工業發展漸好？台韓持續龜兔賽跑

王高成／中國為何對貿易戰「火上加油」？

謝金河／格陵蘭島的誘惑　為什麼川普非買不可？

尤里安／無人機貴不貴？非量產武器系統的昂貴

李沃牆／健保虧損黑洞愈挖愈大 　該全民買單？

吳淡如／女人選男人，往往反映出妳要什麼人生

人類集體潛意識中的陰影：為什麼我們會怕鬼？

黃竣民／令解放軍心碎的「坦克兩項」軍事比賽

投書／憲政分際　監察vs行政的對決

相關文章

年改釋憲案：哪些合憲、哪些違憲、哪些要改？

年改釋憲案：哪些合憲、哪些違憲、哪些要改？

2019年8月23日，大法官作成三號解釋：781、782及783號，分別是軍、公、教年金改革，這三號解釋的內容大致相同，但也不完全一樣。

1小時前

謝金河／格陵蘭島的誘惑　為什麼川普非買不可？

謝金河／格陵蘭島的誘惑　為什麼川普非買不可？

李沃牆／健保虧損黑洞愈挖愈大 　該全民買單？

李沃牆／健保虧損黑洞愈挖愈大 　該全民買單？

林忠正／台灣經濟低成長率　怪罪藍綠惡鬥？

林忠正／台灣經濟低成長率　怪罪藍綠惡鬥？

人夫車震妻閨蜜！才開始就被抓猴　男女混打...連女兒也加入

人夫車震妻閨蜜！才開始就被抓猴　男女混打...連女兒也加入

讀者迴響

行動法庭

女法官泣訴遭分案霸凌　最高法院廢除保密分案後 電腦或人工分案？｜行動法庭 第27集

女法官泣訴遭分案霸凌　最高法院廢除保密分案後 電腦或人工分案？｜行動法庭 第27集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

白依／「出色」三傑，將終結藍綠..

白依／「出色」三傑，將終結藍綠..

航太工業發展漸好？台韓持續龜兔..

中國為何對貿易戰「火上加油」？

格陵蘭島的誘惑　為什麼川普非買..

無人機貴不貴？非量產武器系統的..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面