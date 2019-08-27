【年改釋憲】薛承泰／年改釋憲讓「八二三」更悲壯

●薛承泰／台灣大學教授，前政務委員。

年改釋憲案選擇在「八二三」宣告了，毫不意外的，大法官避重就輕，只針對影響較輕微的「轉任私校禁領退休金」做出「違憲」宣告，另外一項為建議性質，即「『得』隨消費者物價指數調整所得替代率」。至於最核心的「政府誠信」與「法律的追溯既往」議題，大法官採寬鬆解，做出無涉不溯既往原則，也與信賴保護原則、比例原則及憲法保障人民財產權沒有違背等，「不違憲」之結論。

這當然是蔡政府所樂見的，因不僅是對於「年改」提供了法理上的正當性，有助於在大選中大肆宣傳做為政績。重啟退休後兼職，也正好為官僚體系在敗選後多一個出路，可以邊在私校拿薪水邊拿退休金。大家別低估蔡政府的智商，面對挑戰時，就會拿出一堆規則來阻擋你，或巧妙地煽動一群人來制肘你。

沒錯！我國和許多工業化國家都面臨退休制度與年金財務的危機，但核心問題在於「人口的少子高齡化」，這是當年設計「隨收隨付」與「確定給付」制度，因環境變遷所導致的困境。西方國家儘管人口變遷速度沒有我國快，卻較早就啟動改革，重點即放在「財務制度」的轉變。我國當然也要改革，可是蔡政府的年改怎麼做呢？在此不再論述。

總之，法理上的爭辯經過釋憲雖告一段落，大家應注意爾後到大選這段時間所產生的效應，畢竟不少人（尤其是年輕人）支持蔡政府年改，而關鍵論述在於1.軍公教憑甚麼（比勞工）領得多；2.軍公教憑甚麼在退休後，不必工作還可以領超過一般年輕人的薪資。這兩個論述，不僅年改會數度論及也是在憲法法庭辯論時所強調的「世代正義」。

▲軍公教年改引發軍公教人員之間的「世代衝突」。（資料照／記者李毓康攝）

就前面第一個論述來說，軍公教憑甚麼領得比勞工多？答案就是，軍公教在民國84年採新制後，提撥的比當前勞工多很多。年輕人或勞工如果不相信，去問自己的父母或親朋好友，比較一下軍公教勞每月繳費的情形，就會清楚。至於第二個論述，年輕人薪資水準本是和政府的經濟政策與發展成效有關，政府巧妙地避開自己的責任，刻意將軍公教退休金拿出來比，居心何在？

想必有許多人有買過民間的儲蓄保險，三十年前利息高時所購買的保險，如今到期要領回，保險公司如果說：「現在利率這麼低，你好意思領這麼多，甚至超過大學畢業生的薪資？」請問你會如何回應？保險公司過去是如何地勸說你，拉你買保險，如今就在你領回本金與利息時，為了公司永續經營，硬生生刪減30%，

你又會如何？

不要說，你會和保險公司爭到底，連政府也不容許保險公司有這此鴨霸作為！至今，台灣尚沒有保險公司如此幹，而是政府在示範。再說，近年來雖然台灣經濟景氣不是很好，各行業年終獎金都縮水了，卻只有保險業者一枝獨秀。何以會如此？政府擁有比私人保險公司百倍大的保險基金，卻不如私人企業年年可以賺錢還分紅，這又是怎麼回事呢？

若是因為政府法定的提撥比例過重，才讓軍公教勞的退休基金面臨財務危機，那麼，可以去調整政府法定提撥比例以減少負擔，如此，不會有溯及既往的問題，也一樣可以延後基金破產時間，政府為何不這麼做呢？更要問的是，政府手握以兆計的基金，為什麼不能像私人企業來賺錢呢？

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