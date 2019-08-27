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【年改釋憲】汪浩／國民黨要如何恢復軍公教被砍的年金？

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●汪浩／北京大學法律系學士畢業，英國牛津大學聖安東尼學院國際關係學博士，出生於上海，曾在倫敦、香港從事金融工作，現居台北，研究台灣近代史和國際關係。

最近台灣的年金改革釋憲案結果出爐，蔡政府年改基本合憲。其實，台灣軍公教年金面臨破產風險是有其結構性原因的。考試院銓敘部於2013年2月公布的資料顯示，軍公教各基金失衡年度分別為2011年、2020年及2018年，基金用盡年度分別為2019年、2031年及2027年，其中尤以軍職退休基金最為嚴重。軍公教退撫制度的潛藏負債高達新台幣8.5兆。

首先，台灣公教平均退休年齡55歲，軍人43歲，而OECD國家都在60歲以上，台灣勞工平均退休年齡也只有61歲。台灣人口老齡化而勞動參與率嚴重偏低，與軍公教退休過早有些關係，55-59歲的勞動參與率，台灣55%，韓國72%，日本81%，美國78%；60-64歲，台灣36%，韓國61%，日本65%，美國55%。

其次，台灣軍公教所得替代率平均90%多，而OECD國家55%左右。所得替代率過高也是拖垮年金的重要原因。就平均數而言，全台灣老師退休後每個月平均領六萬多元，而每個月領超過四萬元的退休公務員占領月退公務員的84％。

再次，台灣人均壽命80多歲，比幾十年前軍公教年金開始實行時增加了許多，而少子化問題嚴重，這就造成現職軍公教與退休軍公教的供養比率嚴重惡化，早已遠低於2:1，年金面臨入不敷出的問題。

最後，由於市場利率逐步降低，政府財政補貼軍公教18%優惠存款的利息差額逐年增加，年支出1000多億，佔政府年度總開資約4%，而且金額越來越大。

現在，政府開支65%用於人事，主要是現役軍公教薪資和18趴補貼，許多地方政府更是不堪重負。

這樣的結構性問題，無論誰當總統，軍公教年金都會破產，蔡政府的改革，只是推遲了這種破產二十年。如果韓國瑜當總統後，真的恢復年改前的軍公教待遇，那年金在他任期內就會破產。到時，是全民買單，還是國民黨買單呢？

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