【年改釋憲】錢世傑／不靠政府退休金，還能靠誰？

▲退休基金已經面臨收入少於支出，且即將見底的窘境，這是當年設計制度者所沒有想到的情況。（圖／pakutaso）

●錢世傑Dr. J／低調的法律及投資研究者

幫子女買房的退休世代

老謝是一名基層公務員，辛勤一輩子，除了80、90年代有明顯的加薪外，隨著國內經濟成長性走緩，政府極少調整薪資，四、五萬元的薪資養了一家四口，餓不死但也沒吃很飽，唯一讓人心動的就是穩定與保障。

前幾年，頭髮鬢角業已花白的老謝，想著也差不多接近60歲，工作上看起來已經沒啥升官發財的機會，這些年來省吃儉用地還攢了一些積蓄，搭配上月退的退休金，不要想著能到巴黎旅遊，八里也是一種享受的方式，一樣可以讓自己退休生活健康快樂。

想到這裡，對著退休的生活充滿著憧憬，牙一咬、心一橫，提出了退休申請，準備迎接設想中的退休人生；沒想到甫一退休，年方30歲、領著不到35K的兒子也到了成家立業買房子的年齡，三催四請似乎引不起買屋動念，死拖活拉地帶著兒子四處看房，不知是哪裡給的勇氣，居然沒看了幾間房，就幫兒子挑了間地段離捷運站不遠，勉強隔了兩房的千萬小宅。

眼看兒子也不想繳錢買房，存款簿更是沒幾個子，只好再咬一次牙，自備款、貸款都先幫忙繳了，其中自備款已經讓退休準備金剩下不到一半，每個月還要幫忙繳交2萬多元的貸款，而且一繳還要30年；心想到了退休居然還要吃這個苦，但為了兒子，加上每個月還有一些退休金，也就咬牙忍了下來。

大法官：政府沒錢，可以調整退休金

沒想到政府在106年通過了「公務人員退休資遣撫卹法」，讓退休軍公教人員少領了一些錢，導致嚴重反彈，像是前文的老謝，也因為退休生活過度依賴退休金，加上替兒子花了一筆大錢，導致生活陷入困頓，只能期待大法官釋憲解釋，能夠讓他們恢復退休金的原始水平…。

108年8月23日，司法院召開記者會，大法官會議做出連續第781、782、783號解釋，針對近年來頗受爭議的退休金做出解釋，潑了申請釋憲的眾多退休人員一盆冷水，茲將重點摘要如下：

1.以舊制年資計算之退休金、優存利息等都是屬於「恩給制」（註1）的產物 ，立法機關享有較大的立法空間，是否違反信賴保護原則採取比較寬鬆的審查標準。簡單來說，少付未必違憲。

2.很多人抱怨都已經退休了，為何新制定的法律還能適用於我呢？是否違反法律不溯及既往原則？大法官解釋對此很明確表示，沒有違反，因為修法後繼續存在的事實（退休金還在發）並無不溯及既往之原則。

3.信賴保護原則的問題：很多人抱怨當初相信政府在退休後可以給付退休金，現在卻變少了。對此大法官解釋也說明：信賴保護原則著重於法律上的安定，但政府也要面對千變萬化的社會、即時因應，兩者都很重要，所以老人活得久、過早退休導致給付金額攀升，又加上少子化導致繳錢的人數變少，退休基金已經面臨收入少於支出，且即將見底的窘境，這是當年設計制度者所沒有想到的情況。

靠山山倒，靠自己最好

雖然退休制度改變，但只是延緩退休基金破產的時程，看著現在出生人口已經跌破20萬，去（107）年才18.1萬人，未來更是向12萬人邁進，期待退休金制度可以起死為生，根本是緣木求魚。

政府的政策未必可靠，在選票第一的考量下，政府許多政策都只是短期特效藥，像是濫發補助、亂發年金、隨便承諾建設支票等，都讓政府愈來愈短視近利，先當選最重要，政府沒錢再說。因此，在此背景下，我們想要安穩退休，一定要建立二個重要的觀念：

1. 不要相信政府的承諾、剔除政府撥付的退休金做為退休財源。

老一輩總是覺得買房比較好，那是因為戰後嬰兒潮的紅利所導致時代的特徵值，但未來人口長期減少，老化、少子化至少30年，房地產不一定是一個好的投資、保值的投資標的。

本文的老謝硬是替下一代選擇一個自己覺得對的選項，把自己的退休金拿來替兒子買房，還要使用來源不穩定的退休金繳付每月貸款，對於逐漸失去工作能力的自己，這樣子的選擇實在是太沉重的壓力；兒孫自有孫福，讓下一代自行闖蕩吧！

2. 強化自我財務規劃。

在即將退休或業已退休之際，最重要是將資產配置在穩定、低風險、創造穩定現金流的項目，像是不動產投資貸款給付期間長，未來趨勢不明顯，並不推薦這類型的標的；如果不會投資，放在定存、債券（非高配息），以及類似於0050國內外一籃子標的之ETF。

註1：早期強勢政府的年代，相對公務人員的限制也很多，學說上認為兩者處於「特別權力關係」，因此為酬庸其功績與貢獻，所以由政府主動撥付一定退休金，此一制度稱之為「恩給制」。

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