ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

張競／日韓放下敵意？北京顯現「斡旋」功力

雲論

▲日本外相河野太郎21日於北京與南韓外長康京和開啟雙邊會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲雲論作者張競（圖／張競提供）

●張競／中華戰略學會研究員。

本月21日中日韓三方在北京古北水鎮舉辦為期三日第九屆三方外長會議，中國大陸國務委員兼外交部長王毅、日本外務大臣河野太郎以及韓國外交部長康京和代表出席。

嚴格上來說，此項外交例會通常都會循例發表官樣文章會議公報，基本上總會是會漫天表達承諾，卻絕不做出任何保證，把各種外交辭令場面話說足。因此會後針對推動三方自由貿易協定，落實《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）以及朝鮮半島無核化等議題，充分表達共識，其實並不令人意外。

▲美日韓三邊會談時，日本外相河野太郎與南韓外長康京和拒絕握手，讓美國尷尬不已。（圖／路透）

但是在此時刻，日韓雙方因為貿易爭議，關係滑落谷底，能夠讓其外長循例出席就已經相當不簡單，同時還能夠在會期中，順利讓各方分別舉行雙邊對話，這就更加困難。但是從開會前夕20日晚宴中，日韓雙方代表河野太郎與康京和無視對方存在，全場皆未交談冷漠以對，到次日仍然能夠讓雙邊對話成局，北京確實顯現出其外交斡旋功力。

依據消息人士會後透露，日韓雙邊對話直至正式議程登場前，其實都還未敲定議程，當然雙方幕僚都會儘量協商聯繫，做好各項會前準備，但是如何能夠讓首長下定決心，這就必須有適當方面人士積極介入，才有可能讓雙方都有臺階可下，願意讓對話成局，因此其中微妙關係就可看出國際地位變化。

其實美國在本次中日韓三方外長會議前，針對日韓間紛爭，已經派出國家安全顧問波頓（John Bolton）在兩國間進行穿梭外交，但就是無法讓兩國願意當面磋商解決歧見，因此雙方根本就毫無相互溝通解決矛盾意願。

▲美國國家安全顧問波頓（John Bolton）。（圖／路透社）

在國際外交上，通過第三國介入來解決爭端，其實有斡旋與調停（good offices and mediation）兩種層次；斡旋基本上是運用各種聯繫與遊說活動，建立爭議各方願意進行溝通談判之情境條件，但是本身並不介入後續過程，完全交由爭端當事國來自行處置。但調停就必須更積極介入，除掉要將爭議各方拉上談判桌外，更要提出建議方案，作為進行協商談判起始點。

但是很多國際條約與國際社會不成文之運作規範，其實未將兩者作出極為嚴格區分；因此中介第三國究竟要做到何種地步，如何拿捏本身所涉入程度，其實就要看爭議各方以及中介者意願而定。

說實在話，以北京在國際社會向來不干涉他國內政之基本立場來說，願意在國際紛爭中擔任調解者，其實已經相當不簡單。特別是在日韓雙方歷史恩怨如此複雜架構下，願意擔任中介者，其實是對本身國際聲望與威信嚴重考驗。特別是在中日韓三方外長會議中，任何雙邊會談都屬於議程外之附屬對話（sideline），能夠成局當然很好，但若是任何一方無意配合，北京亦無法讓其就範。

▲北京促成雙方進行對話，就算沒有任何結果，其實是展現出居中斡旋功力。（圖／記者曾俊豪攝）

特別是在日韓雙方關係議程中，還有項迫在眉睫面臨中止之情報交換保護協定（GSOMIA），此項情報交換協議在表面上是指向朝鮮，但其中亦包括雙方對於共同合作掌握大陸軍事動態之潛在意涵；因此北京願意促成雙方溝通商談，其實表達出相當微妙態度與立場，這確實值得吾人思考其中奧妙。

儘管日韓外長對話最後並未達成任何具體協議，但國際外交本來就有很多動作具有象徵意義，買賣不成仁義在，見面總是好商量，至少東京與首爾能夠當面將立場表達清楚明白，總比隔空喊話來得好；因此北京促成雙方進行對話，就算沒有任何結果，其實是展現出居中斡旋功力，這項外交跡象才是吾人必須關注重點。

熱門推薦》

►中國為何對貿易戰「火上加油」？

►航太工業發展漸好？台韓持續龜兔賽跑

►看更多【張競】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 張競 雲論張競 日本 韓國 中國 日韓貿易戰 日韓衝突 王毅 美國
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
何思慎／日韓持續交惡　中國趁勢抗美
張競／日韓放下敵意？北京顯現「斡旋」功力
【年改釋憲】楊穎超／魚死網破的司法公信力
【年改釋憲】錢世傑／不靠政府退休金，還能靠誰？
夫妻離婚 小孩監護權歸誰 法院如何判斷子女最佳利..

推薦閱讀

【年改釋憲】汪浩／國民黨要如何恢復軍公教被砍的年金..

尤里安／航太工業發展漸好？台韓持續龜兔賽跑

白依／「出色」三傑，將終結藍綠「互相比爛」局面

【年改釋憲】錢世傑／不靠政府退休金，還能靠誰？

人類集體潛意識中的陰影：為什麼我們會怕鬼？

【年改釋憲】薛承泰／年改釋憲讓「八二三」更悲壯

謝金河／格陵蘭島的誘惑　為什麼川普非買不可？

吳淡如／女人選男人，往往反映出妳要什麼人生

林忠正／台灣經濟低成長率　怪罪藍綠惡鬥？

李沃牆／健保虧損黑洞愈挖愈大 　該全民買單？

相關文章

【年改釋憲】楊穎超／魚死網破的司法公信力

【年改釋憲】楊穎超／魚死網破的司法公信力

本文從權力分立角度切入，認為大法官們採取接近行政機關的立場，未能彰顯司法體系的獨立性，導致公信力受損，這對凡事泛政治化的台灣而言，是相當可惜..

1小時前

【年改釋憲】錢世傑／不靠政府退休金，還能靠誰？

【年改釋憲】錢世傑／不靠政府退休金，還能靠誰？

美籍大學生來台攻讀遺失皮夾　美魔女副所長流利英文搞定

美籍大學生來台攻讀遺失皮夾　美魔女副所長流利英文搞定

去日本鳥取縣旅遊有補助？　外交部：新型態詐騙

去日本鳥取縣旅遊有補助？　外交部：新型態詐騙

遭酒駕男撞翻車！警消救走駕駛老翁「沒看見老婦」…卡6小時緩慢流血亡

遭酒駕男撞翻車！警消救走駕駛老翁「沒看見老婦」…卡6小時緩慢流血亡

讀者迴響

行動法庭

夫妻離婚 小孩監護權歸誰 法院如何判斷子女最佳利益｜行動法庭 第28集

夫妻離婚 小孩監護權歸誰 法院如何判斷子女最佳利益｜行動法庭 第28集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

國民黨要如何恢復軍公教被砍的年..

國民黨要如何恢復軍公教被砍的年..

航太工業發展漸好？台韓持續龜兔..

白依／「出色」三傑，將終結藍綠..

不靠政府退休金，還能靠誰？

人類集體潛意識中的陰影：為什麼..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面