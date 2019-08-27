張競／日韓放下敵意？北京顯現「斡旋」功力

▲日本外相河野太郎21日於北京與南韓外長康京和開啟雙邊會談。（圖／達志影像／美聯社）

●張競／中華戰略學會研究員。

本月21日中日韓三方在北京古北水鎮舉辦為期三日第九屆三方外長會議，中國大陸國務委員兼外交部長王毅、日本外務大臣河野太郎以及韓國外交部長康京和代表出席。

嚴格上來說，此項外交例會通常都會循例發表官樣文章會議公報，基本上總會是會漫天表達承諾，卻絕不做出任何保證，把各種外交辭令場面話說足。因此會後針對推動三方自由貿易協定，落實《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）以及朝鮮半島無核化等議題，充分表達共識，其實並不令人意外。

▲美日韓三邊會談時，日本外相河野太郎與南韓外長康京和拒絕握手，讓美國尷尬不已。（圖／路透）

但是在此時刻，日韓雙方因為貿易爭議，關係滑落谷底，能夠讓其外長循例出席就已經相當不簡單，同時還能夠在會期中，順利讓各方分別舉行雙邊對話，這就更加困難。但是從開會前夕20日晚宴中，日韓雙方代表河野太郎與康京和無視對方存在，全場皆未交談冷漠以對，到次日仍然能夠讓雙邊對話成局，北京確實顯現出其外交斡旋功力。

依據消息人士會後透露，日韓雙邊對話直至正式議程登場前，其實都還未敲定議程，當然雙方幕僚都會儘量協商聯繫，做好各項會前準備，但是如何能夠讓首長下定決心，這就必須有適當方面人士積極介入，才有可能讓雙方都有臺階可下，願意讓對話成局，因此其中微妙關係就可看出國際地位變化。

其實美國在本次中日韓三方外長會議前，針對日韓間紛爭，已經派出國家安全顧問波頓（John Bolton）在兩國間進行穿梭外交，但就是無法讓兩國願意當面磋商解決歧見，因此雙方根本就毫無相互溝通解決矛盾意願。

▲美國國家安全顧問波頓（John Bolton）。（圖／路透社）

在國際外交上，通過第三國介入來解決爭端，其實有斡旋與調停（good offices and mediation）兩種層次；斡旋基本上是運用各種聯繫與遊說活動，建立爭議各方願意進行溝通談判之情境條件，但是本身並不介入後續過程，完全交由爭端當事國來自行處置。但調停就必須更積極介入，除掉要將爭議各方拉上談判桌外，更要提出建議方案，作為進行協商談判起始點。

但是很多國際條約與國際社會不成文之運作規範，其實未將兩者作出極為嚴格區分；因此中介第三國究竟要做到何種地步，如何拿捏本身所涉入程度，其實就要看爭議各方以及中介者意願而定。

說實在話，以北京在國際社會向來不干涉他國內政之基本立場來說，願意在國際紛爭中擔任調解者，其實已經相當不簡單。特別是在日韓雙方歷史恩怨如此複雜架構下，願意擔任中介者，其實是對本身國際聲望與威信嚴重考驗。特別是在中日韓三方外長會議中，任何雙邊會談都屬於議程外之附屬對話（sideline），能夠成局當然很好，但若是任何一方無意配合，北京亦無法讓其就範。

▲北京促成雙方進行對話，就算沒有任何結果，其實是展現出居中斡旋功力。（圖／記者曾俊豪攝）

特別是在日韓雙方關係議程中，還有項迫在眉睫面臨中止之情報交換保護協定（GSOMIA），此項情報交換協議在表面上是指向朝鮮，但其中亦包括雙方對於共同合作掌握大陸軍事動態之潛在意涵；因此北京願意促成雙方溝通商談，其實表達出相當微妙態度與立場，這確實值得吾人思考其中奧妙。

儘管日韓外長對話最後並未達成任何具體協議，但國際外交本來就有很多動作具有象徵意義，買賣不成仁義在，見面總是好商量，至少東京與首爾能夠當面將立場表達清楚明白，總比隔空喊話來得好；因此北京促成雙方進行對話，就算沒有任何結果，其實是展現出居中斡旋功力，這項外交跡象才是吾人必須關注重點。

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