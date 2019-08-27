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【年改釋憲】楊穎超／魚死網破的司法公信力

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 ●楊穎超／台大國家發展所博士，曾於北京清大、南京大學蹲點研究。關注美中台、兩岸政經發展、交流議題。現於大學任教。

8月23日大法官會議剛通過對軍公教年金改革的釋憲案，做成釋字第781、782、783號解釋，宣告年改相關法律條文大部分合憲，小部分違憲。這三個案子很不好辦，尤其在面對少子化與未來其他年金及社會福利制度可能的崩壞，大法官們處理這系列的第一案，很難做到能讓所有人滿意的解釋。目前多數評論來自於解釋文是否傷害了軍公教族群權利方面的討論，本文則從權力分立角度切入，認為大法官們採取接近行政機關的立場，未能彰顯司法體系的獨立性，導致公信力受損，這對凡事泛政治化的台灣而言，是相當可惜之事。

大法官會議，或者說違憲審查制度（Judicial Review）是指司法機關可對國會通過的法律或行政機關行為，進行審議並宣告是否違憲的制度。當初在美國形成的原因，就是為了要制衡立法行政兩權。而人民所期待大法官者，是在其他政治力量過度侵害人民權利時，挺身保護個人及少數價值。然而，在此次釋憲案中，大法官們看來與行政機關的立場類似，甚至可說是將同樣理由再講一遍，輸的人還是覺得不服氣，唯一宣告違憲的部分又傷害了更弱勢的年輕博士利益，這不是一個符合當初尋求制衡與保護弱勢設立宗旨的釋憲案。

細言之，解釋文中主談衡量公共利益與個人信賴利益的輕重，論點大致不脫蔡政府先前強推年改案的辯詞，也就是政府越來越窮，年改案符合公共利益。而當時蔡政府部分官員講話刺耳，也很少解釋既然越來越窮，為何不先動更快要破產的勞保，或者改革更有公共利益意義的老農津貼或農保，反而任由某些名嘴把軍公教族群與勞農族群對立起來，將之塑造成拖垮台灣財政的元兇。

 ▲釋憲結果出爐前，八百壯士到司法院前集會抗議。（圖／記者宋良義攝）

也就是說，即便推動這個案子有公共利益的必要，但由於其他族群的側目與軍公教的不平，蔡政府已經把它操作成一個割裂社會的行為了。軍公教群體把這些案子推到大法官會議來，是還願意相信大法官們的公信力，至少不枉人民權利守護神之名。所以此次釋憲，大法官們本來可以透過說理過程，重新肯定軍公教過去的貢獻，稍微撫平之前社會割裂的傷害，也提示本案對其他社會福利或保險政策的意義，還能批評行政機構嘴巴上講沒錢，實則前瞻計畫、減稅等大撒錢的作為，趁機端正一下民選政府政策買票的風氣，甚至可以指出未來立法院修法補救方向，給人民一點希望。

但他們只是重複或繁複了行政部門的觀點，輕易地讓社會認為大法官們站在行政部門這邊，造成了社會持續的割裂。甚至放鬆對雙薪教授的管制，使論者懷疑大法官們在留退休後路，並排擠年輕博士進入學界的道路，借用立委黃國昌一句評論：如此結果，「比較好嗎？」

這實在是個相當大的遺憾。尤其在幾乎年年選舉，凡事泛政治化的台灣，很需要一個相對獨立客觀機構，可在必要時刻定分止爭、團結社會。而這個必要時刻很快就要來臨，就是明年的總統大選。現在許多人將此案理解成政府不同部門缺乏分立制衡，所以評論認為，人民只能回到政治，去為權利和公理繼續奮鬥。在中選會等獨立機構一一淪陷的今日，當明年選舉結果稍不清楚，這個政治是和平的，還是有可能轉為暴烈的呢？如果不想把局勢搞到魚死網破的結果，藍綠領袖們都應該要未雨綢繆一下。

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