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何思慎／日韓持續交惡　中國趁勢抗美

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▲中日韓三方會面，左起為南韓外長康京和、日本外相河野太郎和中國外長王毅。（圖／翻攝自中國外交部）

●何思慎／輔仁大學日文系所特聘教授

南韓決定自本月24日起不再延續2016年11月啟動的《日韓軍事情報保護協定》（GSOMIA），並指協定將在3個月後失效。日韓關係惡化程度令美國不安，發表聲明對南韓的處置不以為然，要求日、韓盡速對話，恢復正常關係。

日本安倍首相的經濟施壓不僅未使南韓總統文在寅在日、韓「徵用工賠償爭端」中態度軟化，更使日韓關係陷入「政冷經冷」的困境，此雖未撼動美日韓同盟關係，但無疑有損美國老大哥顏面，亦將使美、日、韓在因應東亞周邊緊急事態時遇到麻煩。

《紐約時報》指出，南韓不顧美國的反對決定放棄與日本共享軍事情報，證明美國在該地區的存在感正在下降。美國總統川普對日韓爭端輕率以對，終使華府的「幕後外交」難以奏效，在日、韓間構築的外交防火牆失守，日韓爭端從經貿延燒到安保。

在文在寅祭出終止GSOMIA後，安倍仍未軟化，堅持將南韓移出「貿易白名單」，而文在寅亦無視美國的外交喊話，25日在日、韓「獨島」主權爭端上再闢戰線，擴大旨在驗收「獨島」防禦的「東海領土防衛演習」。日韓關係儼然成為美國因應北韓及中俄問題的最大破口，亦危及川普的「印太戰略」謀畫。

▲美國總統川普對日韓爭端輕率以對，終使華府的「幕後外交」難以奏效。（圖／路透）

在民氣可用下，安倍與文在寅皆不願示弱，以免遭民意所棄，招來國內政治上的災難。為展現與日對抗的決心，文在寅不僅加碼「獨島演習」，21日更添柴火，針對日本食品及農產品等總計17個品項加強放射性物質檢查。

《日本經濟新聞》評論員秋田浩之認為，從經濟層面來看，中國的重要性已開始明顯超過日本。再者，隨著北韓擁核，日本、南韓對北韓政策的方向變得完全相反。日本為應對核武威脅，與美合作，轉向封鎖北韓的方向，但南韓更重視防止核戰，加快與北韓和解，亦即在最關鍵的對朝政策上，日、韓出現明顯分歧。南韓視支持兩韓和解的中國為較日本更重要的合作夥伴。

中、韓接近的同時，川普經貿上的單邊主義亦使中、日在外交上彼此取暖。由於美中貿易戰激化，川普將日、韓推向中國，使北京在調停日韓爭端上更具戰略位置，此可見諸中、日、韓將合作推進攸關東亞整合的「中日韓+X」構想。

在川普「退群」多邊自由貿易機制後，北京與日、韓共進，建構以「日中韓FTA」及RCEP為經緯的亞太自貿體制漸趨贏得域內國家共鳴，此將使習近平在「後川普時代」取得抗美的主場優勢。

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