108新課綱上路　下課後才是戰場的開始！

▲孩子在面對未來世界，具備該有的知識，只是最起碼的基礎，真正關鍵的反而是知識之外的能力。（圖／新北市動保處提供）

●李偉文／作家，長期關注環境與教育，經營「李偉文官方粉絲團」粉絲專頁。

許多朋友在孩子上了中學之後，就棄守教養的責任，因為孩子功課壓力愈來愈大，休閒時間很有限，所以孩子除了上學，課餘時間幾乎就「外包」給補習班了。

父母親不只是消極地想辦法「彌補」學校教育的不足，而是要積極地把下課以後的時間當作一個完整的教育領域去用心營造與規劃，包括從想像力、創造力到冒險、獨立自主，溝通協調等等非常重要的能力……。

雖然說人類社會從古至今就不斷在發展中，但是絕對沒有這二十年來的變化速度這麼劇烈。當社會結構與生活方式改變，相隨而生的產業與謀生所需的技能當然也就跟著改變，因此孩子現在透過教育想獲得的知識與技能勢必跟父母親小時候不一樣，而學校的樣貌與功能也隨著科技的進展而大有不同。

知識數位化、學習門檻降低

比如說，在不久以前，學校還是我們獲得有系統知識的唯一地方，而且自古以來，知識往往由少數貴族或掌權階級所壟斷，直到近代，學習還是有門檻的，比如說你沒有當醫生，就不知道處方該怎麼開，你沒當老師，就不知道教案該怎麼寫，但是來到現今網路時代，所有單位都把各自擁有的知識數位化，全世界最頂尖的大學紛紛把老師上課的影片與資料全都公布於網路上，免費供大家使用，各個政府部門或民間公益團體，為了降低城鄉學習落差，中小學的所有課程都邀請了最棒的老師錄製教學影片放在網路上免費供大家使用。

網路學習的優點是課程教材一天24小時永遠在網路上面，你可以隨時學習，看不懂再看一遍，二遍、三遍都可以，也可以隨時停下來思考，不會像在課堂上課時，一個恍神沒有聽清楚老師說的，後面也許就跟不上了，於是整節課只好放空，若沒有機會請教老師或同學那些不懂的地方，往後的課程就更聽不懂，只好放棄學習了。

▲網路學習的優點是課程教材一天24小時永遠在網路上面，可以隨時學習。 （示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

當學生可以從網路上自由的學習時，就掌握了自己挑老師的權力，不必遷就教學方式和你不對盤的老師，當然，那些在混的老師，也即將在網路學習時代被淘汰。

未來能存活下來的老師，除了加強教學技巧之外，如何善加利用網路的學習工具，誘導學生的學習動機，並且能夠訓練學生思辨的能力，才算是稱職的老師。對於學生而言，只要有心，也就是有動機，不管在什麼地點，都可以獲得有系統的知識，因此，如何引起孩子的學習動機，比學校老師教什麼東西還來得重要，這也是這些年實驗學校如雨後春筍迅速增加的原因。

下課後的時間更要用心營造與規劃

回到台灣的現況而言，我覺得不管那個鄉鎮或都市，幼稚園與小學的水準或值得信賴度，普遍來講都很一致，換句話說，讀那個小學差別都不太，但是，到了國中階段，要選擇那個國中，或那個類型的國中，大家似乎就有很多不同的意見。的確，國中階段，是孩子求學階段最艱困難熬的時期了，除了青春期身心成長必然帶來的風暴之外，升學壓力也是一生各階段中最大的挑戰（因為考得好不好，一翻兩瞪眼，不像考大學或研究所，有許多不同的選擇，相對壓力就小，同時那時後年紀也比國中時大，較成熟，承受壓力的能耐也會強一點）。

但是許多朋友卻在孩子上了中學之後，就棄守教養的責任，因為孩子功課壓力愈來愈大，休閒時間很有限，所以孩子除了上學，課餘時間幾乎就「外包」給補習班了。的確，相信到了中學之後，大部份的家長對於孩子功課學業上所能著墨的地方就愈來愈少，不過這個時候我覺得父母親的角色反而更加重要，要更加用心地安排孩子下課後的生活。

▲孩子下課後的時間更要用心營造與規劃。（圖／記者林世文攝）

孩子在面對未來世界，具備該有的知識，只是最起碼的基礎，真正關鍵的反而是知識之外的能力。學校課程有結構與體制上的限制，身為家長是改變不了的，我覺得每個父母親都必須要有自力救濟的心理準備，不只是消極地想辦法「彌補」學校教育的不足而已，而是要積極地把下課以後的時間當作一個完整的教育領域去用心營造與規劃。

這個領域包括從想像力、創造力到冒險、獨立自主，溝通協調等等非常重要的能力，我建議家長可以幫孩子組成「共學團體」，找幾個學伴成立課外學習團體，或參加社團活動來學會各種大能力。

同儕共學CP值更高！

別以為孩子在學校就叫做團體學習，那充其量只是跟三十個學生同坐一個教室罷了；所以，孩子放學之後的課外時間，千萬要好好規劃。

跟一群自己的好朋友在一起的「共學團體」，即便都只是學習而不是玩樂，過程也都是快樂的。

何況現在的孩子非常欠缺團體討論和團隊運作的機會，在我們以前時代可能相對容易，跟街坊鄰居孩子一起長大，經常跟不同年齡層的小孩打混磨練。然而，目前這些條件都不見了，孩子多被局限在課堂上單方面聽課，同學互動變得很難。組成課外「共學團體」，家長的負擔也比較小，就時間資源來說，家長不必自己陪小孩，如果有四個家庭輪流，各自負責四分之一的時間，是還可以容許的；如果要使用外部資源或外聘老師，對只要付四分之一的錢，經濟上也還是可以承受的。而且「共學團體」不但節省家長的時間跟金錢，還能整合彼此的人脈和資源，享有四倍、五倍的加乘效果，絕對比一個人單打獨鬥有更多好處。這是一種對於家長來說比較容易的自力救濟之道。

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