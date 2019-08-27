投書／重啟核四是檢討能源政策的真議題

▲國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團上周提出能源政策，主張「有條件重啟核四」。（圖／翻攝自羅智強臉書）



●林義鈜／前台大醫院心臟血管外科主治醫師、東海大學工業工程暨經營管理博士

報告侯市長，重啟核四是真議題，絕非假議題，絕對是認真檢討台灣能源政策，更是讓國人認知蔡政府能源政策，是如何欺騙社會大眾的真議題。早在2005年，時任民進黨不分區立委的蔡英文就指稱，台灣必須靠電能帶動經濟，核四一定要興建；2008年，當蔡英文就任民進黨主席時卻反向操弄，指稱台灣必須推動無核家園，核四一定要廢除；而今，卻因缺電問題又要重啟較舊的核二廠。昨是今非，如此髮夾彎的政策反覆，兩度成為執政黨，難道沒有一套一以貫之的能源政策？亦或是，能源政策僅僅是執政黨用來勝選與政治操弄的工具。所以，能源政策反反覆覆。的確，不僅侯市長關心，全體國人更關切的是核廢料的處理議題。正如前行政院院長張善政所言，核廢料早在他任內，即已編列預算送法國精煉、濃縮和固化處理，但此案被後來執政的蔡政府退回。所以核廢料不是不能處理，是蔡政府的政治算計，不願處理，故意讓國人恐慌。

錯誤的政策，比貪污更嚴重。以無核家園的訴求為例，因封存核四，國際仲裁判台電須賠付奇異總計55.85億元，再加上，耗費80億買的燃料棒，卻以20億的價格賤賣給美商全球核燃料公司（Global Nuclear Fuel）。正如台電發言人徐造華的誠實回應：「燃料棒運出後，核四就不可能重啟。」顯然的，燃料束的外運，從來不是經濟考量，而是政治考量，是蔡政府要拔除核四重啟的希望！

▲燃料束運出核四廠 。（圖／記者郭世賢攝）



更荒謬是，蔡政府為平息台中火力發電污染嚴重及缺電問題，竟然寧願重啟較舊的核二廠，而不願意啟動已經花費納稅人三千億的核四新廠，僅僅為了遂行執政黨的政治操弄，而可以不顧國人的安危，這是什麼樣的心態？殊不知，許多民眾早已質疑，為何捨棄好的新電廠不用，而要重啟老舊的核二廠？因此，依近期民調可知，已有近五成五的民眾同意重啟核四，甚至是高達七成的18至29歲年輕人支持核電。再根據去年以核養綠的公投結果，超過六百萬的國人不願再被空氣汙染，並要求在安全無虞下，支持核四全面啟動。

就再生能源而言，筆者非常同意蔡政府為國家永續發展，發展再生能源的政策方向。然而，不論是太陽能或風力發電，一直面臨無法找到最有效，且符合在地的可再生能源方式的困境。更何況，又皆屬於不穩定、成本高、經濟效益仍低的發展階段。問題是，為何政府要將穩定又便宜的能源停掉，而去使用又貴又不甚穩定的再生能源？台灣能源問題都泛政治化，僅有政客用於政治算計的能源政，而無真正對症下藥、對準問題的能源政策。

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