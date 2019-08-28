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宋兆文／天花亂墜的兩岸「軍事忽悠家」？

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▲筆者力挺部分名嘴口中所謂不堪一擊的國軍，已經從1949到現在，保護我們國家安全和民主自由。（圖／國防部提供）

●宋兆文／前海軍陸戰隊上校、現為國防部資深諮詢委員，國軍將領與兩岸三地媒體稱「宋老師」，著有《決戰釣魚台》、《遙遠的國土》、《釣魚台戰役》。

「忽悠」這兩字是大陸用語，是唬弄欺騙的意思，現在兩岸軍事忽悠家，為數不少，這些人為求知名度，雖然欠缺軍事素養，但是卻敢「夸夸其言」的滿嘴胡說八道。

大陸上實在看不下去網民，給這些說大話的人，虛擬一個軍事組織，叫做「戰略忽悠局」，局長是解放軍退役少將張召忠、政治委員-金燦榮、副局長-房兵、台灣科科長-曹長青、北美站駐美國聯絡處幹事-章家敦、北美站駐加拿大負責人-平可夫、幹事-杜文龍、滕建群、殷罡、台北站站長-蔡英文。

除蔡英文和平可夫以外，他們都是把大陸武器系統和戰力，講得天花亂墬，誇大到宇宙無敵，然後把國軍的武器系統，貶成無用無效的破銅爛鐵，國軍戰力根本不堪一擊，這種論調講多了，騙騙普通民眾尚可，但是有識的大陸網民卻不相信。

因為這些無用無效破銅爛鐵的裝備，已經與時並進支撐台灣71年了，所謂不堪一擊的國軍，從1949到現在，一直在保護我們國家安全和民主自由。

既然是破銅爛鐵，為何美國對台任何一筆軍售，大陸官方媒體與這些人，為了拍當局馬屁，就表現出氣得跳腳，急得破口大罵的樣子？所以就把這些人納入「戰略忽悠局」的異次元世界組織。

▲F-16V作為第5代戰機前之過渡機種，但性能及價格比（C/P值）通常比第五代戰機更具優勢。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）

8月第四週，香港鳳凰衛視的評論員宋忠平（畢業於解放軍二砲工程學院）對香港中通社記者批評，美國售台F-16V，是一筆凱子軍售，「花四代機的價格買即將淘汰的三代機」，目的是向美國交保護費，讓美國支持蔡英文連任2020年大選。

虧宋忠平還是二砲工程學院畢業的，連F-16V具備先進航電系統、內建電戰套件、數據鏈路、ASEA雷達及部分匿蹤等功能，均符合國際主流標準，為第四點五代戰機的基本軍事常識都不懂，二砲工程學院的水準讓人搖頭啊！

依據國際主流標準，第四點五代戰機是提升第四代戰機航電及作戰能力，具主動電子掃描陣列雷達、資料鏈路傳遞、提升型航電系統，作為第5代戰機前之過渡機種，但性能及價格比（C/P值）通常比第五代戰機更具優勢。

大陸「戰略忽悠局」固然可笑，可是我們國內的軍事忽悠家，卻具備傻子水準，比大陸戰略忽悠局更勝一籌。最驚人的名言，就是主張用雄二E巡弋飛彈攻擊三峽大壩，以此為自己壯膽，順便欺騙選票！

▲三峽大壩，壩體用特殊高強度鋼筋水泥建造，遠比軍事碉堡要堅固。（圖／CFP）

傻子卻沒考慮到，如果攻擊成功，當然會造成下游地區上百萬人的死亡，以及鉅額的大陸經濟損失，如此一來，絕對遭致共軍毀滅性報復，若使用低當量中子彈攻擊全台，會有上千萬人喪命，並使中共武力犯台輕而易舉，而且拿下的台灣大部分仍然堪用！

首先要請大家了解，三峽大壩總容量393億立方公尺，集水面積1百萬平方公里，壩體用特殊高強度鋼筋水泥建造，是可抗小型核武攻擊的超級水壩，巡弋飛彈的彈頭威力有限，而三峽大壩的壩體遠比軍事碉堡要堅固，就算射200枚過去，只會造成表面的坑坑疤疤，想要炸毀是不容易的。

共軍犯台我們對大陸反擊，是要打亂共軍的攻擊節奏，精準打擊共軍的海空與登陸的關鍵兵力，主要以C-4-ISR指揮自動化系統為優先。C-4-ISR是英語的指揮、管制、通信、資訊、情報、監視和偵查七個詞句（Command、Control、Communications、Computers、Intelligence、Surveillance、Reconnaissance）我們翻譯為：指、管、通、資、情、監、偵。

▲廣東台山核電廠。（圖／視覺中國）

我們有傻子主張，共軍武力犯台時，放棄在台灣平地抵抗共軍，轉移到中央山脈作戰，可以利用山地艱困地形，做長期抵抗。殊不知，我們連同動員的後備部隊，有百萬以上的地面部隊，現在山地原住民的食物都是從平地運上去的，百萬部隊入山是要吃草根樹皮嗎？彈藥與各類補給品，要從何補給，因重武器不能入山，沒有重武器支援要如何作戰？

敵軍只要封鎖山地所有入口，部隊就活活餓死在山上，再就是現代紅外線偵測系統，能有效偵測到人體熱影像，我們在高山的部隊難逃偵測，24小時都會遭受敵軍猛烈火力打擊而傷亡殆盡。還有就是現代軍用直升機，讓敵軍在山地行動容易，可輕易在高山拿下有利地形，反客為主，區分擊滅我軍。

還有傻子們主張，要中科院研發製造1000枚中程彈道飛彈，大陸若武力犯台，就攻擊大陸48座核能電廠，讓大陸陷入嚴重核能災變之中，這樣武力犯台就會停止。在此，我只想請問傻子們兩個問題：

1.請問大陸因台灣攻擊核電廠，遭受核能災變重創，會不會對台使用核武攻擊？

2.請問能否保證，大氣的東北風向，不會把災變的輻射污染遍佈台灣？

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