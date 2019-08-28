嚴震生／「世界任期最長的」的總統何時下台？

▲赤道幾內亞總統歐畢昂是目前全世界在位最久的領導人。（圖／達志影像／美聯社）

●嚴震生／政治大學國際關係研究中心研究員

非洲中部小國赤道幾內亞（Equatorial Guinea）的總統歐畢昂（Teodoro Obiang Nguema Mbasogo） 在這個月初剛經歷了上任滿四十週年，是目前全世界在位最久的領導人。過去朝代歷史中，皇帝或國王並沒有任期限制，有時在位越久，越能代表他們身體健康、或是其統治獲得上天的授權（Mandate from Heaven）。民主時代的君主立憲政體如英國或日本，女皇或天皇是虛位元首，在位的時間也沒有爭議。不過，在非君主立憲的國家，實質掌權的國家元首或政府領導人大都受到任期的限制。如果一國的政治領袖在位超過二十年，基本上就代表該國有很長的時間未經過政黨輪替，不太可能是民主國家，當然有違政治常態，因為若非控制選舉，選民總會希望看到新的面孔，給予別的候選人執政的機會。

非洲在今年經歷了第二波的茉莉花革命，北非阿爾及利亞（Algeria）的總統布提佛利卡（Abdelaziz Bouteflika）在上任二十年後，原想要繼續參選連任，但在該國人民走上街頭抗議後，先是承諾不再參選，最終連任期尚未結束就被迫下台。東非蘇丹（Sudan）的巴席爾（Omar al-Bashir）三十年前經軍事政變上台，長期進行威權統治，但在今年四月的人民起義和軍方倒戈後被推翻，目前遭到監禁等待受審。兩年前，統治辛巴威（Zimbabwe）長達三十七年的開國元首穆加比（Robert Mugabe），也遭到類似巴席爾的命運，唯一的不同是這位九十多歲的領導人，或許因為年齡已高，或許仍有其死忠支持者，因而免於受到轉型正義的咎責。

▲蘇丹獨裁總統巴席爾（Omar al-Bashir）在今年4月因軍方政變被趕下台。（圖／路透）

然而在此同時，非洲還是有許多任期已超過二十年的領導人仍然眷戀權位，沒有打算交出政權，其中比較受到矚目的包括任期剛滿二十年的吉布地（Djibouti）總統桂拉（Ismail Omar Guellah）、種族滅絕（genocide）後實際掌權超過四分之一世紀的盧安達（Rwanda）強人賈加美（Paul Kagame）、一九九三年獨立至今就擔任厄立垂亞（Eritrea）總統的以賽亞斯（Isaias Afwerki）、一九九○年在內戰中取得政權的查德（Chad）總統德比（Idriss Deby）、烏干達（Uganda）上台已超過三十三年的穆塞維尼（Yoweri Museveni）、及擔任喀麥隆（Cameroon）總理七年、總統近三十七年的畢亞（Paul Biya）。此外，在一九九七年內戰結束就擔任剛果共和國（Republic of Congo）總統的恩奎索（Denis Sassou Nguesso），若加上多黨選舉前他已做過十三年的總統，合計任期也有三十五年。不過，他們在位國家元首的時間，還是少於剛滿四十年的赤道幾內亞總統歐畢昂。

▲吉布地戰略位置十分重要，因此不少列強在此設有軍事基地。（圖／達志影像／美聯社）

桂拉總統利用吉布地控制亞丁灣（Gulf of Aden）進入紅海的地理戰略優勢（美國、中國、法國、日本等國在此皆有海軍基地），讓西方國家容忍他修憲延長任期。賈加美則是形塑自己強勢領導方能讓盧安達避免再爆發族群衝突悲劇，同時在他帶領下的盧安達不僅經濟表現亮麗，也是少數較為清廉的非洲國家。以賽亞斯則是靠著開國元勳的光環，執政至今。德比和穆索維尼都以國內仍有叛軍活動的存在，來合理化國家還需要他們穩住局面。同樣地，喀麥隆英語區的分離主義運動，讓畢亞有足夠的理由持續掌權。

雖然以上的說法在民主政治體制下，都不應成為這幾位總統拒絕下台的藉口，不過剛果的恩奎索及赤道幾內亞的歐畢昂持續在位，還真沒有任何理由。這兩個國家的領導人都是在一九七九年經軍事政變後上台，不同的是恩奎索在一九九二年首次多黨民主選舉的第一輪就遭淘汰，但卻在一九九七年發動內戰取回政權，歐畢昂是推翻自己的叔叔，篡奪權位至今。由於兩國都發現有豐富的石油蘊藏，讓這兩位領導人及其家族因此能夠透過掌控石油收益而進行貪腐及封官鬻爵。不過，相較於恩奎索，歐畢昂不僅貪腐情況更為嚴重，同時還大規模破壞基本人權、打壓政敵，並且如同前烏干達獨裁者阿敏（Idi Amin）和前薩伊（Zaire）總統莫布杜（Mobutu Sese Seko）一樣，搞個人崇拜（personality cult）。儘管遭到國際人權團體對其專制領導的抨擊，以及美國與法國對其本人和家族貪腐的調查，歐畢昂仍然屹立不搖。

▲赤道幾內亞在石油方面的收益，讓該國成為全非洲國內平均所得（GDP per capita）最高的三萬四千美元。（示意圖／達志影像）

或許歐畢昂統治的正當性，出自於赤道幾內亞在他統治期間成為重要的產油國，石油的收益讓該國成為全非洲國內平均所得（GDP per capita）最高的三萬四千美元，不僅超過第二名的模里西斯（Mauritius）達三成，也比台灣多了一萬美元。不過，赤道幾內亞的財富分配相當不平均，四分之三的人民生活在貧窮線以下。單憑這點，該國人民就應當如阿爾及利亞和蘇丹人民一樣走上街頭，要求歐畢昂下台，而不應讓他繼續擔任全世界任期最長的國家領導人。

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