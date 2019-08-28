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汪浩／大媽經濟？上海 Costco 被瘋搶美國豬肉？

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●汪浩／北京大學法律系學士畢業，英國牛津大學聖安東尼學院國際關係學博士，出生於上海，曾在倫敦、香港從事金融工作，現居台北，研究台灣近代史和國際關係。

美國零售超市巨頭好市多（Costco）近日在上海開了中國大陸首家旗艦店，購物者爆滿，要排長隊才能進入超市。好市多被迫提前關門。這成了中國市場最新的轟動事件。在一個非週末的普通日子，上海的大叔大媽們創造了當今世界上難以置信、也在任何其他國家無可複製的超市開業盛況。現場的牛肉、豬肉和奶粉都是用搶的。嘴巴說反美，大媽們身體都相當誠實。

▲▼上海Costco開幕首日人滿為患，得採取管制讓民眾排隊入場。（圖／記者陳政錄攝）

中國是全世界最大的豬肉消費國。中國人平均每年要吃掉七億頭豬。從4月開始，中國的豬肉「一天一個價」地往上漲。這幾天達到幾個月來的最高點。中國農業部上週五（8月23日）公佈的數據顯示，豬肉批發價格比上個月上漲了26%，達到每公斤30.79元人民幣。星期日（8月25日），《新京報》說北京肋排零售每公斤88塊錢。

中國官員說，豬肉價格上漲主要受非洲豬瘟的影響。但這輪豬肉漲價也和愈演愈烈的美中貿易戰密不可分。今年2月到5月，中國買家共取消了4513噸美國豬肉訂單。直到本月初，才恢復採購了1萬零200噸美國豬肉。目前中國對美國豬肉徵收62%的關稅。

美國進口貨9月1日起要漲關稅了，上海大媽能不先去Costco 搶購嗎？

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