【石虎變花豹】從紐約到集集—設計師江孟芝的失速列車

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從紐約到集集—設計師江孟芝的失速列車

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●林育正 Riven／Monospace 共同創辦人、Adobe Xd 官方合作講師、UI/UX & WordPress 網頁設計師

這是一台沒開駛就飽受到石虎、圖庫、字體等各界紛論的火車。

23日晚上開始吧，我的臉書上（設計圈同溫層）出現了討論集集美術館觀光列車的討論，跟以往台鐵醜陋又花大量公帑的爭議新聞有很大不同，這次整體的黃配色其實挺簡約、內裝感覺舒適；但其中兩個地方出了點事故：康熙字典體與石虎插圖。讓網路社群引起很大的討論聲量，也進一步推使傳統媒體新聞轉發，讓更多人關注這台火車。

先來聊聊集集列車以前的孟芝

我大概在 2016 年開始就看過江孟芝的作品，對帶有科技與設計感的實驗性作品印象深刻，也在個人網站上看到好多的國際得獎紀錄，後來去年聽說要出書時，我也透過出版社聯繫上了她，並邀請舉辦了實體講座。

▲旅美設計師江孟芝曾返鄉舉辦個展。（圖／記者陳崑福翻攝）

後來，隨著書熱賣，孟芝的粉絲專頁也愈來愈擴大，在不久前的師大畢業演講，分享的激勵金句，更是受到各家傳統、網路媒體的轉載分享，相對的合作邀約與案子也激增，達到知名度與影響力的高峰。

粉專上飽有正能量的發言凝聚了很大量喜愛她的粉絲，每一次有新作品發表，孟芝的發文總是能替廠商省下不少廣告費，從最早的紐約花布地鐵到前陣子的新加坡閩南式巴士 都讓世界各地的城市看見台灣的特色。

 

▲紐約花布地鐵。（圖／交通部觀光局提供）

那時候我就在想，怎麼就沒有台灣的呢？過不久就看到江孟芝設計師與集集觀光火車合作的消息；集集火車站是我很小的時候很常一個人騎腳踏車去晃晃的地方，當下真的很期待能坐上這台火車。

同時也覺得孟芝膽子也是很大，細數過去台鐵每一個觀光火車的設計，除了浪費公帑跟醜陋的批評聲量之外，似乎也沒別的讓人記得了⋯。

▲台鐵砸7900萬打造升級版觀光列車。（圖／台鐵局提供）

後來，這股「台鐵觀光列車魔咒」果然發生了，而且是降臨在自己朋友身上，從還沒紅、到回台出書，萬人追捧的設計師今天又發生這樣的爭議事件，孟芝在臉書上開了憔悴的直播，不意外地引起大量酸民湧入，也成為 PTT 八卦版與新聞的報導素材。隨著今天一早的媒體爆料，她也關閉了經營許久的粉專與 IG。

那麼到底這台集集火車發生了什麼事？能讓這個原本只在設計圈中引起討論的作品，到現在電視上都看得見報導。這台觀光列車大致上可以分成兩個部分來看，分別是使用石虎圖庫以及康熙字典體侵權。

石虎圖庫

集集火車新聞稿發佈後，設計概念上大概有提幾個元素，像是特產山蕉、集集地震歷史，以及石虎棲地等。

起初，只因為這隻石虎被說長得不像，有點像貓、或是豹。官方回應說將整個塗掉重畫。我覺得這次石虎的插圖受到關注，跟六月那台新的里山動物列車有關，同是關注動保議題，這隻石虎有比較明顯的特徵去判別。

但集集列車重置還在進行的同時，有眼尖網友發現這隻「石虎」有點眼熟，網路上查詢之後發現竟與知名國外圖庫網站編號 705339730 的這個素材長得一樣，還列出了購買該版權只要十美元（約台幣三百元），並對比網路上謠傳的集集列車三百萬元預算，稱「設計師真好賺」。

「設計師可不可以用圖庫？」

當然可以，只要有合法授權。更多時候為了配合專案預算與時限，這也是設計師們常用的方法之一。

整體設計概念可能有主視覺（以這次來說是香蕉果肉白）以及包含插圖還有字體等元素在內，總籌設計師可以選擇外包給專業插畫家繪圖，或是使用圖庫素材，也可以選擇自己畫。

至於設計師到底該不該自己親自操刀一筆一畫，真實世界是要看專案時程、預算以及商業考量等。通常在這樣的狀況下，設計師會透過各種合法管道找到適切的照片、插圖等素材，拼湊並調整配色跟形狀，以達到業主的需求。若專案一開始就指定要原創的角色以及插圖，那麼時程以及預算可能就會更高更遠一些，所以通常在溝通階段會將選擇權交給客戶。

▲集集彩繪列車內部引起爭議的石虎圖。（台鐵提供）

除了長得不像石虎之外，有些討論是指曾在 IG 限動與臉書留言中看到孟芝回覆是自己繪製與發想概念，看過之後覺得很在模糊地帶，並無「直接」表明是自己畫，我知道很多新聞含有聲明以及網路上有流傳不少截圖，但是否經本人授權仍是未知數，我想還是靜待設計師回歸說明較好。

「設計師獨吞三百萬？」

網上傳的三百萬應該是此觀光列車的標案費用，也就是說裡面可能還包含了外觀與車內彩繪貼的印刷費、窗簾材料、坐墊材質，甚至還有邀請長官剪綵的記者會成本等等，設計師在專案中可能只佔其中一個角色而已。

甚至在以往的案例中，有些政府標案還是「沒有設計費」的，僅包含了那些「看得到的東西」像是印刷物、抱枕製作、開幕茶會點心、主持人等等；這次火車的設計費用實際上是多少目前不得而知，但我想肯定不會是佔了全部三百萬 。

孟芝也說了，這次預算上相當受限，甚至連飛回來的機票都要自己出，撇開擺在眼前的設計爭議事實，我想我們都感受的到她不能說的無奈。

康熙字典體侵權

這是一款從 2013 年起開始出現並流行，後來多到設計師們看見人人喊打的字體。而這次集集火車中，久違的康熙字典體又出現了！用來在列車上介紹集集的歷史。

▼彩繪列車上使用受爭議的「康熙字典體」。（圖／交通部觀光局提供）


但這款「朕的字體」並不只有受設計師抵制那麼簡單，還有更重要的「版權問題」在幾年前聽說已經被化妝品廠商買斷，現在要取得商業授權非常困難。

智慧局曾作過一個函釋（1020718b）：「《康熙字典》係於清朝康熙55年間編纂而成的字典，其字體已成為公共財，不受著作權法保護，來函所述字型設計師將《康熙字典》之字體掃描、軟體自動描邊、自動或手動刪除雜訊後集合成字型檔案，如未加入新創意，則該等字型僅係《康熙字典》字體之重製，不會因此享有著作權。」「惟字型設計師製作之字型檔案時，只要符合「直接或間接使電腦產生一定結果為目的所組成指令組合」，該指令組合即屬電腦程式著作，該程式就受到著作權法的保護。」

觀光局也說將嘗試購得字體授權，不過這邊我想了想，為什麼不直接換更有台灣感的金萱字體，或另一套類似文青感的汲古書體呢？（爭議會少一點啦。）

我們不需要更多的對立與語言攻擊

老實說寫這篇是很猶豫的，這次的錯誤以及後來連環被起底出來的資訊，讓在台灣的設計師圈子幾乎一面倒地揭露與評論這件事，幾乎沒什麼人可以站出來護航，我的臉書上也是這樣的明顯風向。

▲針對石虎事件，江孟芝今早在臉書發出4點澄清。（圖／截自江孟芝臉書）

就算我想說些什麼，也說不太上來。雖然孟芝也在直播中一再道歉，我們都知道她知情且責無旁貸，但網路上就是這樣，擴散了沒那麼容易收回。

直到我看到 ptt 八卦版上這篇 [爆卦] 集集列車不只字體問題 那個石虎也太像… 我覺得有點過分了。相較之下 字嗨 社團或是朋友圈的發文，還多是在理性地針對事實討論。

如果是就事論事的鄉民們其實也挺好的，但就是太多人開始起底江孟芝過去的經歷，還進行人身言語攻擊跟編撰謠言，這有點過頭了，而且大量媒體的殺人標題報導也助長了這股風向。

集集列車是政府公開的建設，納稅民眾本來就有評論的權利，但我相信更多的是原本受到孟芝故事而感動，卻因為層出不窮的爆料而受傷的粉絲吧。

總之，這次台鐵好不容易開始與設計師合作，也初步看到清新一點的風格，而這台從紐約到集集的失控列車，我想事已至此接近斷軌的危機，能解救的唯一辦法就只有下個月集集列車重新塗裝時，孟芝能帶給我們更耳目一新的設計，讓鄉民們及設計師心服口服，加油啊！

在那之前，我們可以順手關注 石虎保育協會，瀏覽粉專就知道近期有捐款以及徵募一些二手物資。

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