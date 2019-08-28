ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

投書／G7邊緣人？川普意識形態的困境

雲論

▲今年的G7，川普形單影隻，在眾多議題上被孤立，往日豪情不復見。（圖／路透）

●蔡仲禮／開南大學兼任助理教授

最近，川普在G7會議上灰頭土臉。對美中貿易談話自我矛盾，小老弟英國首相強生嗆稱英國支持自由貿易。法國總統馬克宏私邀伊朗外長與會，突顯歐盟在伊核問題上，與美國不同調。最後，氣候和生物多樣性會談，川普選擇缺席。今年的G7，川普形單影隻，在眾多議題上被孤立，往日豪情不復見。

一位自由世界的領導人，何以在國際舉步維艱？思考這個問題，應從川普的意識形態、以及由此衍伸的施政作為來看，才能獲得有意義的觀照。

單以美國第一、貿易保護主義、種族主義、或門羅主義來形容川普，都嫌解釋力薄弱。回看歷史，從過去大航海時期、代表殖民文化霸權的「東方主義」意識形態，來檢視川普的言行，或許能得到比較形式上的檢證。

薩伊德1978年寫成的「東方主義」，是一套西方對於東方的認知與話語系統。西方對於東方的話語宰制，全出自「西方優於東方」的主觀想像建構。長久以來，「東方主義」的意識形態，被西方知識界及公、私體系奉行不渝，是西方進入東方的重要門檻。

在這個意識框架裡，西方被描繪成是進步的、科學的、文明的；相較之下，東方是落伍的、缺乏文明的，無法自我管理，需要西方來統治，為帝國和殖民主義提供侵略口實。

拋開艱澀理論，日常生活中，「東方主義」的例子俯拾皆是。歌劇、電影不乏東、西方異國戀，東方女子被物化的不幸。美國人心目中的紐約中國城，永遠是陰暗擁擠、餐後有幸運籤餅的曼哈頓唐人街，不是皇后區現代化的法拉盛。電影「法櫃奇兵」，面對舞刀的阿拉伯人，瓊斯博士不屑地拔出手槍，一槍解決對手。這些，見微知著，都是薩伊德筆下控訴西方文化傲慢、偏見與霸權心態的具體符徵。

2016年，川普贏得大選，整個治理意識形態，彷彿回到「東方主義」的教條語境。包括歧視穆斯林、移民，邊界築牆、貶抑女性、鼓動種族仇恨、退出環境公約及TPP、推動貿易保護主義等。整體而言，這是一種以帝國主義的霸權文化為軸，對異己文化所進行的弱化與宰制。不同的是，「東方主義」是一套嚴謹的論述話語，川普則善用煽動性的庶民語言，包裝「東方主義」的核心概念。

▲川普在貿易戰上漸居下風，實歸咎於「東方主義」的傲慢心態、低估對手所致。（圖／路透）

試從當前美國面臨的重大議題，與「東方主義」內涵作比對：

一、美中貿易：慣性的低估

「東方主義」講述的帝國殖民時代，西人恃強逼迫落後國家開口通商、簽訂不平等條約，背後倚恃的，就是白人至上的優越心態。川普對中國貿易開戰，部分也是出於相同心態，站在優越視角對中國施壓。詎料中國以黨領政的統治結構，可輕舉傾國之力抗侮，忍受短線陣痛，後發先至。川普在貿易戰上漸居下風，實歸咎於「東方主義」的傲慢心態、低估對手所致。

二、美伊關係：慣性的誤解

薩伊德書中所謂的東方，指的原是近東的阿拉伯世界。百年來，西方對於穆斯林的誤解、醜化與刻板印象未稍見緩。川普上任伊始，試圖禁止七個回教國家移民美國，雙方成見日深。美伊情勢惡化，未使歐盟站到美國陣線，對於解決伊核立場，雙方更是南轅北轍。換言之，延續「東方主義」將阿拉伯世界視為異域及帶有偏見的理解，使美伊問題陷入泥淖。

▲價值觀念的歧異，使美國與歐陸盟友漸遠。（圖／翻攝自梅克爾IG／ bundeskanzlerin）

三、美國與歐盟關係：慣性的對立

這是普世價值與偏狹思維的對立。川普掌政後，「東方主義」詬病的問題逐一浮現，看在以民主、人權、自由為立國根本的西方國家眼裡，早生不耐。價值觀念的歧異，使美國與歐陸盟友漸遠，也難怪川普在G7峰會中處處被穿小鞋了。

四、種族問題：慣性的歧視

川普諸多爭點，以人權問題最受關切。美國建國過程，對於世界人權發展，有三大貢獻。其一，1862年林肯的解放黑奴宣言，為人權平等跨出歷史性的一步。其二，一戰結束後，威爾遜總統提出民族自決宣言，協助第三世界國家走出殖民陰影。其三，2008年歐巴馬當選美國總統，成為少數族裔爭取正義與平權的里程碑。這些，都是美國百年來，突破「東方主義」的偏狹框架，帶給人類的寶貴資產。但是，川普顯然沒有延續這個價值傳統。

「東方主義」指涉正義失序的情境，如今再現川普領政的美國。日前，川普對著天說：我是「天選的」，是發動美中貿易戰的不二人選。問題是，明年11月3日美國總統大選，在民主黨迄無強人挑戰下，「天選的」極有可能變成「民選的」。理解了川普「東方主義」傾向的意識形態脈絡，再來重新檢視未來美國與世界以及台灣的關係，或許較能做好政策判準、妥慎因應。

►格陵蘭島的誘惑　為什麼川普非買不可？

►日韓持續交惡　中國趁勢抗美

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文為讀者投書，以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 88論壇 88論壇蔡仲禮 蔡仲禮 讀者投書 美國 川普 G7 強生 法國 英國 馬克宏 薩伊德 東方主義 國際政治
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
陳一新／韓國瑜戰略淡定 　才有勝選之利
宋兆文／天花亂墜的兩岸「軍事忽悠家」？
單厚之／郭宋聯姻搶「蔣經國牌」　是一飛衝天，還是利..
投書／G7邊緣人？川普意識形態的困境
蔡錫勳／台日友好新境界　史稱「珍奶外交」

推薦閱讀

【石虎變花豹】從紐約到集集—設計師江孟芝的失速列車

【年改釋憲】汪浩／國民黨要如何恢復軍公教被砍的年金..

尤里安／航太工業發展漸好？台韓持續龜兔賽跑

【年改釋憲】錢世傑／不靠政府退休金，還能靠誰？

108新課綱上路　下課後才是戰場的開始！

汪浩／大媽經濟？上海 Costco 被瘋搶美國豬肉..

嚴震生／「世界任期最長」的總統何時下台？

做不成夫妻，可以做好爸媽──別讓孩子當「三明治」

張競／日韓放下敵意？北京顯現「斡旋」功力

【年改釋憲】薛承泰／年改釋憲讓「八二三」更悲壯

相關文章

嚴震生／「世界任期最長」的總統何時下台？

嚴震生／「世界任期最長」的總統何時下台？

非洲小國赤道幾內亞的總統歐畢昂在這個月初剛經歷了上任滿四十週年，是目前全世界在位最久的領導人。如果一國的政治領袖在位超過二十年則顯現一特點。

5小時前

27歲辣模私訊賣家…狂傳「H奶肉慾裸照」　羞爆喊冤：貓咪亂踩手機！

27歲辣模私訊賣家…狂傳「H奶肉慾裸照」　羞爆喊冤：貓咪亂踩手機！

批「美國優先」一派胡言　斯卡拉姆齊：川普是經濟的「啦啦隊員」

批「美國優先」一派胡言　斯卡拉姆齊：川普是經濟的「啦啦隊員」

想在這裡辦G7…自家俱樂部被指「有臭蟲」　川普怒批：齷齪的謠言

想在這裡辦G7…自家俱樂部被指「有臭蟲」　川普怒批：齷齪的謠言

川普稱中國丟300萬工作機會…致電盼重啟協商　耿爽駁：沒聽過！

川普稱中國丟300萬工作機會…致電盼重啟協商　耿爽駁：沒聽過！

讀者迴響

行動法庭

夫妻離婚 小孩監護權歸誰 法院如何判斷子女最佳利益｜行動法庭 第28集

夫妻離婚 小孩監護權歸誰 法院如何判斷子女最佳利益｜行動法庭 第28集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

從紐約到集集—設計師江孟芝的失..

從紐約到集集—設計師江孟芝的失..

國民黨要如何恢復軍公教被砍的年..

航太工業發展漸好？台韓持續龜兔..

不靠政府退休金，還能靠誰？

108新課綱上路　下課後才是戰..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面