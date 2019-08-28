投書／G7邊緣人？川普意識形態的困境

▲今年的G7，川普形單影隻，在眾多議題上被孤立，往日豪情不復見。（圖／路透）

●蔡仲禮／開南大學兼任助理教授

最近，川普在G7會議上灰頭土臉。對美中貿易談話自我矛盾，小老弟英國首相強生嗆稱英國支持自由貿易。法國總統馬克宏私邀伊朗外長與會，突顯歐盟在伊核問題上，與美國不同調。最後，氣候和生物多樣性會談，川普選擇缺席。今年的G7，川普形單影隻，在眾多議題上被孤立，往日豪情不復見。

一位自由世界的領導人，何以在國際舉步維艱？思考這個問題，應從川普的意識形態、以及由此衍伸的施政作為來看，才能獲得有意義的觀照。

單以美國第一、貿易保護主義、種族主義、或門羅主義來形容川普，都嫌解釋力薄弱。回看歷史，從過去大航海時期、代表殖民文化霸權的「東方主義」意識形態，來檢視川普的言行，或許能得到比較形式上的檢證。

薩伊德1978年寫成的「東方主義」，是一套西方對於東方的認知與話語系統。西方對於東方的話語宰制，全出自「西方優於東方」的主觀想像建構。長久以來，「東方主義」的意識形態，被西方知識界及公、私體系奉行不渝，是西方進入東方的重要門檻。

在這個意識框架裡，西方被描繪成是進步的、科學的、文明的；相較之下，東方是落伍的、缺乏文明的，無法自我管理，需要西方來統治，為帝國和殖民主義提供侵略口實。

拋開艱澀理論，日常生活中，「東方主義」的例子俯拾皆是。歌劇、電影不乏東、西方異國戀，東方女子被物化的不幸。美國人心目中的紐約中國城，永遠是陰暗擁擠、餐後有幸運籤餅的曼哈頓唐人街，不是皇后區現代化的法拉盛。電影「法櫃奇兵」，面對舞刀的阿拉伯人，瓊斯博士不屑地拔出手槍，一槍解決對手。這些，見微知著，都是薩伊德筆下控訴西方文化傲慢、偏見與霸權心態的具體符徵。

2016年，川普贏得大選，整個治理意識形態，彷彿回到「東方主義」的教條語境。包括歧視穆斯林、移民，邊界築牆、貶抑女性、鼓動種族仇恨、退出環境公約及TPP、推動貿易保護主義等。整體而言，這是一種以帝國主義的霸權文化為軸，對異己文化所進行的弱化與宰制。不同的是，「東方主義」是一套嚴謹的論述話語，川普則善用煽動性的庶民語言，包裝「東方主義」的核心概念。

▲川普在貿易戰上漸居下風，實歸咎於「東方主義」的傲慢心態、低估對手所致。（圖／路透）

試從當前美國面臨的重大議題，與「東方主義」內涵作比對：

一、美中貿易：慣性的低估

「東方主義」講述的帝國殖民時代，西人恃強逼迫落後國家開口通商、簽訂不平等條約，背後倚恃的，就是白人至上的優越心態。川普對中國貿易開戰，部分也是出於相同心態，站在優越視角對中國施壓。詎料中國以黨領政的統治結構，可輕舉傾國之力抗侮，忍受短線陣痛，後發先至。川普在貿易戰上漸居下風，實歸咎於「東方主義」的傲慢心態、低估對手所致。

二、美伊關係：慣性的誤解

薩伊德書中所謂的東方，指的原是近東的阿拉伯世界。百年來，西方對於穆斯林的誤解、醜化與刻板印象未稍見緩。川普上任伊始，試圖禁止七個回教國家移民美國，雙方成見日深。美伊情勢惡化，未使歐盟站到美國陣線，對於解決伊核立場，雙方更是南轅北轍。換言之，延續「東方主義」將阿拉伯世界視為異域及帶有偏見的理解，使美伊問題陷入泥淖。

▲價值觀念的歧異，使美國與歐陸盟友漸遠。（圖／翻攝自梅克爾IG／ bundeskanzlerin）

三、美國與歐盟關係：慣性的對立

這是普世價值與偏狹思維的對立。川普掌政後，「東方主義」詬病的問題逐一浮現，看在以民主、人權、自由為立國根本的西方國家眼裡，早生不耐。價值觀念的歧異，使美國與歐陸盟友漸遠，也難怪川普在G7峰會中處處被穿小鞋了。

四、種族問題：慣性的歧視

川普諸多爭點，以人權問題最受關切。美國建國過程，對於世界人權發展，有三大貢獻。其一，1862年林肯的解放黑奴宣言，為人權平等跨出歷史性的一步。其二，一戰結束後，威爾遜總統提出民族自決宣言，協助第三世界國家走出殖民陰影。其三，2008年歐巴馬當選美國總統，成為少數族裔爭取正義與平權的里程碑。這些，都是美國百年來，突破「東方主義」的偏狹框架，帶給人類的寶貴資產。但是，川普顯然沒有延續這個價值傳統。

「東方主義」指涉正義失序的情境，如今再現川普領政的美國。日前，川普對著天說：我是「天選的」，是發動美中貿易戰的不二人選。問題是，明年11月3日美國總統大選，在民主黨迄無強人挑戰下，「天選的」極有可能變成「民選的」。理解了川普「東方主義」傾向的意識形態脈絡，再來重新檢視未來美國與世界以及台灣的關係，或許較能做好政策判準、妥慎因應。

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