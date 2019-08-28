單厚之／郭宋聯姻搶「蔣經國牌」　是一飛衝天，還是利多出盡？

●單厚之／資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

根據ETtoday的報導，鴻海集團創辦人郭台銘除了和柯文哲、王金平合作之外，也準備聯手親民黨主席宋楚瑜，希望能因為宋楚瑜的合作，吸納一大部分韓粉。郭台銘陣營則回應，不排斥跟任何政黨或團體合作，但目前都還沒有和宋楚瑜接觸。雖然沒有任何實質的進展，但一進一退之間，郭台銘已經佔據了大量媒體的版面。

從7/31郭台銘返台，至今已經一個月了，郭台銘總共被媒體拍到4次（幫前妻掃墓、推母親散步、永齡希望小學成果展、北市府823紀念活動），實際上真正的公開行程，僅有823那一場，唯一的公開發言就是上車前的振臂疾呼「捍衛中華民國自由民主的決心，永不改變」！

如果用股市來比喻政治，「郭台銘」和「柯文哲」這兩檔股票，過去一個月可以說是消息、題材不斷。「郭台銘集團」要合併「柯文哲集團」、「王金平集團」的事情都還沒談妥，三方換股比例、董監事分配、都還搞不清楚，結合綜效分析也沒看到，如今就又傳出「郭台銘集團」，還要併購「親民黨公司」。

▲柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者湯興漢攝）

這個集團的核心產品、核心技術是什麼，至今沒有人搞得清楚。柯文哲要郭台銘回答的問題，郭台銘至今一個也不答；初選輸了不認帳的正當性在哪裡，郭陣營也說不出來；郭台銘捍衛的中華民國，跟韓國瑜捍衛的有什麼不同，也一樣沒有答案；未來郭台銘跟國民黨之間的關係是什麼，還是一片空白。

如果政治上也有金管會、證交所的話，肯定會判定這家公司「透明度」很低；既沒有財報、也不公布財測，只有滿天飛的小道消息，還有不知如何產生的「調和式民調」；理所當然應該把這家公司列為「警示股」、要求公司召開重大訊息說明會、甚至暫停交易，以免投資人受害。

這難道不是這個集團的問題嗎？過去一個月，只看到柯文哲、郭台銘、王金平陣營不斷的放話，今天要合、明天要分，今天進一步、明天退兩步，今天罵人家是狐狸、明天三個人又握手言歡。大家只看到這3個人要選，但3人的政治主張是什麼、路線是什麼、要如何帶給民眾一個不同的未來？卻完全看不到任何的論述、說明。

就如同過去所有泡沫的股票一樣，這個集團沒有本益比、沒有核心產品、不談獲利能力，所有的一切都靠股民自己想像，所有的價值都是「本夢比」。這個集團沒有所謂的「股東權利」這種東西，所有的股東、支持者都被當成是信徒，只要有信仰、不需要瞭解、參與這個公司。

就連「老鼠會」也還會給個產品、發個教戰守則。這家公司到目前為止什麼都沒有，就自認明年一月可以所向無敵、一統江湖。

今年4月，郭台銘從「考慮參選」到在國民黨中常會領「榮譽狀」，鴻海的股價也拉出一波慶祝行情，最高曾到97.2元的價位，但如今又回到70出頭的水準。大家可以試著設想，如果9月郭董真的決定「郭台銘＋柯文哲＋王金平＋宋楚瑜」集團合併IPO的那一天，這個以郭董為首的政治集團，究竟會是一飛衝天，還是「利多出盡」。

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