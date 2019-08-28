陳一新／韓國瑜戰略淡定 　才有勝選之利

▲經過一個多月的奮鬥，國民黨終於整合成功，「換瑜」之聲也逐漸平息。（圖／記者洪正達攝）



●陳一新／現任中國文化大學政治學系講座教授、曾任淡江大學美國研究所教授與所長。為美國紐約哥倫比亞大學政治學博士。曾任立委。 在美中兩強之間，主張台灣應與兩邊維持良好關係，以充分發揮槓桿作用，收左右逢源之效，且台海兩岸應在「九二共識」的共同政治基礎上，推動和平發展關係。

面對黨內外的明槍暗箭，國民黨提名的總統候選人韓國瑜前一陣子應接不暇，難免出現一些小差錯，遭到各界詬病。其實，人孰無過，君子之過更是有如日月之蝕。值得慶幸的是，高雄市長韓國瑜最艱難的一個多月已經度過，面對未來所有橫逆，他只要心情上維持戰略淡定，自可全力以赴。

試想7月15日國民黨總統候選人初選定案，鴻海前董事長郭台銘在一、兩週內即與立法院前院長王金平與台北市長柯文哲正式宣布投入2020年大選，或是郭董以獨立候選人身份參選，對國民黨來說恐怕都將是不可承受之重。

首先，國民黨黨中央剛辦完初選，就立即要面對郭王柯的挑戰，必然措手不及，鬧個人仰馬翻，紛紛擾擾，亂成一團。以黨中央來說，韓國瑜剛贏得初選，郭王柯來勢洶洶，黨內意見未必很快就能定於一尊，「換瑜」之聲必然此起彼落，就算黨中央不會分裂，但國民黨至少難已很快整合。

所幸，經過一個多月的奮鬥，國民黨終於整合成功，「換瑜」之聲也逐漸平息。現在，國民黨正致力於如何強化黨組織和韓國瑜之間的合作與融合，一方面盡量不讓黨內外有見縫插針的機會，並做出及時的澄清與反擊，一方面全黨矛頭對外，透過空戰與陸戰，對其他對手政黨發動攻擊。

其次，國民黨的地方派系在一個月前尚未來得及整合，郭陣營那時自然具有較大能力，分化與爭奪國民黨的地方派系。特別是在中南部，地方派系常是選戰輸贏的關鍵因素，如果郭陣營招兵買馬，國民黨地方派系可能會出現分裂。

不過，經過一個多月的努力不懈，國民黨黨中央在吳敦義主席的率領之下，終於將地方派系大致整合完成。這不是說，郭陣營就完全沒有機會向國民黨地方派系招手，但空間已經大幅縮水，難度也大幅提高。

▲國民黨黨中央在吳敦義主席的率領之下，終於將地方派系大致整合完成。（圖／民眾提供）

第三，一個月前，如果郭台銘初選失利之後登高一呼，很多支持郭台銘的知識藍可能會選擇郭或莫所是從。但是，經過一個多月的思考，大多數支持郭董的知識藍已經決定支持國民黨提名的總統候選人韓國瑜，加上郭王柯三人歹戲拖棚，很多知識藍已然興趣大減，不讀不回了。

第四，經濟藍在一個多月前尚未定向，那時如果郭台銘宣布參選，不少經濟藍的選民可能會猶豫不決或左右為難。然而，經過一個多月的觀察，大多數支持郭台銘的經濟藍已經回流到黨中央的旗下，不可能再回頭支持郭董了。

第五，當選高雄市長之後，年輕選民的流失是韓國瑜的最大挑戰之一。大多數年輕選民在一個月前都相當支持郭台銘。但是，在郭董初選失利後，他的年輕選民也大量流失。

郭董聲稱要在9月17日才決定是否宣布投入2020年總統選舉，並積極招募青年軍，為選戰儲備人才。不過，在此消彼漲之下，青年選票已有部分回流到韓國瑜陣營之勢。

第六，一個月前，如果郭董登高一呼，他與韓國瑜都將競相成立國政顧問團，國內學者、專家恐怕非歸於韓，即歸於郭。

但是，行政院前院長張善政在八月成立韓國瑜國政顧問團之後，國民黨聲勢大振，國政顧問均為一時之選，很難想像郭董還能找到另外一支陣容一樣堅強的國政顧問團。

綜上所述，及至8月底，韓陣營軍心已穩，國民黨整合完成，地方派系歸順中央，知識藍和經濟藍在國政顧問團成軍後紛紛回流，年輕選民則是韓陣營未來努力爭取的對象。這一切顯示，國民黨大勢底定，雖然這不意味危機不再，但情勢已較7月15日後郭董馬上參選要好得太多。雖然韓陣營現在還談不上「談笑用兵」，但至少現在已經有資格說「戰略淡定」

為郭董計，與其和其他第三黨結盟，花大錢為小黨爭取全國不分區選票，為人作嫁，倒不如出任韓國瑜的副手，發揮1 = 1 > 2的功能，不僅讓民進黨政府下架，也讓自己做一位有史以來權力最大的副總統，幫助台灣發展世界級的經濟。

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